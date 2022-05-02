التسمم بالأسماك والمَحَار

يمكن أن ينجم التَّسَمُّم بالأَسماكِ المَدارِيَّة عن تناول نوعٍ أو أكثر من 400 نوع من أسماك الشِّعاب الاستوائية في ولاية فلوريدا أو جزر الهند الغربية أو المحيط الهادئ.يتمُّ إنتاج السُّم من قبل بعض دَوَّامِيّ السِّياط (أَحَدُ الأَوالِي)، وهي كائنات بحرية مجهرية تأكلها الأسماك.يتراكم السُّمُّ في لحوم الأسماك.وتكون الأسماك الأقدم والأكبر (مثل اللُّقُّس والسمك النَّهَّاش وسمك الكنعد) أكثرُ سُمِّيَّةً من الأصغر حجمًا وسِنًّا.لا تتأثَّر نكهة الأسماك.ولا يمكن لإجراءات معالجة الطعام، بما فيها الطَّهي، أن تُخرِّبَ السُّم.

يمكن أن تبدأ الأَعرَاض الأوَّلية - تشنجات البطن والغثيان والقيء والإسهال - بعد 2 - 8 ساعات من تناول الأسماك، وتستمرُّ من 6 - 17 ساعة.يمكن أن تتضمَّن الأَعرَاض اللاحقة على ما يلي:

الحِكَّة

شعور بدبابيس وإبر (إحساس واخز)

الصُّداع

الشعور بوجع في العضلات

تقلُّب الأحاسيس بين الساخنة والباردة

ألم وجهي

يمكن أن تستمرَّ أحاسيس غير طبيعيَّة بالنَّرفزة لعدَّة أشهرٍ لاحقة.

قد يستعمل الأطبَّاء في المعالجة المانيتول الوريدي (دواء يقلل التَّورُّم والضَّغط)، ولكن من غير الواضح ما إذا كان يُوَفِّر أيَّ فائدة.