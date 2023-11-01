إصابة وَتَرُ المَأبِض (وتر أخيل)

يمكن أن تصبح العضلات في الجزء الخلفي من الفخذ (أوتار المأبِض hamstrings) مشدودةً (إصابة أوتار المَأبِض) عند القيام بأيِّ نشاطٍ ينطوي على الجري.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الإصابات الرياضية).
تقوم أوتار المأبِض بتحريك الورك والركبة إلى الوراء.تحدث إصابةٌ في وتر المأبض غالبًا عند تقلُّصه بشكلٍ مفاجئٍ وعنيف، كما يمكن أن تحدث عند مشاركة الشخص بالجري.حيث يتسبَّبُ في حدوث ألمٍ مفاجئٍ في الجزء الخلفي من الفخذ.كما يمكن أن تحدث إصابة وتر المأبض ببطءٍ أكبر، والتي تكون ناجمة عادةً عن عدم كفاية تمارين المرونة.
يقوم الأطباء بوَضع التَّشخيص بناءً على أعراض الشخص ونتائج الفَحص السَّريري.كما توجد ضرورة لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان.
علاج إصابة العضلات المأبضية
تطبيق ضغط والدَّعم
إعادة التأهيل
توجد حاجةٌ إلى تطبيق الثلج واستعمال مشد ضغط أسطواني للفخذ thigh sleeve لتطبيق الضَّغط والدَّعم فورَ حدوث الإصابة.وتُستَعملُ الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويديَّة أو المُسكِّنات الأخرى لتخفيف شدَّة الألم.إذا كان المشي مؤلمًا، قد يحتاج الشخص إلى استعمال العكازات في البداية.
وبمجرَّد أن يبدأ الألم في الزَّوال، ينبغي تمطيط أوتار المأبٍض بلطف.وعندما يزول الألم نهائيًّا، تتمُّ تقوية عضلات الفخذ رُباعِيَّةُ الرُّؤوس وأوتار المأبِض بشكلٍ تدريجي.يجب على الشخص ألا يركض أو يقفز حتى تستعيد العضلات قوَّتها ومجال حركتها بشكلٍ مقبول.قد يحدث الشفاء في غضون أيَّام أو أسابيع، ولكنَّ الشفاء الكامل من إصابة شديدةٍ في أوتار المأبض يمكن أن يستغرق مدَّة تصل إلى عدة أشهر غالبًا.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.