الأطراف أو الأصابع المقطوعة أو المتضيِّقة

يمكن لأجزاءٍ من الجسم مثل أصابع اليدين والقدمين أن تصبح مقطوعة (مبتورة)،كما قد يموت النسيج نتيجة انقطاع التروية الدموية بسبب خواتم أو غيرها من الأدوات المضيِّقة.على سبيل المثال، من المحتمل أن يتورَّم الإصبع المصاب.وبذلك، إذا كان هناك خاتم في الإصبع المصاب، ينبغي نزعه في أسرع وقتٍ ممكن قبل حدوث التَّورُّم.وبشكلٍ مشابه، ينبغي نزع أيّ جسمٍ آخر يطوِّق جزءًا من الجسم، وذلك قبل أن يتورَّم ذلك الجزء من الجسم.يمكن استعمال الجر بلطف وبشكل مستمر لنزع الخواتم،وقد يُقلل الصابون والماء من الاحتكاك، ممَّا يُسهِّلُ نزع الخاتم؛وإذا لم يحدث هذا، ستكون هناك حاجة إلى رعاية طبيَّة فوريَّة.

بالنسبة إلى أجزاء الجسم المبتورة إذا جرى الحفاظ عليها بشكلٍ صحيح، يمكن إعادة وصلها في المستشفى في بعض الأحيان.وللحفاظ على سلامة النسيج، ينبغي وضع الجزء المقطوع في شاش معقم أو منديل ورقي رطب أو منشفة، ثم وضعه داخل كيس بلاستيكي جاف مختوم،ثُم ينبغي وضع الكيس في كيسٍ آخر أو حاوية مع الماء و الجليد،ولكن، ينبغي عدم استعمال الجليد الجاف.ينبغي عدم وضع الجزء المقطوع في الماء مباشرةً.