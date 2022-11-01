استنشاقُ الدُّخان

يُمكن أن يُؤدِّي الدخان إلى اختناق الأشخاص، وفي بعض الأحيان يحتوي أيضًا على مواد كيميائيَّة سامة تنتجها المادة المُحتَرقة.يمكن لبعض هذه المواد الكيميائية أن تُلحق الضرر بالرئتين أو تسمم الجسم.

يقوم العديدُ من الأشخاص الذين احترقوا بالنار باستنشاق الدُّخان أيضًا،وأحيَانًا يستنشق البعض الدُّخانَ من دُون أن يتعرَّضوا إلى حروقٍ في الجلد.

لا يُؤدِّي استنشاقُ كميات صغيرة الدُّخان إلى تأثيراتٍ خطيرةٍ ومستمرَّة عادةً؛ولكن إذا كان الدخانُ يحتوي على بعض المواد الكيميائية السامة أو كان كثيفًا بشكلٍ غير مألوف أو إذا جرى استنشاقه لفترةٍ طويلةٍ، يُمكن أن تحدُث مشاكل خطيرة.حتى المواد المنزلية الشائعة مثل البلاستيك والأقمشة يمكنها إنتاج مواد كيميائية سامَّة (منتجات سامة من الاحتراق) عندما تحترق.

يُمكن أن يُؤدِّي استنشاق الدّخان إلى مشاكل بطرائق عديدة:

اختناق الجسم بأحادي أكسيد الكربون

تسمُّم الجسم بمواد كيميائيَّة سامَّة

تضرر الرغامى أو المسالك التنفسية أو الرئتين بسبب مواد كيميائية سامَّة

حرق الفم والحلق بسبب الغازات الساخنة

أحادي أكسيد الكربون هُو غاز يُنتَج في العديد من الحرائقعند استنشاقه، يحُول أحادي أكسيد الكربون دُون أن ينقل الدَّم الأكسجين، ولذلك لا تحصل النسج على كمية كافية من الأكسجين (انظر أيضًا التسمُّم بأحادي أكسيد الكربون).

يقوم الكثير من المواد المنزلية والصناعية بإطلاق السيانيد عند حرقها وتُسبب التسمم بالسيانيد.

يُمكن أن يُؤدِّي استنشاق المواد الكيميائيَّة التي تنطلِق مع الدُّخان، مثل كلوريد الهيدروجين والفوسجين phosgene وثاني أكسيد الكبريت sulfur dioxide والألدَهيد السامّ toxic aldehyde والنَّشادر ammonia، إلى تورُّم وضررٍ في الرغامى trachea، وحتى في الرئتين.في نهاية المطاف، تتضيَّق المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية الصغيرة التي تؤدي إلى الرئتين، ممَّا يزيد من انسِداد مجرى الهواء.

عادةً ما يحرق الدخان الساخن الفم والحلق فقط بدلًا من الرئتين، وذلك لأن الدخان يبرد بسرعة.ولكن البخار هُوَ استثناء، حيثُ يحمل الكثير من الطاقة الحرارية مقارنةً بالدخان، وبذلك يُمكنه حرق المَسالِك الهَوائيَّة في الرئتين أيضًا.

أعراض استنشاق الدخان تنطوي أعراض التسمم بأحادي أكسيد الكربون على الصُّدَاع والغثيان والنُّعاس والتَّخليط الذهنِي والغيبوبة. يُمكن أن يُسبِّب الضرر في الرُّغامَى أو المسالك التنفسية أو الرئتين السعالَ أو الأزيز التنفسي أو ضيقَ النَّفس.يمكن أن تحدث هذه الأَعرَاض مُباشرةً أو تستغرق فترة تصل إلى 24 ساعة. تُسبِّبُ حروق الفم والحلق تورمًا يمكن أن يجعل من الصعب استنشاق الهواء.قد يُوجد لدى المرضى سخام في الفمِ أو الأنفِ، وشعر مُحترق في الأنف أو حُروق حول الفم.

تشخيص استنشاق الدخان فحص الطبيب

غالبًا تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية أو اختبارات للدم

في بعض الأحيان، معاينة الرغامى وأحيَانًا الرئتين باستخدام أنبوب مشاهدة مرن وفي بعض الأحيان، يكون فحص الطبيب هو كل ما يحتاجه الأشخاص الذين لديهم أعراض قليلة أو ليس لديهم أعراض والذين تعرضوا للتدخين لفترة وجيزة فقط. يحتاج الأشخاصُ الذين لديهم أعراض إلى بعض الاختبارات عادةً، مثل اختبارات الدَّم لقياس مستويات الأكسجين وأحادي أكسيد الكربون والتصوير بالأشعة السينية للصدر.لتقييم مدى الإصابة بسبب استنشاق الدخان عند الأشخاص الذين لديهم أعراض شديدة، قد يقوم الأطباءُ بتمريرِ أنبوب مُعاينة مرنٍ (منظار الحنجرة أو مِنظار القصبات) إلى داخل الرغامى.