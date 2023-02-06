الحالبان هُما أنبوبان ينقلان البول من الكُلَى إلى المَثانة.
(انظر لمحة عامة عن إصابة السبيل البوليّ والأعضاء التناسلية).
أعضاء السَّبيل البوليّ
يتكون السَّبيل البوليّ من الكلى والحالبين (الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكُلى إلى المَثانة) والمَثانةِ والإحليل (الأنبوب الذي يمر عبره البول إلى خارج الجسم).قد تتعرَّض هذه الأعضَاء إلى إصابة بسبب قوَّة كَليلة (مثلما يحدُث في حوادث اصطدام السيارات أو السقوط)، أو بسبب قوَّة اختِراق (مثلما ينجُم عن الطلقات النارية أو الطعن)،كما قَد تحدُث الإصاباتُ أيضًا من غير قصد في أثناء الجراحة.
تحدُث مُعظم إصَابات الحالب في أثناء جراحة الحوض أو البطن، مثل استئصال الرَّحم أو استئصال القُولون أو الولادة القيصريَّة أو إصلَاح أمّ الدَّم الأبهرية البطنيَّة abdominal aortic aneurysm أو في أثناء تنظير الحالب (تفحُّص الحالب عن طريق أنبوب مُعاينة صلب أو مَرِن).يُعدُّ الاختراق بطلقٍ ناريٍّ أو جرح ناجم عن الطعن من الأسبَاب النادرة الأخرى لإصابات الحالب،ومن النادر أن تُؤدِّي الإصابات الكليلة، خُصوصًا التي تجعل الجذع ينحنيّ إلى الوراء، إلى انفصال الجزء العلويّ للحالب عن الكلية، وتشيعُ مثل هذه الإصابات عند الأطفال والمُراهقين.
المُضَاعَفات
إذا لم تَجرِ مُعالجة إصابات الحالب، قد تنجُم عنها مُضاعَفَات مثل:
تشكُّل تجمُّع للقيح (خُراج)
انسداد مجرى البول
تسرُّب مستمر للبول وعَدوَى
تضيُّق الحالب stricture
تَشكُّل وصلة غير طبيعيَّة مع بنية أخرى في البطن (ناسُور fistula)
أعراض إصابات الحالب
قَد يشتكي المُصابُون بإصابات في الحالب من ألمٍ في البطن أو في المنطقة بين الأضلاع والورك (الخاصِرَة)، أو قد يُلاحِظُون تسريبًا للبول من الجرح.قَد تترافق الحُمَّى مع العَدوَى الناجمة عن تسرُّب البول بشكلٍ مستمرّ.قد يظهر الدَّم في البول.
تشخيص إصابات الحالب
الفُحوصات التصويريَّة أو الجراحة الاستكشافيَّة أو كلاهما
نظراً إلى أنَّه من النادر أن تكُون إصابات الحالب السببَ الأكثر ميلاً لإحداث مثل هذه الأعراض، قد لا يجرِي التعرُّفُ إلى إصابةٍ في الحالب بشكلٍ فوريّ،ويشتبهُ الأطباءُ في الإصابة عادةً عندما يعلمون أنَّ المُصابَ الذي لديه أعرَاض سبقَ أن خضع مُؤخرًا إلى إجراءٍ جراحيٍّ، أو عندما يكون لديه جرح اخترَقَ البطن.
عندما يشتبهُ الأطباءُ في إصابة في الحالب، تُصبحُ الفُحوصات التصويريَّة ضروريَّةً.يُعدُّ التصويرُ المقطعيّ المُحوسَب الفحص التصويريّ الأوَّلي وذلك باستخدام مادَّة ظليلة للأشعَّة.يستخدم الأطباء أحيانًا تصوير الجهاز البوليّ بالطريق الرَّاجع retrograde urography (صورة أشعَّة يجري أخذها من بعد تسريب مادَّة ظليلة إلى طرف الحالب مُباشرةً)، ويقومون بهذا الفحص في أثناء تنظير المثانة عادةً (تمرير أنبوب مُعايَنة مَرِنٍ عبر الإحليل إلى داخل المثانة).يجري أحيانًا التعرُّف إلى إصابات الحالب في أثناء الجراحة.
علاج إصابات الحالب
بالنسبة إلى الإصابات البسيطة، دعامة للحالب أو أنبوب تصريف البول
بالنسبة إلى الإصابات الرئيسيَّة، الجرَاحة
يُمكن مُعالجةُ بعض الإصابات البسيطة في الحالبِ عن طريق وضع أنبوب مَرن (دَعامة) في الحالب إمَّا عبر المَثانة أو عبر الكلية من خلال إبرةٍ يجري إدخالها في جانب المُصاب (فغر الكلية بطريق الجلد percutaneous nephrostomy).تعمل هذه المُعالجَات على تحويل مجرى البول من الحالب، وهي تُترَك عادةً في مكانها لمدَّة تتراوح بين 2 إلى 6 أسابيع، ممَّا يُساعد على شفاء الحالب.إذا لم يحدُث شفاء لإصابة الحالب بالرغم من استخدام الدَّعامة، قد تحتاجُ الحالةُ إلى جراحةٍ إضافيَّةٍ،وبالنسبة إلى المُصابين الذين لديهم إصابات أكثر شدَّة، قد يحتاجُون إلى جراحةٍ لإعادَة بناء الحالب.
تُساعِدُ المُعالَجة على الوِقاية من مُضاعَفات إصابات الحالب.إذا حَدثت مُضَاعَفات، على الرغم من الجهود المبذولة للحيلولة دُون حدوثها، ينبغي مُعالَجة هذه المُضاعَفات.