إصابة وَتَرُ المَأبِض (وتر أخيل)

يمكن أن تصبح العضلات في الجزء الخلفي من الفخذ (أوتار المأبِض hamstrings) مشدودةً (إصابة أوتار المَأبِض) عند القيام بأيِّ نشاطٍ ينطوي على الجري.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).

تقوم أوتار المأبِض بتحريك الورك والركبة إلى الوراء.تحدث إصابةٌ في وتر المأبض غالبًا عند تقلُّصه بشكلٍ مفاجئٍ وعنيف، كما يمكن أن تحدث عند مشاركة الشخص بالجري.حيث يتسبَّبُ في حدوث ألمٍ مفاجئٍ في الجزء الخلفي من الفخذ.كما يمكن أن تحدث إصابة وتر المأبض ببطءٍ أكبر، والتي تكون ناجمة عادةً عن عدم كفاية تمارين المرونة.

يقوم الأطباء بوَضع التَّشخيص بناءً على أعراض الشخص ونتائج الفَحص السَّريري.كما توجد ضرورة لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان.

سحب العضلة المأبضية فيديو