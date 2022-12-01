كسورُ القدم

الجبيرة أو حذاء أو جزمة جرى تصميمهما بشكلٍ خاصّ

تعليمات بعدم وضع وزن الجسم على القدم لفترة من الوقت غالبًا

المعالجة الفيزيائية

تختلف مُعالَجة كسور القدم بحسب العظم الذي تعرض إلى الكسر وإلى نوع الكسر، ولكنها تنطوي عادةً على وضع القدم و الكاحل في جبيرة أو ارتداء حذاء أو جزمة جرى تصميمهما بشكلٍ خاص بحيث يكون مكان أصابع القدم مفتوحًا، وعلى سحَّابات فيلكرو اللاصقة ونعل صلب لحماية القدم من المزيد من الإصابة.

يطلب الأطباء من المرضى غالبًا عدم وضع وزن الجسم على القدم لفترةٍ من الزمن.وتستنِدُ الفترة التي يتعين عليهم الانتظار فيها إلى الإصابة، وقد تستمر لعدة أسابيع.وغالبًا ما يقوم الأطباء بتشجيع الأشخاص على تحريك القدم والكاحل حالما لا يُسبب القيام بهذا ألمًا شديدًا.

تحتاج الحالة إلى العلاج الطبيعيّ.وينطوي على تمارين محددة لتحسين مرونة وحركة القدم المُصابة ولتقوية العضلات الداعمة.