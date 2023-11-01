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التهاب اللُّقيمة الإنسي

(مرفق لاعب الغولف)

حسبPaul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

التهاب اللُّقيمة الإنسي Medial epicondylitis هو التهاب في أوتار العضلات التي تثني أو تحني راحة اليد نحو المعصم، ممَّا يُسبِّبُ الألمَ في الجانب الدَّاخلي من المرفق والساعد.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).

  • يكون النشاط الذي ينطوي على الانحناء المُجهِد والمُتكرِّر للمعصم تجاه راحة اليد هو السبب عادةً.

  • تساعد الراحة وتطبيق الثلج واستعمال المُسكِّنات على تخفيف الألم.

  • وعند زوال الألم، تُجرى تمارين التَّقوية والتمطيط للمساعدة على منع عودتها.

تنجم هذه الإصابة عن تكرُّر ثني المعصم باتِّجاهٍ معاكسٍ للمقاومة نحو راحة اليد (انظر الشكل عندما يُصابُ المرفق).تشتمل الأعمال التي تُنتِج مثل هذه القوة على لعب كرة المضرب بقوةٍ كبيرةٍ من خلال ضرب الكرة بالجهة الأماميَّة من المضرب وإرسال الكرات اللَّولبيَّة؛ وضرب كرات ثقيلة ورطبة، واستعمال مضرب شديد الثِّقل أو تكون قبضته شديدة الصِّغَر أو تكون خيوطه رفيعةً بشكلٍ كبير؛ ورمي كرة البيسبول ورمي الرمح.قد يؤدي ضَعف أسلوب ضرب الكرة في لعبة الغولف إلى حدوث هذا الالتهاب - ومن هنا جاء مصطلح مرفق لاعب الغولف.تحدث الإصابة عندما يكون "الضَّرب من القمة" وتضطر بقوة إلى إحضار المضرب مع الذراع اليمنى (لاعب غولف يميني) إلى الأسفل من أعلى حركة الأرجحة، ممَّا يُشكِّلُ إجهادًا شديدًا على العضلات التي تثني المرفق الأيمن بدلًا من سحب المضرب مع الذراع الأيسر والجسم نحو الأسفل.وتشتمل الأنشطة غير الرياضيّة التي قد تُسبِّبُ التهاب اللُّقيمة الإنسي على البناء بالقرميد والطَّرق والضَّرب على الآلة الكاتبة .

يُشعَرُ بالألم في الجانب الدَّاخلي من المرفق والسَّاعد.يتفاقم الألم عند تحريك راحة اليد باتجاه المعصم.

تشخيص التهاب اللقيمة الإنسي

  • تقييم الطبيب

يقوم الأطباء بوَضع التَّشخيص بناءً على الأَعرَاض ونتائج الفحص السَّريري.يطلب الطبيب من الشخص أن يجلس على كرسي مع إراحة ذراعه المصاب على الطاولة وأن يكون تجاه راحة اليد نحو الأعلى.يقوم الطبيب بتثبيت المعصم ويطلب من الشخص رفع اليد من خلال ثني المعصم.يشعر الشخص المصاب بالتهاب اللُّقيمة الإنسي بالألم في الجانب الداخلي من المرفق.

علاج التهاب اللقيمة الإنسي

  • الرَّاحة

  • إعادة التأهيل

تشتمل المعالجة الأوَّليَّة على تجنُّب القيام بأيِّ نشاطٍ يُسبِّبُ الألم عند ثني المعصم تجاه راحة اليد.يُساعد الثلج المُطبَّق على المنطقة المؤلمة واستعمال الأدوية المُضادَّة للالتهابات غير الستيرويدية على تخفيف شدَّة الألم.وبعد تراجع شدَّة الألم، يبدأ تطبيق برنامج تمارين رياضيَّة لتقوية عضلات المعصم والكتف.لا توجد ضرورةٌ إلى إجراء عمليَّة جراحيَّة إلَّا في حالاتٍ نادرة.

تمارين لتقوية عضلات المعصم والكتف
تمطيط باسطة المعصم
تمطيط باسطة المعصم
1.ابدأ ببسط المرفق بحيث يكون اتجاه راحة اليد نحو الأسفل. 2.بواسطة اليد الأخرى، قم بمسك اليد من جانب الإبهام واثنِ المعص... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمطيط وثني المعصم
تمطيط وثني المعصم
1.تنطوي الوضعية على توجيه راحة اليد نحو الأعلى. 2.إمساك أصابع اليد المتأثرة باليد الأخرى. 3.الحفاظ على مرفق الذراع المُ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

مد المعصم مع المقاومة باستخدام وزن
مد المعصم مع المقاومة باستخدام وزن
1.وضع الساعد على الطاولة مع رفع راحة اليد على حافة الطاولة. 2.تحريك المعصم نحو الأعلى ومده. 3.ثني المعصم ببطء والعوده ب... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

المقاومة باليد والاصابع التي تُمسِك بمنشفة
المقاومة باليد والاصابع التي تُمسِك بمنشفة
1.الإمساك بالمنشفة بلطف وعصرها بكلتا اليدين. 2.لفّ المنشفة في اتجاهات متناوبة. 3.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، ي... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

مقاومة خطف الإصبع ومدها باستخدام المعجون
مقاومة خطف الإصبع ومدها باستخدام المعجون
1.يجري فرد المعجون على الطاولة. 2.تُثنى الأصابع وتوضع على المعجون. 3.تفرد الأصابع ويباعد بينها، وتُدفع نحو المعجون. 4.ا... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمطيط باسطة المعصم
تمطيط باسطة المعصم
1.ابدأ ببسط المرفق بحيث يكون اتجاه راحة اليد نحو الأسفل. 2.بواسطة اليد الأخرى، قم بمسك اليد من جانب الإبهام واثنِ المعص... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمطيط وثني المعصم
تمطيط وثني المعصم
1.تنطوي الوضعية على توجيه راحة اليد نحو الأعلى. 2.إمساك أصابع اليد المتأثرة باليد الأخرى. 3.الحفاظ على مرفق الذراع المُ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

مد المعصم مع المقاومة باستخدام وزن
مد المعصم مع المقاومة باستخدام وزن
1.وضع الساعد على الطاولة مع رفع راحة اليد على حافة الطاولة. 2.تحريك المعصم نحو الأعلى ومده. 3.ثني المعصم ببطء والعوده ب... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

المقاومة باليد والاصابع التي تُمسِك بمنشفة
المقاومة باليد والاصابع التي تُمسِك بمنشفة
1.الإمساك بالمنشفة بلطف وعصرها بكلتا اليدين. 2.لفّ المنشفة في اتجاهات متناوبة. 3.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، ي... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

مقاومة خطف الإصبع ومدها باستخدام المعجون
مقاومة خطف الإصبع ومدها باستخدام المعجون
1.يجري فرد المعجون على الطاولة. 2.تُثنى الأصابع وتوضع على المعجون. 3.تفرد الأصابع ويباعد بينها، وتُدفع نحو المعجون. 4.ا... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.