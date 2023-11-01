تحدث إصبع الجيرزي عندما يعلق إصبع الرياضي المنحنيّ في نسيج الجيرزي (القميص) الخاص باللاعب المنافس، ثم ينفرد إصبع اللاعب بالقوة عندما ينسحب اللاعب المنافس بشكل مفاجئ.يمكن للوتر الذي يتعرض للسحب باتجاهين متعاكسين أن ينفصل من العظم عند ذروة الإصبع.كما قد تنفصل قطعة من العظم في بعض الأحيان.
تحدث الإصابة بشكلٍ رئيسيّ في كرة القدم، والركبي، وغيرها من الرياضات عالية الاحتكاك.يُصاب إصبع البنصر في 75٪ من الحالات.
(انظر أيضًا الإصبع المطرقية.)
أسباب إصبع الجيرزي
تتحكم الأوتار التي تنشأ في الساعد في قدرة الأصابع على الإمساك بالأشياء.وقد يُؤدِّي أحد هذه الأوتار (المثنية العميقة للأصابع flexor digitorum profundus، ويشار له اختصارًا FDP) إلى ثني ذروة الإصبع (نحو راحة اليد).
في حالة إصبع الجيرزي، يتمزق الوتر الذي يربط المثنية العميقة للأصابع مع العظم ويبتعد عن نقطة ارتباطه بالقرب من ذروة الإصبع.قد تنكسر قطعة صغيرة من العظم.
أعراض إصبع الجيرزي
لا يمكن للإصبع المصابة أن تنثني عند ذروة الإصبع.لا تتأثر المفاصل الأخرى.تكون ذروة الإصبع مؤلمة عند لمسها وقد تتورم.يبقى الإصبع المصاب ممدودًا أكثر قليلًا (مبتعدًا عن راحة اليد) بالمقارنة مع الأصابع الأخرى عندما تكون في وضعية للراحة.
تشخيص إصبع الجيرزي
تَقييم الطبيب
التَّصوير بالأشعَّة السينيَّة
يُقيِّم الأطباءُ قدرة الشخص على ثني ذروة الإصبع بعناية.كما يأخذون صور بالأشعَّة السِّينية للإصبع لتحديد ما إذا كان الوتر قد سبب تمزق أي عظم.
علاج إصبع الجيرزي
الجراحة
من الضروري إصلاح الوتر جراحيًا لاستعادة القدرة على ثني ذروة الإصبع.من الأفضل عادةً إجراء مثل هذه الجراحة من قبل اختصاصي علاج اليد.