كسورُ العظام السِمسِمانِيّة

قد تحدث الكسورُ في العظمين الصغيرين المُستديرين في قاعدة إبهام القدم (العظمين السِمسِمانِيّين sesamoid bones).

قد تنكسر العظام السمسمانية عند الجري أو المشي لمسافات طويلة أو المُشاركة في أنواع من الرياضة تنطوي على النزول بقوة كبيرة على كتلة أو تدويرة القدم (مثل كرة السلة والتنس).(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)

إذا تعرضت العظام السمسمانية إلى الكسر، يُسبب المشي عادةً ألمًا عميقًا أو حادًا في تدويرة القدم خلف الإبهام.قد تكون المنطقة متورِّمة ومحمرة.

إذا اشتبه الأطباء بوجود كسر في العظام السمسمانية، فينبغي أخذ صور بالأشعَّة السِّينية.إذا كانت نتائج التصوير بالأشعة السينية غيرَ واضِحة، فقد يُستخدم التَّصوير بالرَّنين المغناطيسيّ.