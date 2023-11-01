جَبائِرُ حَرفِ الظُّنبوب

الرَّاحة

إعادة التَّأهيل

يجب إيقاف الجري حتى لا يُسبِّبَ أيَّ ألم.يمكن لتطبيق الثلج واستعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة أن يُخَفِّفَ شِدَّة الألم.يمكن المحافظة على التَّكيُّف من خلال إجراء تمارين بديلة، مثل السِّباحة.

وبمُجرَّد أن يبدأ ألم الظُّنبوب بالتَّراجع، يمكن القيام بتمارين لتمطيط وتقوية العضلات في الساقين، مثل تمرين مِقبَضِ الدَّلو bucket-handle exercise.ومن الضروري القيام بالتمارين الرياضيَّة لتجنُّب تكرار الحالة.قد يساعد انتعال الأحذية الدَّاعمة مع دعامات قاسية للعَقِب ولقوس القدم وتجنُّب الجري المُستمر على الأسطح الصقيلة أو الصلبة على الوقاية من عودة جبائر حرف الظنبوب.