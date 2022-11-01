الحروقُ هي إصاباتٌ في النسيجِ تنجُم عن الحرارة أوالكهرَباء أوالأشعَّة أو الموادّ الكيميائيَّة.

يمكن أن تُؤدِّي الحُروقُ إلى درجاتٍ مُختلفة من الألم وإلى تَشكُّل فقاعاتٍ جلديَّةٍ وتورُّم وفقدانٍ للجلد.

قد تحتاجُ الحُروقُ الصغيرة السطحيَّة إلى مُجرَّد الحفاظ على نظافتها، وتطبيق رُهيمٍ يحتوي على مُضادّ حيوي.

ويُمكن أن تُؤدِّي الحروق العميقة إلى مُضاعفاتٍ خطيرةٍ، مثل الصَّدمة والعدوى الشَّديدة.

بينما قد يحتاج المرضى، الذين لديهم حروقٌ عميقة أو شاملة، إلى سوائل عبرَ الوريد وجراحة وإعادة تأهيل، ويكون هذا في مركزٍ للحروق عادةً.

(انظر أيضًا حروق في العين).

تنجُم الحروقُ عادةً عن الحرارة (الحرُوق الحراريَّة)، مثل النَّار والبُخار والقطران أو السوائِل السَّاخنة.تُشبِهُ الحُروقُ النَّاجمَة عن المواد الكيميائيَّة الحروقَ الحراريَّة، بينما تختلِفُ الحروق الناجمة عن الأشعَّة وضوء الشمس والكهرباء بشكلٍ ملحُوظٍ.قد تُؤدِّي الحوادثُ المرتبطة بالحروق، مثل القفز عن مبنى يحترق، أو الارتطام بالأنقاض أو الوجود في حادث اصطدام سيارة، إلى إصابات أخرى.كما أنَّ الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى الحرق بسبب حريقٍ غالبًا ما يستنشقون الدخان من النار (استنشاق الدخان).يُمكن أن يُؤدِّي الدخان إلى اختناق الأشخاص، ولكنه يحتوي أيضًا على مواد كيميائيَّة مختلفة تنتجها المادَّة المُحترقة.وبعض هذه المواد الكيميائية مثل أحادي أكسيد الكربون والسيانيد يمكن أن تكون سمِّيةً.

تحدُث الحروق الحرارية والكيميائية عادةً لأنَّ الحرارة أو المواد الكيميائية تُلامِسُ جزءاً من سطح الجسم، أي الجلد في مُعظم الأحيان،وبذلك، يُصاب الجلدُ بمُعظم الضرر غالبًا؛ولكن قد تَنفَذُ الحروقُ السطحيَّة الشديدة إلى بنى أعمق في الجسم، مثل الدُّهون والعضلات أو العظم.

عندما تحترِقُ النُّسُج، يتسرَّب السائل إليها من أوعية الدَّم، ويحدُث تورُّم.بالإضافة إلى ذلك، من السَّهل أن يُصابَ الجلد المُتضرِّر وسطُوح الجسم الأخرى بالعدوى، وذلك لانَّها تفقد قدرتَها على العمل كحاجزٍ ضدّ المكروبات الغازِيَة.

يحتاجُ أكثر من مليوني شخصٍ فى الولايات المتحدة سنويًا إلى مُعالجة الحروق ، ويقضي عدد يتراوح بين 3,000 و4,000 شخص نحبهم بسبب الحُروق الشَّديدة.يُعدُّ كِبارُ السنّ والصغار أكثر عرضةً للحروق.عندما يتعرَّض الأطفالُ والأشخاص الأكبر سنًا إلى الحروق، يأخذ الأطباءُ في الاعتبار احتمال أنَّ الشخصَ تعرَّض إلى سُوء المعاملة أيضًا (انظُر إهمال وسُوء مُعاملة الطفل وسوء مُعاملة كبار السنّ).

تَصنيف الحروق يُصنِّفُ الأطباءُ الحُروقَ استنادًا إلى تعرِيفاتٍ دقيقة ذات قُبول على نطاقٍ واسعٍ،وتُصنِّفُ التعريفاتُ عُمقَ الحرق وحجم الضَّرر الذي لَحِق بالنسيج. عُمق الحرق يجري وصفُ عُمق الإصابة النَّاجِمة عن حَرق على أنَّه سطحي، أو جزئية الثخانة (partial thickness) أو كاملة الثخانة (full thickness). تكون الحُروقُ السطحية أقل الحروق عمقًا (وتُسمى أيضًا حروق الدرجة الأولى).وتُصيب الطبقة العليا للجلد (البَّشرة epidermis) فقط.

تمتدُّ الحروق جزئية الثخانة (تُسمَّى الحروق من الدرجة الثانية) إلى الطبقة الوسطى للجلد (الأدَمة).وفي بعض الأحيان، يصِفُ الأطباء الحروقَ جزئية الثخانة على أنَّها أيضًا سطحيَّة (تنطوي على المزيد من الجزء السطحيّ للأدمة) أو على أنَّها عميقة (تنطوي على الأجزاء السطحيَّة والعميقة معاً للأدمة).

تنطوي الحرُوق كاملة الثخانة (تسمى الحروق من الدرجة الثالثة) على الطبقات الثلاث للجلد (البَّشرة والأدمة وطبقة الدُّهون)،ويُصِيبُ الضَّرر الغُدد العَرقيَّة وجُريبات الشَّعر والنِّهايات العصبيَّة أيضًا عادةً. الحُروق فيديو تقدير مدى الحَرق شدَّةُ الحرق الحروق السطحيَّة الصورة © Springer Science+Business Media الحرق جزئي الثخانة (الدرجة الثانية) الصورة Image provided by Steven E.Wolf, MD. حرق كامل الثخانة (الدرجة الثالثة) الصورة Image provided by Steven E.Wolf, MD. يجري تصنيفُ الحروق على أنَّها بسيطة أو متوسِّطة أو شديدة،وقد لا تتوافق هذه التصنيفات مع فهم الشخص لتلك المصطلحات؛فعلى سبيل المثال، قد يصنف الأطباءُ الحرقَ على أنَّه بسيط على الرغم من أنه يمكن أن يُسبِّب ألمًا ملحُوظًا للشخص، ويُؤثِّر في نشاطاته الطبيعيَّة.تُحدِّدُ شدة الحرق كيف يجري التنبُّؤ بالشفاء وما إذا كانت المُضَاعَفات مُحتملةً.يُحدِّدُ الأطباءُ شدة الحرق وفقًا إلى عُمقه والنسبة المئويَّة لسطح الجسم التي فيها حروق جزئية الثخانة أو كاملة الثخانة.وتستخدم مُخطَّطات بيانية خاصَّة لإظهار ما هي النسبة المئويَّة لسطح الجسم التي تنطوي على أجزاء مختلفة من الجسم؛فعلى سَبيل المثال، بالنسبة إلى البالغين، تُشكِّلُ الذراع حوالى 9% من الجسم.يجري استخدامُ مُخطَّطات بيانيَّة منفصلة للأطفال، لأن نسب الجسم لديهم تكون مُختلفةً. الحُروق البسيطة : يجري تصنيفُ جميع الحروق السطحية، بالإضافة إلى الحروق جزئية الثخانة التي تنطوي على أقل من 10% من سطح الجسم، على أنَّها بسيطة عادةً.

الحروق المتوسِّطة والشديدة : يجري تصنيف الحروق التي تنطوي على اليدين أو القدمين أو الوجه أو الأعضاء التناسلية، والحُروق جزئية الثخانة التي تنطوي على أكثر من 10% من منطقة سطح الجسم، وجميع الحروق كاملة الثخانة التي تنطوي على أكثر من 1% من الجسم، على أنَّها مُتوسِّطة أو على أنَّها شديدة في أغلب الأحيان.

أعراض الحروق تختلِفُ أعراضُ الحرق استنادًا إلى عُمقه، حيث تكون الحُروق السطحية حمراء ومُنتفخة ومُؤلِمة.وتُصبِح المنطقة المُحترقة بيضاء (تبييض blanche) عند مُلامستها قليلاً، ولكن لا تظهر عليها فُقاعات جلديَّة.

تكون الحُروق جزئية الثخانة ورديَّة أو حمراء ومُنتفخة وتُسبِّبُ ألمًا شديدًا،وعادةً ما تظهر فُقاعات جلديَّة خلال 24 ساعةً (غالبًا بعد فترة وجيزة من الحرق)، وقد تنزُّ هذه الفقاعات سائلاً رائقاً.وقد تُصبِح المنطقةُ المُحتَرِقة بيضاء عند ملامستها.

لا تكُون الحُروق كاملة الثخانة مُؤلمةً عادةً، وذلك بسبب تخريب الأعصاب التي تستشعر الألم.يُصبِح الجلد مُتيبِّسًا، وقد يُصبِح لونه أبيض أو أسوَد أو أحمر قانيًا.لا تُصبِح المنطقة المحروقة بيضاء عند ملامستها، ويُمكن أن يجري نزع الشَّعر من جذوره بسهولة من دُون ألم. يُمكن أن يتفاقم مظهر وأعراض الحُروق العميقة في أثناء الساعات أو حتى الأيَّام الأولى بعدَ الحرق. هل تعلم...

مضاعفات الحروق تكُون الحُروق البسيطة سطحيةً عادةً، ولا تُسبِّبُ مُضاعَفات،ولكن تنتفخ الحُروق العميقة جزئية الثخانة وكاملة الثخانة وتحتاج إلى وقتٍ أطول حتى تشفى.كما يُمكن أن تُؤدِّي الحُروق الأعمق إلى تشكُّل نسيج ندبيّ.ينكمش هذا النسيج الندبيّ عند شفائه؛وإذا حدث التندُّب في طرفٍ أو إصبَع، قد يحدُّ التقفُّع contracture النَّاجم من حركةِ المفاصِل المجاورة. يُمكن أن تُسبِّب الحُروق الشَّديدة وبعض أنواع الحروق المتوسِّطة مُضاعفات خطيرة بسبب فقدان السوائل بشكلٍ كبيرٍ والضَّرر في النسج.وقد تحتاجُ هذه المُضَاعَفات إلى ساعاتٍ أو أيَّام حتى تظهَر.كلما كان الحرق أعمقَ وغطَّى منطقة أوسع من الجسم، ازداد الميل إلى أن يُسبِّب مشاكل أكثر شدَّة،ويميلُ الصِّغار وكبار السنّ من البالغين إلى أن يكونوا أكثر المُتضرِّرين وبشكلٍ خطير من المُضاعفات، بالمُقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.تنطوي بعضُ مُضاعفات الحروق المتوسِّطة والشديدة على التالي: يحدُث التجفاف في نهاية المطاف عند الأشخاص الذين لديهم حُروق واسعة الانتشار، وذلك لأنَّ السائل يتسرَّب من الدم إلى النسيج المحروق؛ وفي حال كان الحرق عميقًا وكبيرًا بشكلٍ كافٍ، يتسرَّب السائل إلى كامل الجسم؛

وتحدُث الصدمة إذا كان التجفاف شديدًا.

يُمكن أن تحدُث حالات من اختلال التوازن الكيميائيّ بسبب الحروق الشاملة.

يحدُث أحيانًا تخريب في النسيج العضليّ (انحِلال الرُّبَيدات) مع الحروق كاملة الثخانة.يُطلِق النسيجُ العضلي المَيُوغلوبين myoglobin، وهو واحد من بروتينات العضلات، إلى مجرى الدَّم،وإذا كان هذا البروتين بتراكيز مرتفعة، يُمكن أن يُسبِّب الضرر للكُلى.

يُمكن أن تُفاقِم العدوى من الجروح الناجمة عن الحرق،وقد تنتقل العدوى أحيَانًا عبرَ مجرى الدَّم، وتسبِّب المرض الشديد أو الوفاة.

تنجُم السطوح الثخينة والمُتقشِّرة (الخشارات eschars) عن الحروق العميقة كاملة الثخانة.يُمكن أن تُصبِح الخشارات التي تطوق أحد الأطراف أو الصدر بشكل كامل مشدودةً بشكلٍ كبير، وتحول دون وصول الدم إلى النُّسُج السليمة أو تُضعِفُ التنفُّس.

يُمكن أن تنخفض درجة حرارة الجسم بشكلٍ خطيرٍ (انخفاض حرارة الجسم) عندما يجري إعطاء الشخص سوائل باردة في محاولةٍ لتصحيح التجفاف، خُصُوصًا إذا كان مكشوفًا في غرفة طوارئ ذات بيئة باردةٍ في أثناء قيام الأطباء بتقييم ومُعالجة الحروق الشديدة.

تشخيص الحروق تقييم عُمق ودرجة الجرح

اختبارات الدَّم والبول أحيَانًا يقُوم الأطباءُ بتفحُّص الأشخاص الذين يُقيمون في المستشفى لمراتٍ مُتكرِّرةٍ، للتحرِّي عن المُضاعفات، ولتقييم عمق جرح الحرق ودرجته.بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من حروقٍ كبيرةٍ، يجري قياس ضغط الدَّم ونبض القلب وكمية البول عادةً، بهدف تقييم درجة التجفاف أو الصَّدمة والحاجة إلى سوائل عبر الوريد.كما يُجري الأطباءُ اختبارات الدَّم لمُراقبة الكهارل في الجسم وتعداد الدَّم،يكون تخطيط كهربيَّة القلب (ECG) وتصوير الصَّدر بالأشعَّة مطلوبًا أيضًا في بعض الأحيان.يُجري الأطباءُ اختبارات الدَّم والبول للتحرِّي عن البروتينات التي تنجُم عن تخريب نسيج العضلات (انحِلال الرُّبيدات)، والذي يحدثُ أحيانًا مع الحُروق العميقة كاملة الثخانة.

مَآل الحروق تشفى الحروقُ السطحية وبعض الحروق جزئية الثخانة خلال فترةٍ تتراوح بين أيَّام إلى أسابيع من دُون تندُّب،بينما تحتاج الحروق العميقة جزئية الثخانة والحروق الصغيرة كاملة الثخانة إلى أسابيع حتى تشفى، وتُسبِّبُ تندُّبًا عادةً.تحتاجُ مُعظمُ الحروق إلى طُعومٍ جلديَّةٍ،وتكون الحروقُ التي تنطوي على أكثر من 90% من سَطح الجلد، أو أكثر من 60% من سطح الجسم عند كبار السن، قاتلةً عادةً.