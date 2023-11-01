تتحكم الأوتار التي تنشأ في الساعد في قدرة الأصابع على الإمساك بالأشياء.وقد يُؤدِّي أحد هذه الأوتار (المثنية العميقة للأصابع flexor digitorum profundus، ويشار له اختصارًا FDP) إلى ثني ذروة الإصبع (نحو راحة اليد).

في حالة إصبع الجيرزي، يتمزق الوتر الذي يربط المثنية العميقة للأصابع مع العظم ويبتعد عن نقطة ارتباطه بالقرب من ذروة الإصبع.قد تنكسر قطعة صغيرة من العظم.