التهاب اللُّقيمة الوَحشي

يمكن أن يكون التهاب اللُّقيمة الوحشي ناجمًا عن حركات العودة المُتكرِّرة للضَّربات الخلفيَّة عند ممارسة لعبة كرة المضرب.كما يمكن للنَّشاطات الأخرى (مثل، التجديف والتواءات الساعد خلال مسك الأوزان أو تكرار استعمال مفك البراغي بشكل مُتكرِّر وقوي) أن تُسبِّبَ التهاب اللُّقيمة الوحشي.

تشتمل العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بالتهاب اللُّقيمة الوحشي بين لاعبي كرة المضرب على وجود ضَعفٍ في عضلات الكتف والساعد واللعب بمضرب شديد التّوتّر أو القِصَر، ممَّا يؤدي إلى إصابة الكرة بعيدًا عن مركز المضرب (بعيدًا عن البقعة الحلوة) وضرب الكرات الثقيلة والرطبة.الضَّرب بالوجه الخلفي من المضرب والسَّماح بانحناء المعصم ممَّا يزيد من فرصة حدوث التهاب اللُّقيمة الوحشي.