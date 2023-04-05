تشتمل المُعالَجَة بإعادة الضغط على إعطاء الأكسجين بنسبة 100٪ لعدة ساعات في غرفة محكمة الإغلاق وبمستوى ضغط مرتفع (1.9 ضغط جوي على الأقل).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات الغوص).

تترك المعالجة بإعادة الضغط أربعة تأثيرات في الدَّم يمكن أن تكون مفيدة في مُعالجة إصابات الغوص:

زيادة تركيز الأكسجين

تقليل تركيز النتروجين

تقليل تركيز أحادي أكسيد الكربون

تقليل حجم الفقاعات الغازِيّة

تقليل الالتهاب (التأثير المضاد للالتهاب)

غالبًا ما تُستخدم المعالجة بإعادة الضغط عند الغواصين بهدف علاج داء تخفيف الضغط والانصمام الغازي الشرياني، وقد تُستخدم في علاج التسمم بأحادي أكسيد الكربون.

يُشار أحيانًا إلى العلاج بحجرة الأكسجين عالي الضغط باسم المعالجة بالأكسجين عالي الضغط وذلك عند استخدامها لإعطاء تراكيز عالية من الأكسجين، وليس لعلاج داء تخفيف الضغط أو الانصمام الغازي الشرياني.يُستخدم العلاج بالأكسجين مفرط الضغط لعدة حالات لا علاقة لها بالغوص.

الحالات الطبية التي تُعالج باستخدام الأكسجين مفرط الضغط

كلما بدأت المعالجة بإعادة الضغط لداء تخفيف الضغط بسرعة أكبر، كلما كانت النتائج أفضل.ومع ذلك، قد تُعطي المعالجة بإعادة الضغط نتائج إيجابية حتى بعد عدة أيام من وصول الغواص إلى سطح الماء.تحتوي بعض الحجرات على مكان يتسع لأكثر من مصاب واحد، في حين يتسع بعضها الآخر لمُصاب واحد فقط.تُعطى المعالجة مرة واحدة أو مرتين يوميًا، لمدة تصل إلى 300 دقيقة كحد أقصى.في معظم الأحيان، يجري إعطاء الأكسجين بتركيز 100% وبمستوى ضغط يبلغ 2.5 إلى 3 ضغط جوي.

خلال فترة الحمل، يُعد استخدام معالجة واحدة بإعادة الضغط لأمراض حادة مثل داءُ تَخفيفِ الضَّغط أو التسمُّم بأحادي أكسيد الكربون إجراءً آمنًا بشكل عام.ولكن، عادةً ما تُتجنب المعالجة المتكررة بحجرة الأكسجين مفرط الضغط في أثناء الحمل بسبب الآثار الضارة المحتملة للتراكيز العالية من الأكسجين على الجنين.يمكن للمعالجة بإعادة الضغط أن تسبب مشاكل مشابهة لتلك التي تحدث نتيجة الرضح الضغطي.وقد تسبب أيضًا قصر النظر المؤقت، وانخفاض مستويات السكر في الدَّم، أو في حالات نادرة، تأثيرات سامة على الرئتين أو اختلاجات.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من انخماص الرئة (اِستِرواحُ الصَّدر) إلى فَغرُ الصَّدر قبل المعالجة بإعادة الضغط.

ينبغي دائمًا على الغواصين معرفة مكان أقرب مركز يوفر حجرة إعادة الضغط و أسرع وسيلة للوصول إليها، وأفضل مصدر للاستشارة عبر الهاتف.وتتوفر هذه المعلومات أيضًا من Divers Alert Network (919-684-9111) أو Duke Dive Medicine (919-684-8111) على مدى 24 ساعة في اليوم.