لمحة عامة عن إصابات الغطس

ينجم الضغط العالي تحت الماء عن وزن الماء أعلاه، تمامً كما هيَ الحال بالنسبة للضغط الجوي الناجم عن وزن الهواء أعلى الأرض.غالبًا ما يجري قياس الضغط تحت الماء بواحدات العمق (القدم أو المتر)، أو عدد الضغوط الجوية المُطلقة.يتضمن الضغط الجوي المطلق كلاً من وزن الماء والضغط الجوي الطبيعي على السطح، فإن كان الغواص على عمق 10 أمتار، فإنه يتعرض لضغط ماء مكافئ لضغط جوي واحد (1.03 كغ على كل 1 سم)، بالإضافة إلى الضغط الجوي عند السطح.ويعني ذلك، بأن الغطاس الذي يسبح على عمق 10 أمتار في البحر يتعرض لضغط إجمالي يبلغ 2 ضغط جوي مطلق، أو ضعف الضغط الجوي على السطح.ومع كل زيادة إضافية في العمق بمعدل 10 أمتار، يزداد الضغط بمقدار غلاف جوي واحد.

قد تنجم اضطرابات الغوص المرتبطة بالضغط عن:

توسع أو انضغاط المساحات المملوءة بالغاز في الجسم (رضح ضغطي barotrauma)

تحرير النتروجين المذاب في الدم والأنسجة (داءُ تَخفيفِ الضَّغط decompression sickness)

يمكن لأي من العمليتين أن تُسببا تحرير فقاعات في الشرايين، مما يؤدي إلى انسداد المجرى الدموي، وإعاقة وصول الدم إلى الأعضاء (صمة غازيّة رئويّة).كما يمكن للغازات مثل الأكسجين والنتروجين أن تسبب اضطرابات (مثل التسمم بالأكسجين، وخَدَر النتروجين) وذلك عند التنفس في ضغطٍ عالٍ جدًا، كما هيَ الحال عند الغوص إلى أعماق كبيرة جدًا.