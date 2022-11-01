الحروقُ هي إصاباتٌ في النسيجِ تنجُم عن الحرارة أوالكهرَباء أوالأشعَّة أو الموادّ الكيميائيَّة.
يمكن أن تُؤدِّي الحُروقُ إلى درجاتٍ مُختلفة من الألم وإلى تَشكُّل فقاعاتٍ جلديَّةٍ وتورُّم وفقدانٍ للجلد.
قد تحتاجُ الحُروقُ الصغيرة السطحيَّة إلى مُجرَّد الحفاظ على نظافتها، وتطبيق رُهيمٍ يحتوي على مُضادّ حيوي.
ويُمكن أن تُؤدِّي الحروق العميقة إلى مُضاعفاتٍ خطيرةٍ، مثل الصَّدمة والعدوى الشَّديدة.
بينما قد يحتاج المرضى، الذين لديهم حروقٌ عميقة أو شاملة، إلى سوائل عبرَ الوريد وجراحة وإعادة تأهيل، ويكون هذا في مركزٍ للحروق عادةً.
(انظر أيضًا حروق في العين).
تنجُم الحروقُ عادةً عن الحرارة (الحرُوق الحراريَّة)، مثل النَّار والبُخار والقطران أو السوائِل السَّاخنة.تُشبِهُ الحُروقُ النَّاجمَة عن المواد الكيميائيَّة الحروقَ الحراريَّة، بينما تختلِفُ الحروق الناجمة عن الأشعَّة وضوء الشمس والكهرباء بشكلٍ ملحُوظٍ.قد تُؤدِّي الحوادثُ المرتبطة بالحروق، مثل القفز عن مبنى يحترق، أو الارتطام بالأنقاض أو الوجود في حادث اصطدام سيارة، إلى إصابات أخرى.كما أنَّ الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى الحرق بسبب حريقٍ غالبًا ما يستنشقون الدخان من النار (استنشاق الدخان).يُمكن أن يُؤدِّي الدخان إلى اختناق الأشخاص، ولكنه يحتوي أيضًا على مواد كيميائيَّة مختلفة تنتجها المادَّة المُحترقة.وبعض هذه المواد الكيميائية مثل أحادي أكسيد الكربون والسيانيد يمكن أن تكون سمِّيةً.
تحدُث الحروق الحرارية والكيميائية عادةً لأنَّ الحرارة أو المواد الكيميائية تُلامِسُ جزءاً من سطح الجسم، أي الجلد في مُعظم الأحيان،وبذلك، يُصاب الجلدُ بمُعظم الضرر غالبًا؛ولكن قد تَنفَذُ الحروقُ السطحيَّة الشديدة إلى بنى أعمق في الجسم، مثل الدُّهون والعضلات أو العظم.
عندما تحترِقُ النُّسُج، يتسرَّب السائل إليها من أوعية الدَّم، ويحدُث تورُّم.بالإضافة إلى ذلك، من السَّهل أن يُصابَ الجلد المُتضرِّر وسطُوح الجسم الأخرى بالعدوى، وذلك لانَّها تفقد قدرتَها على العمل كحاجزٍ ضدّ المكروبات الغازِيَة.
يحتاجُ أكثر من مليوني شخصٍ فى الولايات المتحدة سنويًا إلى مُعالجة الحروق ، ويقضي عدد يتراوح بين 3,000 و4,000 شخص نحبهم بسبب الحُروق الشَّديدة.يُعدُّ كِبارُ السنّ والصغار أكثر عرضةً للحروق.عندما يتعرَّض الأطفالُ والأشخاص الأكبر سنًا إلى الحروق، يأخذ الأطباءُ في الاعتبار احتمال أنَّ الشخصَ تعرَّض إلى سُوء المعاملة أيضًا (انظُر إهمال وسُوء مُعاملة الطفل وسوء مُعاملة كبار السنّ).
تَصنيف الحروق
يُصنِّفُ الأطباءُ الحُروقَ استنادًا إلى تعرِيفاتٍ دقيقة ذات قُبول على نطاقٍ واسعٍ،وتُصنِّفُ التعريفاتُ عُمقَ الحرق وحجم الضَّرر الذي لَحِق بالنسيج.
عُمق الحرق
يجري وصفُ عُمق الإصابة النَّاجِمة عن حَرق على أنَّه سطحي، أو جزئية الثخانة (partial thickness) أو كاملة الثخانة (full thickness).
تكون الحُروقُ السطحية أقل الحروق عمقًا (وتُسمى أيضًا حروق الدرجة الأولى).وتُصيب الطبقة العليا للجلد (البَّشرة epidermis) فقط.
تمتدُّ الحروق جزئية الثخانة (تُسمَّى الحروق من الدرجة الثانية) إلى الطبقة الوسطى للجلد (الأدَمة).وفي بعض الأحيان، يصِفُ الأطباء الحروقَ جزئية الثخانة على أنَّها أيضًا سطحيَّة (تنطوي على المزيد من الجزء السطحيّ للأدمة) أو على أنَّها عميقة (تنطوي على الأجزاء السطحيَّة والعميقة معاً للأدمة).
تنطوي الحرُوق كاملة الثخانة (تسمى الحروق من الدرجة الثالثة) على الطبقات الثلاث للجلد (البَّشرة والأدمة وطبقة الدُّهون)،ويُصِيبُ الضَّرر الغُدد العَرقيَّة وجُريبات الشَّعر والنِّهايات العصبيَّة أيضًا عادةً.
تقدير مدى الحَرق
لتحديد شدَّة الحرق، يُقدِّرُ الأطباءُ ما هي النسبة المئويَّة لسطح الجسم التي فيها حروق جزئية الثخانة أو كاملة الثخانة.بالنسبة إلى البالغين، يستخدِمُ الأطباء قاعِدة التسعات rule of nines،وتنطوي هذه الطريقةُ على تقسيم كل الجسم تقريبًا إلى أجزاء من 9% أو ضعفي نسبة 9% (18%).وبالنسبة للأطفال، يستخدم الأطباءُ مُخطَّطات بيانيَّة تعمل على تعديل هذه النّسب المئويَّة بحيث تُصبِحُ مُلائمة لعُمر الطفل (مُخطَّطات لوند برودر Lund-Browder charts)،وهناك حاجة إلى تعديل هذه النسب، لأنَّ المناطق المختلفة من الجسم تنمو بمُعدَّلاتٍ مُختلفةٍ.
شدَّةُ الحرق
© Springer Science+Business Media
Image provided by Steven E.Wolf, MD.
Image provided by Steven E.Wolf, MD.
يجري تصنيفُ الحروق على أنَّها بسيطة أو متوسِّطة أو شديدة،وقد لا تتوافق هذه التصنيفات مع فهم الشخص لتلك المصطلحات؛فعلى سبيل المثال، قد يصنف الأطباءُ الحرقَ على أنَّه بسيط على الرغم من أنه يمكن أن يُسبِّب ألمًا ملحُوظًا للشخص، ويُؤثِّر في نشاطاته الطبيعيَّة.تُحدِّدُ شدة الحرق كيف يجري التنبُّؤ بالشفاء وما إذا كانت المُضَاعَفات مُحتملةً.يُحدِّدُ الأطباءُ شدة الحرق وفقًا إلى عُمقه والنسبة المئويَّة لسطح الجسم التي فيها حروق جزئية الثخانة أو كاملة الثخانة.وتستخدم مُخطَّطات بيانية خاصَّة لإظهار ما هي النسبة المئويَّة لسطح الجسم التي تنطوي على أجزاء مختلفة من الجسم؛فعلى سَبيل المثال، بالنسبة إلى البالغين، تُشكِّلُ الذراع حوالى 9% من الجسم.يجري استخدامُ مُخطَّطات بيانيَّة منفصلة للأطفال، لأن نسب الجسم لديهم تكون مُختلفةً.
الحُروق البسيطة: يجري تصنيفُ جميع الحروق السطحية، بالإضافة إلى الحروق جزئية الثخانة التي تنطوي على أقل من 10% من سطح الجسم، على أنَّها بسيطة عادةً.
الحروق المتوسِّطة والشديدة : يجري تصنيف الحروق التي تنطوي على اليدين أو القدمين أو الوجه أو الأعضاء التناسلية، والحُروق جزئية الثخانة التي تنطوي على أكثر من 10% من منطقة سطح الجسم، وجميع الحروق كاملة الثخانة التي تنطوي على أكثر من 1% من الجسم، على أنَّها مُتوسِّطة أو على أنَّها شديدة في أغلب الأحيان.
أعراض الحروق
تختلِفُ أعراضُ الحرق استنادًا إلى عُمقه،
حيث تكون الحُروق السطحية حمراء ومُنتفخة ومُؤلِمة.وتُصبِح المنطقة المُحترقة بيضاء (تبييض blanche) عند مُلامستها قليلاً، ولكن لا تظهر عليها فُقاعات جلديَّة.
تكون الحُروق جزئية الثخانة ورديَّة أو حمراء ومُنتفخة وتُسبِّبُ ألمًا شديدًا،وعادةً ما تظهر فُقاعات جلديَّة خلال 24 ساعةً (غالبًا بعد فترة وجيزة من الحرق)، وقد تنزُّ هذه الفقاعات سائلاً رائقاً.وقد تُصبِح المنطقةُ المُحتَرِقة بيضاء عند ملامستها.
لا تكُون الحُروق كاملة الثخانة مُؤلمةً عادةً، وذلك بسبب تخريب الأعصاب التي تستشعر الألم.يُصبِح الجلد مُتيبِّسًا، وقد يُصبِح لونه أبيض أو أسوَد أو أحمر قانيًا.لا تُصبِح المنطقة المحروقة بيضاء عند ملامستها، ويُمكن أن يجري نزع الشَّعر من جذوره بسهولة من دُون ألم.
يُمكن أن يتفاقم مظهر وأعراض الحُروق العميقة في أثناء الساعات أو حتى الأيَّام الأولى بعدَ الحرق.
هل تعلم...
مضاعفات الحروق
تكُون الحُروق البسيطة سطحيةً عادةً، ولا تُسبِّبُ مُضاعَفات،ولكن تنتفخ الحُروق العميقة جزئية الثخانة وكاملة الثخانة وتحتاج إلى وقتٍ أطول حتى تشفى.كما يُمكن أن تُؤدِّي الحُروق الأعمق إلى تشكُّل نسيج ندبيّ.ينكمش هذا النسيج الندبيّ عند شفائه؛وإذا حدث التندُّب في طرفٍ أو إصبَع، قد يحدُّ التقفُّع contracture النَّاجم من حركةِ المفاصِل المجاورة.
يُمكن أن تُسبِّب الحُروق الشَّديدة وبعض أنواع الحروق المتوسِّطة مُضاعفات خطيرة بسبب فقدان السوائل بشكلٍ كبيرٍ والضَّرر في النسج.وقد تحتاجُ هذه المُضَاعَفات إلى ساعاتٍ أو أيَّام حتى تظهَر.كلما كان الحرق أعمقَ وغطَّى منطقة أوسع من الجسم، ازداد الميل إلى أن يُسبِّب مشاكل أكثر شدَّة،ويميلُ الصِّغار وكبار السنّ من البالغين إلى أن يكونوا أكثر المُتضرِّرين وبشكلٍ خطير من المُضاعفات، بالمُقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.تنطوي بعضُ مُضاعفات الحروق المتوسِّطة والشديدة على التالي:
يحدُث التجفاف في نهاية المطاف عند الأشخاص الذين لديهم حُروق واسعة الانتشار، وذلك لأنَّ السائل يتسرَّب من الدم إلى النسيج المحروق؛ وفي حال كان الحرق عميقًا وكبيرًا بشكلٍ كافٍ، يتسرَّب السائل إلى كامل الجسم؛
وتحدُث الصدمة إذا كان التجفاف شديدًا.
يُمكن أن تحدُث حالات من اختلال التوازن الكيميائيّ بسبب الحروق الشاملة.
يحدُث أحيانًا تخريب في النسيج العضليّ (انحِلال الرُّبَيدات) مع الحروق كاملة الثخانة.يُطلِق النسيجُ العضلي المَيُوغلوبين myoglobin، وهو واحد من بروتينات العضلات، إلى مجرى الدَّم،وإذا كان هذا البروتين بتراكيز مرتفعة، يُمكن أن يُسبِّب الضرر للكُلى.
يُمكن أن تُفاقِم العدوى من الجروح الناجمة عن الحرق،وقد تنتقل العدوى أحيَانًا عبرَ مجرى الدَّم، وتسبِّب المرض الشديد أو الوفاة.
تنجُم السطوح الثخينة والمُتقشِّرة (الخشارات eschars) عن الحروق العميقة كاملة الثخانة.يُمكن أن تُصبِح الخشارات التي تطوق أحد الأطراف أو الصدر بشكل كامل مشدودةً بشكلٍ كبير، وتحول دون وصول الدم إلى النُّسُج السليمة أو تُضعِفُ التنفُّس.
يُمكن أن تنخفض درجة حرارة الجسم بشكلٍ خطيرٍ (انخفاض حرارة الجسم) عندما يجري إعطاء الشخص سوائل باردة في محاولةٍ لتصحيح التجفاف، خُصُوصًا إذا كان مكشوفًا في غرفة طوارئ ذات بيئة باردةٍ في أثناء قيام الأطباء بتقييم ومُعالجة الحروق الشديدة.
تشخيص الحروق
تقييم عُمق ودرجة الجرح
اختبارات الدَّم والبول أحيَانًا
يقُوم الأطباءُ بتفحُّص الأشخاص الذين يُقيمون في المستشفى لمراتٍ مُتكرِّرةٍ، للتحرِّي عن المُضاعفات، ولتقييم عمق جرح الحرق ودرجته.بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من حروقٍ كبيرةٍ، يجري قياس ضغط الدَّم ونبض القلب وكمية البول عادةً، بهدف تقييم درجة التجفاف أو الصَّدمة والحاجة إلى سوائل عبر الوريد.كما يُجري الأطباءُ اختبارات الدَّم لمُراقبة الكهارل في الجسم وتعداد الدَّم،يكون تخطيط كهربيَّة القلب (ECG) وتصوير الصَّدر بالأشعَّة مطلوبًا أيضًا في بعض الأحيان.يُجري الأطباءُ اختبارات الدَّم والبول للتحرِّي عن البروتينات التي تنجُم عن تخريب نسيج العضلات (انحِلال الرُّبيدات)، والذي يحدثُ أحيانًا مع الحُروق العميقة كاملة الثخانة.
مَآل الحروق
تشفى الحروقُ السطحية وبعض الحروق جزئية الثخانة خلال فترةٍ تتراوح بين أيَّام إلى أسابيع من دُون تندُّب،بينما تحتاج الحروق العميقة جزئية الثخانة والحروق الصغيرة كاملة الثخانة إلى أسابيع حتى تشفى، وتُسبِّبُ تندُّبًا عادةً.تحتاجُ مُعظمُ الحروق إلى طُعومٍ جلديَّةٍ،وتكون الحروقُ التي تنطوي على أكثر من 90% من سَطح الجلد، أو أكثر من 60% من سطح الجسم عند كبار السن، قاتلةً عادةً.
علاج الحروق
بالنسبة إلى الحُروق البسيطة، يجري تبريد الجرح بالماء بدرجة حرارة الغرفة لعدَّة دقائق، ثُمَّ تجري العناية بالجرح وتضميده
بالنسبة إلى الحروق الشَّديدة، تنطوي المُعالجة على إدخال المريض إلى المستشفى ومُعالجة المُضاعفات والحروق أيضًا
قبل مُعالجة الحُروق، ينبغي إيقاف العامل المُسبِّب للاحتراق عن إلحاق المزيد من الضرر بالمريض؛فعلى سبيل المثال، يجري إخماد النيران،وتجري إزالة الملابس مُباشرةً، خُصُوصًا المُحترَقة (مثل القمصان الاصطناعية التي أذابتها النار)، أو الملابس المُغطاة بمادَّةٍ ساخنةٍ (مثل القطران)، أو المُشبَّعة بمواد كيميائيَّة.
وفي بعض الأحيان، يكون من الضروري إدخال المريض إلى المستشفى للحُصول على أفضل عناية بالحروق؛على سبيل المثال، تتطلب الحروق جزئية السماكة الشديدة أو كاملة السماكة علاجًا باستخدام السوائل الوريدية، ورفع الذراعٍ أو الساقٍ المحروقة بشكلٍ شديدٍ فوق مستوى القلب للوقاية من التورُّم وهو ما يكون أكثرَ سهولة عند القيام به في المستشفى بالمُقارنة مع المنزل.وبالإضافة إلى ذلك، تجعل الحروق التي تحولُ دُون ممارسة الأشخاص لوظائفهم اليوميَّة الأساسيَّة، مثل المشي أو الأكل، أو الحروق التي تُسبِّبُ ألمًا شديدًا، من الإقامة في المستشفى أمرًا ضروريًا.بالنسبة إلى الحُروق كاملة الثخانة، والحروق التي تحدث عند الصغار أو كبار السنّ، والحروق التي تنطوي على اليدينِ أو القدمين أو الوجه أو الأعضاء التناسلية، تُعدُّ مراكز الحروق أفضل مكان لمُعالجتها عادةً؛ومراكزُ الحروق هي مُستشفيات تمَّ تجهيزها بمعدَّات خاصة وطاقم من الموظفين لرعاية ضحايا الحروق.
الحروق البسيطة السطحيَّة
يجري تبريدُ الحروق البسيطة السطحيَّة مُباشرةً بماءٍ بدرجة حرارة الغرفة لعدَّة دقائق عند الإمكان،قد تحتاج الحروق الكيميائية إلى الشطف لفترات أطول.ثُمَّ يجري تنظيفُ الحرق بِعناية للوِقاية من العَدوَى.إذا كانت الأوساخ مغروزة بشكلٍ عميقٍ في مكان الحرق، يستطيع الأطباءُ إعطاء مُسكِّنات analgesics أو تخدير المنطقة عن طريق حقن مُخدِّر موضعيّ، ومن ثمَّ تنظيف الحرق بفرشاةٍ؛
وتنطوي المُعالجة الوحيدة التي تحتاج إليها الحالة عادةً على تطبيق رُهيمٍ (cream/salve) يحتوي على مُضادّ حيويّ، مثل سلفاديازين الفضَّة.حيث يعمل هذا الرُّهيم (salve) على الوِقاية من العدوى، ويُشكِّل طبقة عازلة تحُول دُون دُخول المزيد من البكتيريا إلى الجرح.ثم يَجرِي تطبيق ضماد مُعقَّم لوقاية المنطقة المحروقة من الأوساخ والمزيدِ من الإصابة.يجري إعطاء لقاح الكزاز عند الحاجة.
وتنطوي الرعايةُ في المنزل على الحفاظ على نظافة الجرح للوِقاية من العدوى؛وبالإضافة إلى ذلك، يَجرِي إعطاء مُسكِّنَات الألم لكثير من الأشخاص، وفي بعض الأحيان الأفيونات، لبضعة أيَّام على الأقلّ.يمكن تغطية الحرق بضماد غير لاصقٍ أو بشاشٍ مُعقَّم،ويُمكن إزالة الشاش من دُون أن يلتصِق، وذلك عن طريق نقعه في الماء أولاً.
الحروقُ الصغيرة العميقة
تجري مُعالجة الحرُوق الصغيرة العميقة برُهيمٍ (salve) يحتوي على مُضادّ حَيَويّ، وذلك مثلما تجري مُعالجة الحروق الأكثر سطحية عادةً.ولا يستخدِمُ الأطباء الرهيمات الحاوية على مُضادّ حَيَويّ أحيَانًا، إنَّما يستخدمون ضمادات مُعقَّمة خاصَّة يُمكن تركها في منطقة الحرق لعدَّة أيَّام ولغاية أسبُوع.تحتوي بعضُ هذه الضمادات على الفضَّة التي تُساعدُ على القضاء على البكتيريا.تكُون الضمادات الأخرى مساميَّة porous بعض الشيء، أي بما يكفي للسماح بتصريف السائل من الحَرق، ولكن بشكلٍ لا يسمح بدخول البكتيريا.ينبغي إزالةُ أي جلد ميت وأيَّة فقاعات جلدية مُتمزِّقة من قِبل ممارس الرعاية الصحية، قبل تطبيق الرهيم الذي يحتوي على مُضاد حيويّ أو تطبيق الضماد.بالإضافة إلى ذلك، يُساعد الحفاظُ على الذراع أو الساق المحروقتين بشكلٍ عميقٍ فوق مستوى القلب للأيام الأولى القليلة، على التقليلِ من التورُّم والألم.كما قد تساعد الضمادات الضاغطة، مثل الأغطية المرنة، على الحد من التورم وتحسين التئام الجروح أيضًا.قد يحتاج الحرق إلى دُخول المريض إلى المستشفى أو خُضوعه إلى إعادة فحص بشكلٍ مُتكرِّرٍ في المستشفى أو في عيادة الطبيب، وربما بشكلٍ يوميّ خلال الأيام الأولى القليلة.
قد تكون هناك حاجة إلى طعم جلديّ لتعويض الجلد المحروق الذي لم يَشفَ.تُعدُّ الطعوم الجلديَّة الأخرى مُفيدةً من خلال طريق تغطية ووقاية الجلد بشكلٍ مُؤقَّت في أثناء شفائه من تلقاء ذاته.بالنسبة إلى إجراءِ الطعم الجلدي، يَجرِي أخذُ قطعة من الجلد السليم من مصادر تنطوي على:
منطقة غير محرُوقة من جسم الشخص (طعم ذاتي)
الشخص الميت (طعم خيفي)
حيوان (طُعم أجنبي xenograft)
يُمكن أن تكُونَ الطعوم الذاتيَّة بشكل قطع صلبة من الجلد أو طُعوم شبكيَّة meshed؛وبالنسبة إلى الطعم الشبكيّ، يستخدِمُ الأطباءُ أداةً لإحداث شُقوق صغيرة مُتعدِّدة ومُتباعدة بشكلٍ مُنتظمٍ في قطعة الجلد؛وتسمح هذه الشقوق بتمطيط الجلد المأخوذ من مُتبرِّع بحيث يُغطي منطقة كبيرة (تكون أكبر بكثير من منطقة قطعة الجلد الأصليَّة عادةً).يجري استخدام الطعوم الشَّبكيَّة في المناطق التي لا تُؤثِّرُ في المظهر الجمالي عند المريض، وعندما تنطوي الحروق على أكثر من 20% من سطح الجسم، ويكون من الصَّعب الحُصول على جلدٍ من مُتبرِّعٍ.تشفى الطعوم الشبكيَّة وتُصبِح على شكلٍ شبكة ذات خطوط مُتفاوِتة، وأحيانًا مع تندُّب شديدٍ.بعد أن يقوم الجراحُ بإزالة أي نسيج ميت وتنظيف الجرح، يقوم بخياطة أو تشبيك الطعم الجلديّ على المنطقة المحروقة.كما يُمكن استخدامُ جلد اصطناعيّ أيضًا.تكون الطعوم الذاتيَّة دائمةً،
توفر الطعوم الخيفية (allografts) و الطعوم الأجنبية (xenografts) حماية مؤقتة للجلد الذي يتعافى ولكنها تُرفض بعد 10 إلى 21 يومًا من قبل جهاز المناعة لدى الشخص، ويتعين إزالتها.بعد إزالة الطعوم الخيفية والطعوم الأجنبية، ستكون هناك حاجة إلى طعم ذاتي إذا كان الجرح كامل الثخانة (درجة ثالثة) وكان كبيرًا جدًا بحيث يتعذر شفاؤه من تلقاء نفسه.يمكن تعويضُ الجلد المُحترق في أي وقت خلال عدة أيام من الحرق.
هناك حاجة إلى العلاج الطبيعي والمهني عادةً للوقاية من عدم القدرة على الحركة، بسبب التندُّب حول المفاصل، ولمُساعدة الأشخاص على القيام بوظائفهم إذا أصبحت حركة المفاصل لديهم محدودةً.يجري البدءُ بتمارين التمطيط خلال الأيام الأولى القليلة من بعد التعرُّض إلى الحرق،ويجري استخدام الجبائر splints للتأكُّد من أنَّ المفاصل التي من المُحتمل أن تفقد القدرة على الحركة تكون في مواضع أقل ميلاً لأن تُؤدِّي إلى التفقُّعات.تتُرَك الجبائر في مكانها ما عدا عندما يجري تحريك المفاصل؛إذا جَرَى استخدام طعم جلديّ، فلن يبدأ العلاج قبل أقل من يوم وحتى ثلاثة أيام بعد تطبيق الطعوم، وذلك حتى لا يُؤثِّر هذا في شفاء الطعم.يُمكن أن تُساعِد الضماداتُ الكبيرة التي تضغط على الحرق على الوِقاية من تشكُّل ندباتٍ كبيرةٍ.
الحُروقُ الشَّديدة
تحتاجُ الحروقُ الشديدة التي تُشكِّل تهديدًا للحياة إلى رعاية فورية.يجري إعطاءُ المرضى الذين دخلوا في مرحلة الصدمة بسبب التجفاف الأكسجينَ من خلال قناع الوجه.
يجري إعطاء كميات كبيرة من السوائل عبر الوريد، ويجري البدء بهذا مُباشرةً بالنسبة إلى الأشخاص الذي يُعانون من التجفاف أو الصدمة أو الحروق التي تُغطِّي منطقة كبيرة من الجسم.كما يَجرِي إِعطاءُ السوائل إلى الأشخاص الذين تخرَّب النسيج العضليّ لديهم.تُقلِّلُ السوائلُ من كثافة المايوغلوبين في الدَّم، وتُؤمِّن الوقاية من الضرر الشامل في الكلى.وفي بعض الأحيان، يَجرِي إعطاء مادة كيميائية (بيكربونات الصوديوم) عن طريق الوريد للمساعدة على حلِّ المَيُوغلوبين، وبذلك تقي من حدوث المزيد من الضرر في الكلى أيضًا.
قد يحتاجُ المريض إلى إجراءٍ جراحيّ لقطع الخشارات التي تمنع التروية الدموية إلى طرفٍ أو تُضعف التنفُّس،ويسمى هذا الإجراء بَضعُ الخشارة escharotomy.يُسبِّبُ بَضعُ الخشارة بعض النَّزف عادةً؛ ولكن نظرًا إلى أنَّ الحرق الذي يُسبِّبُ الخشارة يُخرِّبُ النهايات العصبيَّة في الجلد، يكون الألم بسيطًا.
إنَّ العناية بالجلد في غاية الأهميَّة،حيث من الضروريّ الحفاظ على نظافة المنطقة المحروقة، لأنَّه من السهل أن يُصاب الجلد المتضرِّر بالعدوى.قد يجري إتمام التنظيف عن طريق سكب الماء بلُطفٍ وبشكلٍ دوريّ على مناطق الحروق.يجري تنظيفُ الجروح وتغيير الضمادات على فترات مختلفة (مرة واحدة في اليوم أو أقلّ من هذا عادة)، وذلك استنادًا إلى نوع الضّماد.مثلما هِيَ الحال مع الحروق البسيطة العميقة، هناك حاجة إلى الطعوم الجلديَّة لتغطية الحروق التي لا تشفى.
يُعدُّ النظام الغذائيّ المُناسِب، الذي ينطوي على كميات مُناسبة من السعرات الحراريَّة والبروتينات والمواد المُغذِّية، مُهمًّا للشفاء.بالنسبة إلى المرضى الذين لا يستطيعُون استهلاك كميات كافية من السعرات الحراريَّة، قد يشربون مكملات غذائيَّة أو يحصلون عليها عن طريق أنبوب يجري إدخاله عبر الأنف إلى المعدة ( الأنبوب الأنفي المِعَديّ nasogastric tube)، أو يُمكن إعطاؤهم تغذية عن طريق الوريد على نحوٍ أقلّ.يجري إعطاءُ فيتاميناتٍ ومعادن إضافيَّة عادةً.
هناك حاجة إلى العلاج الطبيعيّ والمهني،
كما تجري مُعالجة الاكتئاب.نظرًا إلى أنَّ الحروق الشَّديدة تحتاج إلى فترةٍ طويلةٍ حتى تشفى ويُمكنها أن تُؤدِّي إلى تشوُّه، يُمكن أن يُصاب الأشخاص بالاكتئاب،ويُمكن التخفيفُ من الاكتئاب عادةً عن طريق الأدوية أو العلاج النفسيّ أو كليهما.