كُسُورُ التَرقُوة

كُسر التَرقُوَة هو كسر في العظم الطويل الذي يمتد أفقيًا من أعلى عظم القصّ sternum إلى أعلى لَوح الكَتِف scapula.

يحدُث كسر الترقوة غالبا بعد السقوط على ذراع ممدودة أو الكتف أو بعد تلقي ضربة مباشرة.

تُسبِّبُ هذه الكسور الألمَ والتورم وأحيَانًا انتفاخ أو نتوء في مكان كسر العظم.

وعلى الرغم من أن الأطباء يستطيعون التعرف إلى كسور الترقوة استنادًا إلى الفحص السريري عادةً، إلا أن الأشعَّة السِّينية تُستخدم لتحديد موضع الكسر وتقدير مدى الإصابة.

تحتاج معظم كسور الترقوة إلى استخدام الوشاح فقط، ولكن تحتاج بعض أنواع الكسور إلى الجراحة.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)

ويُعدُّ هذا النوع من الكسور شائعًا، خُصوصًا عند الأطفال.

كسر الترقوة

وتحدُث كُسور الترقوة غالبا بعد السقوط على ذراع ممدودة أو الكتف أو بعد تلقي ضربة مباشرة؛ويحدث معظمها بالقرب من منتصف العظم.قد تبقى قطع العظم المكسورة في مكانها (يُسمَّى كسر غير مُنزَاح) أو تكون خارج موضعها (كسر مُنزاح).في بعض كسور الترقوة، تتمزق الأربطة الرئيسية التي تصِلُ الترقوة بعظم الكتف.

أعراض كسور الترقوة يحدث ألم وتورُّم في المنطقة المُصابة، وقد يمتدُّ الألم إلى الكتف،وقد يشعر المرضى بأنَّ العظم يتحرك وأنه غير مستقر؛ ونظراً إلى أنَّ عظم الترقوة يقع تحت الجلد مباشرةً وتوجد كمية قليلة من العضلات فوقه، فقد يرى الأشخاص تورمًا أو كتلةً في مكان الكسر.من النادر أن يبرز العظم عبر الجلد، لكنه قد يدفع الجلد نحو الخارج،ويسمى هذا التأثير بالتخييم tenting لأنه يشبه عمود الخيمة الذي يسندها.

تشخيص كسور الترقوة التصوير بالأشعة السينية

فحوصات تصويرية أخرى أحيانًا، مثل التصوير المقطعي المحوسب (انظر أيضًا تشخيص الكسور.) إذا كان الأشخاص يعتقدون أنَّهم ربما تعرضوا إلى كسر في عظم الترقوة، ينبغي عليهم زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن؛ وعلى الرغم من أن الأطباء يستطيعون التعرف إلى كسور الترقوة استنادًا إلى الفحص السريري عادةً، إلا أن التشخيص يتضمن استخدام الأشعَّة السِّينية لتحديد موضع الكسر ومدى الإصابة. من الضروري في بعض الأحيان إجراء اختبارات تصوير أخرى، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT).ينطوي التصويرُ المقطعي المحوسب على استخدام الأشعَّة السِّينية مع تكنولوجيا الحاسُوب لإنتاج صورة أكثر تفصيلا وثلاثية الأبعاد للمنطقة المصابة.