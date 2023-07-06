الإِصبَعُ المِطرَقِيَّة

بالنسبة إلى الإصبع المطرقية، تنحني الأنملة للأسفل ولا يمكن تقويمها،وهِيَ تنجُم عن إصابةٍ في وترٍ عادةً.

(انظر نظرة عامة على الالتواءات وإصابات النسج الرخوة الأخرى أيضًا و كسور أصابع اليد).

تحدُث الإصبع المطرقية mallet finger عندما يتمزق الوتر الذي يربط العظم بالعضلة في الأنملة،ويُستخدم هذا الوتر الذي يُسمَّى وتر العضلة الباسطة لتقويم الأنملة.عادةً ما يحدث تمزُّق في الوتر عندما تتسبَّب قوة في انحناء الأنملة أكثر من المعتاد.ينطوي سبب شائع على كرة القاعدة التي ترتطم بالأنملة وتهرسها،ولذلك تُسمّى الإِصبَع المِطرَقِيَّة إصبع كرة القاعدة (البيسبول) أحيانًا.

قد تتأثر إصبع واحدة أو أكثر،كما ينخلع المَفصِل أيضًا في بعض الأحيان.

عندما يتمزق الوتر، قد يسحب قطعة من العظم من الإصبع (يسمى الكسر القلعِيّ).عندما يحدث الكَسر القَلعِيّ، ينكسر أيضًا الغضروف الموجود في نهاية العظم المصاب (سطح المَفصِل).

الإِصبَعُ المطرَقِيَّة

أعراض الإصبع المطرقية تكون الإصبع مؤلمًة ومتورمةً ومتكدمةً بعدَ الإصابة مباشرةً عادةً،ويبقى المَفصِل منحنيًا؛ولا يستطيع المُصاب تقويم الإصبع،في بعض الأحيان، يتجمع الدم تحت الظفر أحياناً (يُسمَّى الوَرَم الدَّمَوِي تَحتَ الظُّفُر subungual hematoma).

تشخيص الإصبع المطرقية الفحص السَّريري

الأشعَّة السِّينية للتحقق من الكسور يستطيع الأطباء تشخيص الإصبع المطرقية عند تفحُّص الإصبع عادةً، ويستخدمون التصوير بالأشعَّة السِّينية من عدة زوايا مختلفة للتحقق من كسر.