إصاباتُ المَثانة

تحدُث الإصابة في المثانة عندما يُصاب الحوض غالبًا، مثل حوادث الاصطدام الناجمة عن السرعة الكبيرة أو السقوط،ويُمكن للجروح المخترقة أو النافذة، والتي تنجُم عن الطلقات النارية عادةً، أن تُؤدِّي إلى إصابة في المثانة في حالاتٍ نادرةٍ.بالإضافة إلى هذا، قد تحدُث إصابة في المثانة من غير قصد في أثناء الخضوع إلى جراحةٍ تنطوي على أسفل البطن أو الحوض (مثل استئصال الرَّحم hysterectomy أو الوِلادة القيصريَّة أو استئصال القُولون colectomy).
(انظر لمحة عامة عن إصابة السبيل البوليّ والتناسليّ).
المُضَاعَفات
إذا لم تَجرِ مُعالَجَة إصابات المثانة على الفور، قد تحدُث مُضاعفات مثل:
العدوى
نزف مستمرّ في البول (بيلة دموية hematuria)
تسرُّب البول من السبيل البوليّ إلى النُّسُج المُحيطَة
الفشل الكلوي
فتحة غير طبيعيَّة بين المَثانة وعضو داخليّ، مثل المهبَل أو القُولون أو الحالب (ناسُور fistula)
عدم القدرة على ضبط خروج البول (سلس البول)
أعراض إصابات المثانة
تنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا لإصابة المثانة على ظهور الدَّم في البول، وصعوبة التبول، والألم والتمدد (التورم) في الحوض وأسفل البطن أو في أثناء التبوُّل.إذا أُصِيب الجزءُ السفلي من المثانة (حيث تتموضع العضلاتُ التي تساعد على ضبط عملية التبوُّل)، قد يعاني الشخص من سلس بول.
تشخيص إصابات المثانة
تصوير المَثانة مع التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير المعياريّ بالأشعة السينية عادةً
يُعدُّ تصويرُ المَثانة أفضل طريقة لتشخيص الإصابة في المثانة، وهو إجراء ينطوي على حقن عامل ظليل، وهو سائل يظهر عند التصوير بالأشعَّة السينيَّة، في داخل المثانة، ثُمَّ يجري استخدام التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير المعياريّ بالأشعَّة السينيَّة للتحرِّي عن التسرُّب (انظر الفحوصات التصويرية الخاصة بالسبيل البولي).عادةً ما يجري التعرُّفُ إلى إصابات المثانة التي تحدُث في أثناء الجراحة بشكلٍ فوريّ في وقت الجراحة، وبالتالي لا تكون الفُحوصات التصويريَّة للمثَانة ضرورية عادةً.
علاج إصابات المثانة
قَثطَرة لتصريف البول من المثانة
الجراحة أحيَانًا
قد تجري مُعالجة الإصابات البسيطة في المثانة، سواءٌ الكدمات أم التمزُّقات الصغيرة lacerations، عن طريق إدخال قثطارٍ في الإحليلِ لمدَّة تتراوح بين 5 إلى 10 أيَّام.يعملُ القثطار على تصريف البول بشكلٍ مستمر، بحيث لا تمتلئ المثانة، ممَّا يُسهِّلُ شفاء المثانة.
بالنسبة إلى الإصابات الأكثر شدَّة في المثانة أو أيَّة إصابة تُؤدِّي إلى تسرُّب البول إلى تجويف البطن، ينبغي القيام بجراحةٍ لتحديد مدى الإصابة وإصلاح جميع التمزُّقات،يمكن بعد ذلك تصريف البول بشكل أكثر فاعلية من المثانة باستخدام قثطارٍ واحد أو اثنين في حالاتٍ نادرةٍ.يجري إدخالُ القثطاران عبر الإحليلِ (قثطار بطريق الإحليل) أو مُباشرةً إلى داخل المثانة عبرَ الجلد فوق اسفل البطن (قثطار فوق العانة suprapubic).يقوم الطبيبُ بإزالة هذين القثطارين بعد فترةٍ تتراوح بين 7 إلى 10 أيَّام أو حالما تشفى المثانة بشكلٍ مُرضٍ؛وإذا حَدثت مُضَاعَفات، ينبغي مُعالجتها.
عندما يجري التعرُّف إلى إصابةٍ في المثانة في أثناء الجراحة، ينبغي مُعالجتها وقتئذٍ.