إصبع العشب الصناعي turf toe هو التواء في الأربطة على الجانب السفلي من مفصل إصبع القدم الكبير.
يُعد إصبع العشب الصناعي من الإصابات الشائعة المسؤولة عن تقليل زمن اللعب بين الرياضيين.
(انظر أيضًا ألم مفصل المشط.)
أسباب إصبع العشب الصناعي
ينجم إصبعُ العشب الصناعي عن انحناء مفصل إصبع القدم الكبير نحو الأعلى لأكثر من 90 درجة، في الوقت الذي يكون فيه العقب مرفوع عن الأرض (على سبيل المثال، عند الاندفاع للركض).يمكن لمثل هذه الحركة أن تسبب وثي الأربطة وتمزق الأنسجة الرخوة حول المفصل.كثيرًا ما تُصِيبُ هذه الحالة الرياضيين الذين يلعبون على العشب الاصطناعي، والذي يكون أشد قسوة وأقل امتصاصًا للصدمات من العشب الطبيعي.إلَّا أنَّه يمكن لأيَّ رياضي يواجه خطر انحشار أو فرط تمدد إصبع القدم الكبير أن يُصابَ بإصبع العشب الصناعي، بما في ذلك لاعبو الجمباز، والمصارعون، والراقصون.
يمكن للأحذية ذات النعال المرنة أن تعرُّض الرياضي لخطرٍ أكبر للإصابة بهذه الحالة.
هل تعلم...
أعراض إصبع العشب الاصطناعي
عادةً ما يعاني المصابون بإصبع العشب الاصطناعي من ألم مفاجئ في المَفصِل عند قاعدة إصبع القدم الكبير.يمكن للمَفصِل أن يُصبح مُتورِّمًا.
كما هيَ الحال مع أي من التواءات الأنسجة الرخوة، يمكن أن تتراوح شدة إصبع العشب الاصطناعي بين الخفيفةً والمتوسِّطةً والشديدةً.يمكن للالتواء الخفيف أن يُسبب تورمًا وألمًا عند تحريك المَفصِل، ويستمرُّ لأسبوع أو أسبوعين فقط.يُسبِّبُ الالتواءُ المتوسِّط الألمَ والتورُّم في إصبع القدم الكبير، ويستمرّ لأكثر من أسبوعين.تنطوي الالتواءاتُ الأكثر شدَّةً على التمزُّق الكامل لأربطة باطن القدم.من النَّادر حدوث حالات شديدة من الالتواء، ولكن أعراضها تتضمن استمرار الألم لأكثر من عدة أسابيع، ويواجه الشخص صعوبة مستمرة في تحريك إصبع القدم الكبير.
تشخيص إصبع العشب الاصطناعي
تقييم الطبيب
التَّصوير بالأشعَّة السينيَّة
يضع الأطباء تشخيص إصبع العشب الاصطناعي بناءً على فحص المصاب وملاحظة موضع الألم والتورم.يطلب الأطباء إجراء صور بالأشعة السينية لاستبعاد الكسر.
علاج إصبع العشب الاصطناعي
الجبائر الثلجية، ورفع القدم، والمسكنات
العلاج الفيزيائي وانتعال أحذية جديدة
الجراحة في حالاتٍ نادرة
عادةً ما يقوم الأطباء بربط إصبع القدم الكبير المصاب بالإصبع المجاور لتحديد حركة المفصل المشطي السلامي metatarsophalangeal joint (الذي يصل عظم المشط بإصبع القدم المجاور)يمكن لتطبيق الثلج ورفع القدم لمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة بعد الإصابة أن يساعد على تخفيف الألم والتورم.كما يمكن لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية أن تساعد على تسكين الألم على المدى القصير.
بالنسبة إلى الالتواءات المُعتدلة، يُنصَح بارتداء حذاء ذو نعال قاس، أو حذاء للمشي، أو حذاء مزود ببطانة مقومة للعظام (orthotic insert) للمساعدة على الحدّ من حركة المَفصِل في أثناء المشي.كما يُوصى بالعلاج الفيزيائي أيضًا لتحسين المرونة والوقاية من التيبُّس المزمن في إصبع القدم الكبير.
إذا استمرت الأَعرَاض لعدة أسابيع أو أكثر وحدَّت من حركة إصبع القدم الكبير، فيعد الالتواء شديدًا، وقد يحتاج إلى إصلاحه جراحيًا.قد يحيل الأطباء الشخص إلى اختصاصي في علاج القدم والكاحل.