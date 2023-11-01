جَبائِرُ حَرفِ الظُّنبوب

يُشيرُ مصطلح جَبائِرُ حَرفِ الظُّنبوب Shin splints إلى الشُّعور بألمٍ في أسفل السَّاقين والذي قد يكون ناجمًا عن أسباب مختلفة ولكنَّه يحدث عادة بسبب الإفراط في الجري أو المشي.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضيَّة).
يمكن الشُّعور بالألم في الجزء الأمامي أو الخلفي من السَّاق تحت الركبة.
يمكن لتطبيق الثلج واستعمال المُسكِّنات والراحة وإجراء تمارين التَّمطيط أن تُساعد على تدبير الحالة.
يمكن لقوى الاصطدام المُتكرِّرة في الساقين في أثناء الإفراط في الجري أو المشي (مثل التنزُّه لمسافةٍ طويلة) أن تُرهقَ العضلات والأوتار في الساقين وتُسبِّبَ ألمًا في حَرفُ الظُّنبوب.كما قد يؤدي دوران القدم المُفرِط نحو الخارج على الساق (البَسط) إلى تفاقم جَبائِرِ حَرفِ الظُّنبوب.
جَبائِرُ حَرفِ الظُّنبوب
يمكن أن تحدث جَبائِرُ حَرفِ الظُّنبوب في عضلات الأجزاء الأماميَّة والخارجيَّة من الظُّنبوب (جَبائِرُ حَرفِ الظُّنبوب الأماميَّة الجَّانبيَّة) أو في عضلات الأجزاء الخلفيَّة والدَّاخليَّة (جَبائِرُ حَرفِ الظُّنبوب الخَلفِيَّة الإِنسِيَّة).يمكن الشُّعور بالألم في مناطق مختلفة وذلك وفقًا للعضلات المُصابة.
أعراض جبائر حرف الظنبوب
يمكن أن يكون الألم في الجانب الخارجي الأمامي من الساق أو في الجزء الخلفي الدَّاخلي منها.يبدأ ألم جَبائِرُ حَرفِ الظُّنبوب عادةً عند بداية النَّشاط ولكنَّه يتراجع بعد ذلك رغم استمرار النشاط.في البداية، لا يُشعَرُ بالألم إلَّا بعد أن يضربَ الكعبُ الأرضَ في أثناء الجري أو المشي.إذا استمرَّ الشخص في الجري، فإنَّ الألم يحدث مع كلِّ خطوة، ويصبح مستمرًّا في النهاية.يزول الألم عند الرَّاحة عادةً.
تَشخيص جبائر حرف الظنبوب
تقييم الطبيب
يُشخِّص الأطباء جَبائِرُ حَرفِ الظُّنبوب اعتمادًا على الأَعرَاض وعلى نتائج الفَحص السَّريري.
علاج جبائر حرف الظنبوب
الرَّاحة
إعادة التَّأهيل
يجب إيقاف الجري حتى لا يُسبِّبَ أيَّ ألم.يمكن لتطبيق الثلج واستعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة أن يُخَفِّفَ شِدَّة الألم.يمكن المحافظة على التَّكيُّف من خلال إجراء تمارين بديلة، مثل السِّباحة.
وبمُجرَّد أن يبدأ ألم الظُّنبوب بالتَّراجع، يمكن القيام بتمارين لتمطيط وتقوية العضلات في الساقين، مثل تمرين مِقبَضِ الدَّلو bucket-handle exercise.ومن الضروري القيام بالتمارين الرياضيَّة لتجنُّب تكرار الحالة.قد يساعد انتعال الأحذية الدَّاعمة مع دعامات قاسية للعَقِب ولقوس القدم وتجنُّب الجري المُستمر على الأسطح الصقيلة أو الصلبة على الوقاية من عودة جبائر حرف الظنبوب.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.