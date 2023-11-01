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إصابة وَتَرُ المَأبِض (وتر أخيل)

حسبPaul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

يمكن أن تصبح العضلات في الجزء الخلفي من الفخذ (أوتار المأبِض hamstrings) مشدودةً (إصابة أوتار المَأبِض) عند القيام بأيِّ نشاطٍ ينطوي على الجري.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).

تقوم أوتار المأبِض بتحريك الورك والركبة إلى الوراء.تحدث إصابةٌ في وتر المأبض غالبًا عند تقلُّصه بشكلٍ مفاجئٍ وعنيف، كما يمكن أن تحدث عند مشاركة الشخص بالجري.حيث يتسبَّبُ في حدوث ألمٍ مفاجئٍ في الجزء الخلفي من الفخذ.كما يمكن أن تحدث إصابة وتر المأبض ببطءٍ أكبر، والتي تكون ناجمة عادةً عن عدم كفاية تمارين المرونة.

يقوم الأطباء بوَضع التَّشخيص بناءً على أعراض الشخص ونتائج الفَحص السَّريري.كما توجد ضرورة لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان.

علاج إصابة العضلات المأبضية

  • تطبيق ضغط والدَّعم

  • إعادة التأهيل

توجد حاجةٌ إلى تطبيق الثلج واستعمال مشد ضغط أسطواني للفخذ thigh sleeve لتطبيق الضَّغط والدَّعم فورَ حدوث الإصابة.وتُستَعملُ الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويديَّة أو المُسكِّنات الأخرى لتخفيف شدَّة الألم.إذا كان المشي مؤلمًا، قد يحتاج الشخص إلى استعمال العكازات في البداية.

وبمجرَّد أن يبدأ الألم في الزَّوال، ينبغي تمطيط أوتار المأبٍض بلطف.وعندما يزول الألم نهائيًّا، تتمُّ تقوية عضلات الفخذ رُباعِيَّةُ الرُّؤوس وأوتار المأبِض بشكلٍ تدريجي.يجب على الشخص ألا يركض أو يقفز حتى تستعيد العضلات قوَّتها ومجال حركتها بشكلٍ مقبول.قد يحدث الشفاء في غضون أيَّام أو أسابيع، ولكنَّ الشفاء الكامل من إصابة شديدةٍ في أوتار المأبض يمكن أن يستغرق مدَّة تصل إلى عدة أشهر غالبًا.

تمارين لتقوية العضلة رباعيَّة الرُّؤوس والأوتار المأبضيَّة
تمطيط العضلة المأبضية النشط من وضعية الاستلقاء على الظهر
تمطيط العضلة المأبضية النشط من وضعية الاستلقاء على الظهر
1.الاستلقاء على الظهر، وثني الورك والركبة في الساق المصابة، والإمساك بالساق من خلف الركبة، وسحبها بلطف نحو الصدر. 2.مدّ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

التجسير
التجسير
1.الاستلقاء على الظهر مع ثني كلتا الركبتين ووضع القدمين على الأرض أو الطاولة. 2.قبض العضلات البطنية والعضلة الإليية (gl... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمديد الورك من وضعية الاستلقاء على البطن
تمديد الورك من وضعية الاستلقاء على البطن
1.الاستلقاء على البطن مع المحافظة على استقامة الركبة على الجانب المصاب. 2.قبض العضلات البطنية. 3.رفع الساق المصابة عن ا... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

مقاومة ثني الركبة في وضعيَّة الانبطاح
مقاومة ثني الركبة في وضعيَّة الانبطاح
1.انتظر حتى زوال الالتهاب، حتى يمكن ثني الركبة من دون ألم. 2.قم بالاستلقاء على البطن مع المحافظة على استقامة الركبتين. ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمطيط العضلة المأبضية النشط من وضعية الاستلقاء على الظهر
تمطيط العضلة المأبضية النشط من وضعية الاستلقاء على الظهر
1.الاستلقاء على الظهر، وثني الورك والركبة في الساق المصابة، والإمساك بالساق من خلف الركبة، وسحبها بلطف نحو الصدر. 2.مدّ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

التجسير
التجسير
1.الاستلقاء على الظهر مع ثني كلتا الركبتين ووضع القدمين على الأرض أو الطاولة. 2.قبض العضلات البطنية والعضلة الإليية (gl... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

تمديد الورك من وضعية الاستلقاء على البطن
تمديد الورك من وضعية الاستلقاء على البطن
1.الاستلقاء على البطن مع المحافظة على استقامة الركبة على الجانب المصاب. 2.قبض العضلات البطنية. 3.رفع الساق المصابة عن ا... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

مقاومة ثني الركبة في وضعيَّة الانبطاح
مقاومة ثني الركبة في وضعيَّة الانبطاح
1.انتظر حتى زوال الالتهاب، حتى يمكن ثني الركبة من دون ألم. 2.قم بالاستلقاء على البطن مع المحافظة على استقامة الركبتين. ... قراءة المزيد

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.