الفُحوصات التصويريَّة أو الجراحة الاستكشافيَّة أو كلاهما

نظراً إلى أنَّه من النادر أن تكُون إصابات الحالب السببَ الأكثر ميلاً لإحداث مثل هذه الأعراض، قد لا يجرِي التعرُّفُ إلى إصابةٍ في الحالب بشكلٍ فوريّ،ويشتبهُ الأطباءُ في الإصابة عادةً عندما يعلمون أنَّ المُصابَ الذي لديه أعرَاض سبقَ أن خضع مُؤخرًا إلى إجراءٍ جراحيٍّ، أو عندما يكون لديه جرح اخترَقَ البطن.

عندما يشتبهُ الأطباءُ في إصابة في الحالب، تُصبحُ الفُحوصات التصويريَّة ضروريَّةً.يُعدُّ التصويرُ المقطعيّ المُحوسَب الفحص التصويريّ الأوَّلي وذلك باستخدام مادَّة ظليلة للأشعَّة.يستخدم الأطباء أحيانًا تصوير الجهاز البوليّ بالطريق الرَّاجع retrograde urography (صورة أشعَّة يجري أخذها من بعد تسريب مادَّة ظليلة إلى طرف الحالب مُباشرةً)، ويقومون بهذا الفحص في أثناء تنظير المثانة عادةً (تمرير أنبوب مُعايَنة مَرِنٍ عبر الإحليل إلى داخل المثانة).يجري أحيانًا التعرُّف إلى إصابات الحالب في أثناء الجراحة.