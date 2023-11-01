التهاب اللُّقيمة الإنسي Medial epicondylitis هو التهاب في أوتار العضلات التي تثني أو تحني راحة اليد نحو المعصم، ممَّا يُسبِّبُ الألمَ في الجانب الدَّاخلي من المرفق والساعد.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).

يكون النشاط الذي ينطوي على الانحناء المُجهِد والمُتكرِّر للمعصم تجاه راحة اليد هو السبب عادةً.

تساعد الراحة وتطبيق الثلج واستعمال المُسكِّنات على تخفيف الألم.

وعند زوال الألم، تُجرى تمارين التَّقوية والتمطيط للمساعدة على منع عودتها.

تنجم هذه الإصابة عن تكرُّر ثني المعصم باتِّجاهٍ معاكسٍ للمقاومة نحو راحة اليد (انظر الشكل عندما يُصابُ المرفق).تشتمل الأعمال التي تُنتِج مثل هذه القوة على لعب كرة المضرب بقوةٍ كبيرةٍ من خلال ضرب الكرة بالجهة الأماميَّة من المضرب وإرسال الكرات اللَّولبيَّة؛ وضرب كرات ثقيلة ورطبة، واستعمال مضرب شديد الثِّقل أو تكون قبضته شديدة الصِّغَر أو تكون خيوطه رفيعةً بشكلٍ كبير؛ ورمي كرة البيسبول ورمي الرمح.قد يؤدي ضَعف أسلوب ضرب الكرة في لعبة الغولف إلى حدوث هذا الالتهاب - ومن هنا جاء مصطلح مرفق لاعب الغولف.تحدث الإصابة عندما يكون "الضَّرب من القمة" وتضطر بقوة إلى إحضار المضرب مع الذراع اليمنى (لاعب غولف يميني) إلى الأسفل من أعلى حركة الأرجحة، ممَّا يُشكِّلُ إجهادًا شديدًا على العضلات التي تثني المرفق الأيمن بدلًا من سحب المضرب مع الذراع الأيسر والجسم نحو الأسفل.وتشتمل الأنشطة غير الرياضيّة التي قد تُسبِّبُ التهاب اللُّقيمة الإنسي على البناء بالقرميد والطَّرق والضَّرب على الآلة الكاتبة .

يُشعَرُ بالألم في الجانب الدَّاخلي من المرفق والسَّاعد.يتفاقم الألم عند تحريك راحة اليد باتجاه المعصم.

تشخيص التهاب اللقيمة الإنسي تقييم الطبيب يقوم الأطباء بوَضع التَّشخيص بناءً على الأَعرَاض ونتائج الفحص السَّريري.يطلب الطبيب من الشخص أن يجلس على كرسي مع إراحة ذراعه المصاب على الطاولة وأن يكون تجاه راحة اليد نحو الأعلى.يقوم الطبيب بتثبيت المعصم ويطلب من الشخص رفع اليد من خلال ثني المعصم.يشعر الشخص المصاب بالتهاب اللُّقيمة الإنسي بالألم في الجانب الداخلي من المرفق.