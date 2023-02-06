إصاباتُ المَثانة

قَثطَرة لتصريف البول من المثانة

الجراحة أحيَانًا

قد تجري مُعالجة الإصابات البسيطة في المثانة، سواءٌ الكدمات أم التمزُّقات الصغيرة lacerations، عن طريق إدخال قثطارٍ في الإحليلِ لمدَّة تتراوح بين 5 إلى 10 أيَّام.يعملُ القثطار على تصريف البول بشكلٍ مستمر، بحيث لا تمتلئ المثانة، ممَّا يُسهِّلُ شفاء المثانة.

بالنسبة إلى الإصابات الأكثر شدَّة في المثانة أو أيَّة إصابة تُؤدِّي إلى تسرُّب البول إلى تجويف البطن، ينبغي القيام بجراحةٍ لتحديد مدى الإصابة وإصلاح جميع التمزُّقات،يمكن بعد ذلك تصريف البول بشكل أكثر فاعلية من المثانة باستخدام قثطارٍ واحد أو اثنين في حالاتٍ نادرةٍ.يجري إدخالُ القثطاران عبر الإحليلِ (قثطار بطريق الإحليل) أو مُباشرةً إلى داخل المثانة عبرَ الجلد فوق اسفل البطن (قثطار فوق العانة suprapubic).يقوم الطبيبُ بإزالة هذين القثطارين بعد فترةٍ تتراوح بين 7 إلى 10 أيَّام أو حالما تشفى المثانة بشكلٍ مُرضٍ؛وإذا حَدثت مُضَاعَفات، ينبغي مُعالجتها.

عندما يجري التعرُّف إلى إصابةٍ في المثانة في أثناء الجراحة، ينبغي مُعالجتها وقتئذٍ.