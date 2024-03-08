كُسورُ العظم الصَّدغيّ

يُعاني المرضى من الألم ومن المشاكل التالية غالبًا:

نزف من الأذن

نزف خلف طبلة الأذن

تكدُّم الجلد خلف الأذن

تختلِفُ الأعراضُ والمُضاعَفات الأخرى استنادًا إلى الموضع الدَّقيق للكسر.

ويُعاني بعضُ الأشخاص من شللٍ في الوجه على جانب الكسر؛ويُمكن أن يحدث الشلل في الوجه مُباشرةً أو بعد شيءٍ من الوقت، ويُمكن أن يكون خفيفًا أو شَديدًا.

تنطوي الأعراضُ الأخرى على ضعفٍ شديدٍ في السَّمع.قد ينجُم ضَعفُ السمع عن الضرر الذي يُصِيب العظام الثلاثة الصغيرة (تسمى العُظَيمات) التي تصِلُ طبلة الأذن بالأذن الداخلية، أو عن الضرر الذي يُصِيبُ القوقعة أو العصب الذي يؤدي إلى القوقعة.

إذا حدث ضرر في الجهاز الدهليزي، قد يشعر الأشخاص كما لو أنَّهم أو ما حولهم في حركة دوران (دوار vertigo)، أو يواجهون مشاكل في التوازن.

وفي بعض الأحيان، يتسرَّب السائل من حول الدِّماغ والحبل الشوكيّ (السائل الدماغيّ النخاعيّ) من الدماغ عبر الكسر، ويظهر على شكل سائلٍ رائقٍ يتسرَّب من الأذن أو الأنف.يُشيرُ تسرب هذا السائل إلى أن الدماغَ تعرَّض إلى عدوى قد تكون خطيرة بسبب البكتيريا في القناة السمعية.