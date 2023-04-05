لمحة عامة عن إصابات الغطس

يواجه الأشخاص الذين يغوصون عميقًا في الماء، أو يستخدمون أسطوانات التنفس تحت الماء scuba diving خطر الإصابة بالعديد من الحالات، والتي تنجم في معظمها عن الفوارق في الضغط.يمكن أن تؤثر هذه الاضطرابات أيضًا في الأشخاص الذين يعملون في الأنفاق تحت الماء أو القيسونات caissons (منصات مُحكمة الإغلاق تحت الماء تُستخدم في أعمال الإنشاءات).تحتوي هذه البنى الإنشائية على هواء مرتفع الضغط لمنع المياه من النفوذ إليها.
الضّغط تحت الماء
ينجم الضغط العالي تحت الماء عن وزن الماء أعلاه، تمامً كما هيَ الحال بالنسبة للضغط الجوي الناجم عن وزن الهواء أعلى الأرض.غالبًا ما يجري قياس الضغط تحت الماء بواحدات العمق (القدم أو المتر)، أو عدد الضغوط الجوية المُطلقة.يتضمن الضغط الجوي المطلق كلاً من وزن الماء والضغط الجوي الطبيعي على السطح، فإن كان الغواص على عمق 10 أمتار، فإنه يتعرض لضغط ماء مكافئ لضغط جوي واحد (1.03 كغ على كل 1 سم)، بالإضافة إلى الضغط الجوي عند السطح.ويعني ذلك، بأن الغطاس الذي يسبح على عمق 10 أمتار في البحر يتعرض لضغط إجمالي يبلغ 2 ضغط جوي مطلق، أو ضعف الضغط الجوي على السطح.ومع كل زيادة إضافية في العمق بمعدل 10 أمتار، يزداد الضغط بمقدار غلاف جوي واحد.
قد تنجم اضطرابات الغوص المرتبطة بالضغط عن:
توسع أو انضغاط المساحات المملوءة بالغاز في الجسم (رضح ضغطي barotrauma)
تحرير النتروجين المذاب في الدم والأنسجة (داءُ تَخفيفِ الضَّغط decompression sickness)
يمكن لأي من العمليتين أن تُسببا تحرير فقاعات في الشرايين، مما يؤدي إلى انسداد المجرى الدموي، وإعاقة وصول الدم إلى الأعضاء (صمة غازيّة رئويّة).كما يمكن للغازات مثل الأكسجين والنتروجين أن تسبب اضطرابات (مثل التسمم بالأكسجين، وخَدَر النتروجين) وذلك عند التنفس في ضغطٍ عالٍ جدًا، كما هيَ الحال عند الغوص إلى أعماق كبيرة جدًا.
اضطرابات أخرى متعلقة بالغوص
يمكن أن يؤدي الغوص في الماء البارد بسرعة إلى انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل خطير hypothermia، والذي قد يُسبب الخَراقة وتدني القدرة على اتخاذ الأحكام.كما يمكن للمياه الباردة أن تؤدي أيضًا إلى اضطرابات مميتة في نظم القلب وذلك عند الأشخاص المصابين بداء الشريان التاجي.وتشمل مَخاطر الغوص المحتملة الأخرى كلاً من
الغَرق
لدغات ولسَعات الكائنات البحرية المختلفة
حُروق الشمس واضطرابات الحرارة
الجُروح والكدمات
داءُ الحَرَكَة (داءُ السَّفَر) motion sickness
الوذمة الرئوية الناجمة عن الغطس
قد تكون للعقاقير (سواءً التي تُصرف بموجب وصفة طبية، أو غير مشروعة، أو التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبية) والكحول تأثيرات غير متوقعة وخطيرة، شأنها في ذلك شأن العديد من الحالات الطبية (انظر الحالات الطبية التي يمكن أن تمنع من الغوص).
يمكن لإصابات الغوص أن تُؤدي إلى الغرق إذا تسببت في أي مما يلي:
اضطراب القدرة على التفكير أو النعاس
فقدان الوعي، والضعف
الهلع
فُقدان التوازن والتخليط الذهنِي
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Duke Dive Medicine: استشارة طارئة على مدار 24 ساعة مقدمة من أطباء، 919-684-8111