كسورُ العظام السِمسِمانِيّة

قد تحدث الكسورُ في العظمين الصغيرين المُستديرين في قاعدة إبهام القدم (العظمين السِمسِمانِيّين sesamoid bones).
قد تنكسر العظام السمسمانية عند الجري أو المشي لمسافات طويلة أو المُشاركة في أنواع من الرياضة تنطوي على النزول بقوة كبيرة على كتلة أو تدويرة القدم (مثل كرة السلة والتنس).(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)
إذا تعرضت العظام السمسمانية إلى الكسر، يُسبب المشي عادةً ألمًا عميقًا أو حادًا في تدويرة القدم خلف الإبهام.قد تكون المنطقة متورِّمة ومحمرة.
إذا اشتبه الأطباء بوجود كسر في العظام السمسمانية، فينبغي أخذ صور بالأشعَّة السِّينية.إذا كانت نتائج التصوير بالأشعة السينية غيرَ واضِحة، فقد يُستخدم التَّصوير بالرَّنين المغناطيسيّ.
علاج كسور العظام السمسمانية
استخدام حذاء جرى تصميمه بشكلٍ خاصّ
إذا استمر الألم، ربما تحتاج الحالة إلى جراحة
إذا كُسرت عظامُ السمسمانيَّة وانزاحت عن مكانها، فقد يكون ارتداء الحذاء المُسطَّح والقاسي المصمَّم خصيصًا لمنع قطع العظام من الحركة هو كل ما يحتاجه المريض.صُممت هذه الأحذية بحيث يرتديها الأشخاص المُصابين بكسر في القدم.تكون هذه الأحذية مفتوحة من مقدمتها وتتضمن على مثبتات الفيلكرو.
يُساعد استخدامُ الحشوات أو النعال الداخلية المُصممة بشكلٍ خاصّ للأحذية على التخفيف من الألم.تُساعِدُ مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs على التخفيف من الألم والتورم.
إذا استمر الألم، فقد يحتاج العظم السمسماني المكسور إلى إزالته جراحيًا.ولكن، قد يؤثر استئصال أحد أو كلا هذين العظمين في القدرة على تحريك القدم.