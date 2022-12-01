تشتمل كسور القدم على كسور أصابع القدم وكسور العظام المتوسطة للقدم (كسور العظام المِشطِيّة)، والعظمين الصغيرين المستديرَين في قاعدة إصبع القدم الكبير (كسور العظم السِّمسِمانِيَّ)، وفي العظام في الجزء الخلفي من القدم (كسور عظم الكعب).
قد تنجُم كسور القدم عن حالات السقوط أو الالتواء أو الارتطام المباشر للقدم بجسم صلب.
تسبب كسور القدم ألمًا معتبرًا، عادةً ما يتفاقم عند مُحاولة تطبيق وزن على القدم.
عادةً ما يحتاج الأطباء إلى التصوير بالأشعَّة السِّينية لتشخيص كسور القدم.
تستنِدُ المُعالَجة إلى العظم الذي تعرض إلى الكسر وإلى نوع الكسر، ولكنها تنطوي عادةً على استخدام جبيرة أو حذاء أو جزمة مصممة خصيصًا لوقاية القدم.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)
تُعدُّ كسورُ القدم شائعة.قد تنجُم عن حالات السقوط أو الالتواء أو الارتطام المباشر للقدم بجسم صلب.
تسبب هذه الكسور ألمًا كبيرًا يتفاقم بشكلٍ دائمٍ تقريبًا عند مُحاولة المشي أو وضع وزن الجسم على القدم.
أين تحدث كسورُ القدم
تُعدُّ كسور القدم من الحالات الشائعة.وقد تحدث في:
تشخيص كسور القدم
التصوير بالأشعَّة السِّينية عادةً
(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)
يحتاج تشخيصُ كسور القدم إلى التصوير بالأشعة السينية عادةً، باستثناء ما يتعلَّق بكسور معيَّنة في أصابع القدم.وفي حالات نادرة، تكون هناك حاجة إلى التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.
علاج كسور القد
الجبيرة أو حذاء أو جزمة جرى تصميمهما بشكلٍ خاصّ
تعليمات بعدم وضع وزن الجسم على القدم لفترة من الوقت غالبًا
المعالجة الفيزيائية
تختلف مُعالَجة كسور القدم بحسب العظم الذي تعرض إلى الكسر وإلى نوع الكسر، ولكنها تنطوي عادةً على وضع القدم و الكاحل في جبيرة أو ارتداء حذاء أو جزمة جرى تصميمهما بشكلٍ خاص بحيث يكون مكان أصابع القدم مفتوحًا، وعلى سحَّابات فيلكرو اللاصقة ونعل صلب لحماية القدم من المزيد من الإصابة.
يطلب الأطباء من المرضى غالبًا عدم وضع وزن الجسم على القدم لفترةٍ من الزمن.وتستنِدُ الفترة التي يتعين عليهم الانتظار فيها إلى الإصابة، وقد تستمر لعدة أسابيع.وغالبًا ما يقوم الأطباء بتشجيع الأشخاص على تحريك القدم والكاحل حالما لا يُسبب القيام بهذا ألمًا شديدًا.
تحتاج الحالة إلى العلاج الطبيعيّ.وينطوي على تمارين محددة لتحسين مرونة وحركة القدم المُصابة ولتقوية العضلات الداعمة.