إصبع العشب الصناعي

عادةً ما يعاني المصابون بإصبع العشب الاصطناعي من ألم مفاجئ في المَفصِل عند قاعدة إصبع القدم الكبير.يمكن للمَفصِل أن يُصبح مُتورِّمًا.

كما هيَ الحال مع أي من التواءات الأنسجة الرخوة، يمكن أن تتراوح شدة إصبع العشب الاصطناعي بين الخفيفةً والمتوسِّطةً والشديدةً.يمكن للالتواء الخفيف أن يُسبب تورمًا وألمًا عند تحريك المَفصِل، ويستمرُّ لأسبوع أو أسبوعين فقط.يُسبِّبُ الالتواءُ المتوسِّط الألمَ والتورُّم في إصبع القدم الكبير، ويستمرّ لأكثر من أسبوعين.تنطوي الالتواءاتُ الأكثر شدَّةً على التمزُّق الكامل لأربطة باطن القدم.من النَّادر حدوث حالات شديدة من الالتواء، ولكن أعراضها تتضمن استمرار الألم لأكثر من عدة أسابيع، ويواجه الشخص صعوبة مستمرة في تحريك إصبع القدم الكبير.