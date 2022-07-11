التَّجهيزات الأساسيَّة للإسعافات الأوَّليَّة

ينبغي تخزين حقيبة الأدوية أو حقيبة الإسعافات الأولية بشكلٍ جيِّد، وينبغي فحصها كلَّ ثلاثة الى ستَّة أشهر، واستبدال أية عناصر مستعملة أو منتهية الصلاحية.من المفيد أن تكون التَّجهيزات الأساسيَّة التالية في متناول اليد:

الفََحمٌ المُنَشَّط (ينبغي الاتصِّال بمركز مُكافحة السُّموم قبل استعماله)

أشرطة لاصقة

مضادَّات الهيستامين لتدبير الاستجابات التَّحسُّسيَّة

مرهم يحتوي على مُضادّ حَيَويّ (مثل باسيتراسين bacitracin أو نيومايسين neomycin)

محلول مُطهِّر أو مناديل مُطهِّرة (مسحَات مُعقّمة)

أسيتامينوفين Acetaminophen أو إيبوبروفين Ibuprofen

ضمادات بأحجام وأشكال مُختلفة

كمَّادة باردة (فوريَّة) أو كيس ثلج

ضماد ضاغط (مرن) لتدبير الالتواءات والوثي

كرات القطن ومسحات ذات رُؤوس قطنيَّة

غسول للعين (مُعقَّم)

دليل الإسعافات الأوَّلية

شاش طبِّي بأحجام مختلفة لإيقاف النزف وتغطية الجروح

قفازات (مصنوعة من اللاتكس أو النتريل)

رُهيم يحتوي على الهيدروكورتيزون لتدبير لسعات الحشرات والطفح الجلدي الحاكّ والملتهِب

قصاصة أظافر

قلم مضيء أو مصباح يدوي مع بطاريَّات إضافية

فازلين

أكياس بلاستيكيَّة للتَّخلُّص من المواد التي يُحتَمَل أن تكون مُلوَّثة

دبابيس أمان بأحجامٍ مختلفة

مقصّ

قطعة صابون

ميزان حرارة

العاصبات

مِلقَط

كمادة دافئة (فوريَّة)

يمكن إعطاء الآتي من قِبَل مُنقذين (غير محترفين)، وقد يكون مناسبًا لبعض حقائب الإسعافات الأولية:

حقنة الإبينفرين epinephrine (على سبيل المثال، القلم الحاقن للإبينفرين EpiPen) لتدبير الاستجابات التحسسية التي تُهدِّدُ الحياة (التأق)

نالوكسون (ناركان) بخاخ أو حقن للأنف لعلاج الجرعات زائدة من العقاقير الأفيونية (على سبيل المثال، الهيروين، أوكسيكودون [بما في ذلك أوكسيكونتين]، فينتانيل)

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون الأشياء الآتية متوفرة بسهولة:

أرقام الهواتف ومعلومات الاتصال بطبيب الأسرة أو طبيب الأطفال، وخدمات الطوارئ والمركز المحلِّي لمكافحة السموم (1-800-222-1222 في الولايات المتحدة)

قائمة بالأدوية (الموصوفة والتي تُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ معًا) التي يأخذها كلُّ فردٍ من أفراد الأسرة

نماذج التَّاريخ الطبي لكلِّ فردٍ من أفراد الأسرة

يرتئي الكثيرون أخذ دورة في الإسعافات الأولية من خلال الصليب الأحمر الأمريكي أو وكالة أخرى.انظر موقع الصليب الأحمر الأمريكي على شبكة الإنترنت للحصول على المزيد من المعلومات. كما قد يحتاج الأشخاص أيضًا إلى تحضير الأطفال لحالات الطوارئ الطبية من خلال طرائق مناسبة للعُمر ومعرفة متى يتصلون بالرقم 911 أو خدمة الطوارئ المحلية.