تحدث كسور صفيحة النمو في مناطق نهايات العظام.وهذه المناطق (تسمى صُفَيحاتُ النمو growth plates) هي التي تُمكِّنُ الأطفال من النمو.وتحدث كسور صفيحة النمو عندَ الأطفال والمراهقين فقط.

قد تتعرض صفيحة النمو إلى الكسر عندما يحدث إجهاد متكرر على عظم أو عندما يتعرض الطفل إلى إصابة؛

وإذا حدث كسر في صفيحة النمو، فإن المنطقة فوقها تكون مؤلمة ومتورمة، ويواجه الأطفال صعوبة في تحريك الطرف المصاب.

قد يتوقف العظم عن النمو أو ينمو بشكل منحَرِف،

ويشتبهُ الأطباء في هذا الكسر استنادًا إلى الأَعرَاض ويستطيعون تشخيصه استنادًا إلى التصوير بالأشعَّة السِّينية عادةً.

تجري مُعالَجة بعض كسور صفيحة النمو عن طريق الجبيرة؛ ولكن إذا كان الكسر أكثر شدة، فإنه يجريّ ردّ القطع المكسورة للعظم مع أو بدون جراحة، ومن ثم يجري تطبيق الجبيرة.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)

صفَيحاتُ النمو هي مناطق في الغضروف في العظام الطويلة (مثل عظام الذراعين والساقين)،تكون صَفائح النُّمُوّ مسؤولة عن زيادة طول العظام إلى أن يبلغ الطفل طوله الكامل.وعند اكتمال النمو، يجري استبدال صفيحات النمو بعظم.ويختلف متى يتوقَّف النمو بحسب نوع العظم، ولكن يجري استبدال جميع صفيحات النمو بنسيج عظمي في عُمر 20 عاماً.

تحديدُ موضع صفيحات النمو

نظرًا إلى أنَّ الغضروف يكُون هشاشة أكثر من العظم، فإن صفيحات النمو تكون عرضة للكسر بشكل خاص.عندما تنكسر صفيحة النمو، قد يتوقف العظم عن النمو أو ينمو بشكل منحرف.وإذا أُصيبَ المفصل، فقد يتضرر بشكل دائم، مما يؤدي إلى التهاب المَفاصِل.

هل تعلم...

قد يحدث الكسر عبر صفيحة النمو، ويفصل العظم عن الغضروف،أو قد يمتد الكسر إلى أعلى أو أسفل صفيحة النمو، وأحيانًا إلى نهاية العظم وإلى داخل المَفصِل.يُعدُّ الكسر الانضغاطيّ أكثر أنواع الكسور خطورةً (يحدث عندما تنهرس صفيحة النموّ).

أسباب كسور صفيحة النمو قد تنجم كسورُ صفيحة النمو عن: التعرض إلى حادث مثل السقوط أو اصطدام سيارة

الإجهاد المتكرر على العظام قد تتعرض العظام إلى الإجهاد عن طريق تكرار نفس الحركة، مثلما يحدث عندما يتدرب الأطفال أو المراهقون على رياضة الجمباز أو رمي الكرة أو الجري لمسافات طويلةٍ.

أعراض كسور صفيحة النمو تكُون المنطقة على صفيحة النمو مؤلمة، خُصوصًا عند لمسها.كما تكون متورمةً أيضًا، وقد يشعر المريض بأنها دافئة.يواجه الأطفال صعوبة في تحريك الطرف المتضرر أو وضع وزن الجسم أو الضغط عليه.

تشخيص كسور صفيحة النمو التصوير بالأشعة السينية إذا كان لدى الأطفال أعراض تشير إلى كسر في صفيحة النمو، ينبغي اصطحابهم إلى الطبيب أو إلى قسم الطوارئ. يشتبهُ الأطباء في كسر في صفيحة النمو استنادًا إلى الأَعرَاض، يمكن أن تُظهر الأشعَّة السِّينية معظم كسور صفيحة النموولكن قد لا يجري كشف أنواع معينة من كسور صفيحة النمو،ولذلك يفترض الأطباءُ أحيانًا أن لدى الأطفال كسورًا، ويقومون بمعالجتهم وفقًا لذلك (عن طريق الجبيرة)،ثم يقومون بفحصهم من جديد في غضون أيام قليلة.إذا كانت المنطقة لا تزال تُسبب الإيلام عند الجسّ، فمن المحتمل أن يكون هناك كسر في صفيحة النموّ.