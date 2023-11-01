التهاب اللُّقيمة الوَحشي

التهاب اللُّقيمة الوَحشي Lateral epicondylitis هو التهاب أوتار العضلات التي تشُدُّ اليد إلى الوراء بعيدًا عن راحة اليد.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).
يحدث الألم في الجانب الخارجي من المرفق والجزء الخلفي من السَّاعد.
يكون استعمال الجليد، والرَّاحة، والمُسكِّنات، والتمارين الرياضيَّة، وفي بعض الأحيان ارتداء مشدّ مرفق التنفس فعَّالًا في تدبير الحالة عادةً.
يمكن أن تصبح عضلات الساعد التي ترتبط بالجزء الخارجي من المرفق مُؤلمة عند إجهادها بشكلٍ مُتكرِّر (انظر الشكل عندما يُصابُ المرفق).كما قد تصبح الأوتار التي تربط هذه العضلات بالمرفق مُلتهبةً ومؤلمةً بشِدَّة.
أسباب التهاب اللُّقيمة الوَحشي
يمكن أن يكون التهاب اللُّقيمة الوحشي ناجمًا عن حركات العودة المُتكرِّرة للضَّربات الخلفيَّة عند ممارسة لعبة كرة المضرب.كما يمكن للنَّشاطات الأخرى (مثل، التجديف والتواءات الساعد خلال مسك الأوزان أو تكرار استعمال مفك البراغي بشكل مُتكرِّر وقوي) أن تُسبِّبَ التهاب اللُّقيمة الوحشي.
تشتمل العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بالتهاب اللُّقيمة الوحشي بين لاعبي كرة المضرب على وجود ضَعفٍ في عضلات الكتف والساعد واللعب بمضرب شديد التّوتّر أو القِصَر، ممَّا يؤدي إلى إصابة الكرة بعيدًا عن مركز المضرب (بعيدًا عن البقعة الحلوة) وضرب الكرات الثقيلة والرطبة.الضَّرب بالوجه الخلفي من المضرب والسَّماح بانحناء المعصم ممَّا يزيد من فرصة حدوث التهاب اللُّقيمة الوحشي.
أعراض التهاب اللُّقيمة الوَحشي
يحدث الألم في الجزء الخارجي من الساعد عندما يجري تحريك المعصم بعيداً عن راحة اليد.يمكن أن يمتدَّ الألم من محيط المرفق إلى منتصف الساعد.قد يزداد الألم عند الإمساك بقوة (مصافحة) أو حتى عند تحريك مقابض الأبواب.يمكن أن يؤدي الاستمرار في شدِّ عضلات الساعد إلى تفاقم هذه الحالة ويُسبِّبُ شعورًا بالألم حتى عند عدم استعمال الساعد.
تشخيص التهاب اللُّقيمة الوَحشي
تقييم الطبيب
يقوم الأطباء بوضع التشخيص بناءً على الأعراض ونتائج الفحص السَّريري.تحدث الإصابة في الجانب الخارجي من المرفق عندما يضع الشخص ذراعه وراحة يده على الطاولة ويحاول رفع اليد ضد المقاومة من خلال ثني المعصم إلى الخلف.
علاج التهاب اللُّقيمة الوَحشي
الرَّاحة
إعادة التأهيل
يجري تطبيق الثلج على الجانب الخارجي من المرفق، وتجنُّب أداء التمارين التي تُسبِّبُ الألم.يمكن استبدال التمارين التي لا تستخدم العضلات الباسطة في المعصم في المقام الأول، مثل الجري أو ركوب الدراجات، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنيَّة.ومع انخفاض شدَّة الألم، يمكن البدء بإجراء تمارين تقوية ومرونة للمرفق والمعصم.قد يكون استعمال دعامة مرفق التنس (لبضعة أسابيع عادةً) مفيدًا.عندما يكون الألم النَّاجم عن التهاب اللُّقيمة الوحشي شديدًا، يمكن لمُقدِّم الرعاية الصحية حقن ستيروئيد قشري في الجانب الخارجي من المرفق.ومن النَّادر وجود ضرورة لإجراء جراحة.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.