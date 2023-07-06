التواءاتُ أو أوثاء الإِبهَام

التواءات الإبهام هي تمزقات في الأربطة التي تربط الإبهام باليد،

وعندما يلتوي الإبهام، يواجه المُصاب صعوبة في القبض على الأشياء بين الإبهام والسبابة، ويكون الإبهام مؤلمًا ومتورمًا.

يقوم الأطباء بتشخيص التواء الإبهام عن طريق تفحصه، وفي بعض الأحيان من بعد إعطاء المصاب مخدرًا للتقليل من الألم في أثناء الفحص.

يجري تثبيت معظم التواءات الإبهام بدعامة سنبليّة الشكل spica splint، ولكن هناك حاجة إلى الجراحة أحيانًا.

(انظر أيضًا نظرة عامة على التواءات وإصابات النسج الرخوة الأخرى).

تنطوي معظمُ التواءات الإبهام على الرباط الرئيسي في قاعدة الإبهام في الجانب الداخلي من اليد ،وغالبًا ما يحدث التواء في هذا الرباط عندما يسقط الشخص على يده في أثناء الإمساك بعصا التزلج،ولذلك غالبًا ما تسمى هذه الإصابة إبهام المتزلج.كما قد يتعرّض هذا الرباط إلى الإصابة أيضًا عندما ينحشر الإبهام للخلف على سطح صلب عند السقوط أو على كُرَة مثلما يحدث عندَ الإمساك بكرة القاعدة.كما يمكن أن يؤدي فرط التمديد المتكرر للمفصل إلى تمزق الرباط أيضًا، مثلما حدث عند حراس طرائد إنكليز قاموا بكسر أعناق أرانب بايديهم،ولذلك تُسمَّى هذه الإصابة أحيانًا إبهام حارس الطرائد.

لوي الإبهام: إبهام حارس الطرائد

في بعض الأحيان عندما يتمزَّق الرباط، يسحب قطعةً صغيرةً من العظم من أسفل عظم الإبهام (تُسمَّى الحالة بالكسر القلعي).

أعراض التواء الإبهام عندما يلتوي الإبهام، يواجه المُصابون صعوبةً في الإمساك بالأشياء بين الإبهام والسبابة،ويكون الإبهام مؤلمًا ومتورمًا وأحيانًا متكدمًا؛وقد يبقى ضعيفًا وأقل استقرارًا بعد مثل هذه الإصابة.

تشخيص التواء الإبهام الفحص السريري

التصوير بالأشعَّة السِّينية للتحري عن الكسور يطلب الأطباءُ من المصاب تحريك الإبهام المصاب بطرائق مختلفة، وذلك لتحديد ما إذا كان الرباط متمزقًا؛ وإذا كان الأمر كذلك، لمعرفة شدَة التمزُّق.وبعد ذلك يقوم الأطباء بتحريك الإبهام باتجاهات مختلفةٍ مع الحفاظ على ثبات بقية اليد (تسمى اختبارات الإجهاد).إذا كان مفصل الإبهام رخوًا، من المحتمل وجود التواء.في بعض الأحيان، وقبل أن يتفحص الأطباء الإبهام، يقومون بحقن مخدر موضعي بالقرب من الإبهام المصاب للتقليل من الألم في أثناء الفحص.كما يستطيعُ الأطباء تفحص الإبهام غير المصاب أيضًا ومقارنته بالإبهام المصاب أيضًا. يستخدم الأطباء التصوير بالأشعة السينية من عدة زوايا للتحقق من الكسور؛وقد تُؤخذ صور الأشعة السينية بينما يقوم الأطباء بالضغط على الإبهام المصاب (تُسمَّى التصوير بالأشعة السينية مع الإجهاد stress x-ray).