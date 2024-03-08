تحدُث إصاباتُ الوجه مُجتَمعةً غالبًا؛فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتعرَّض الأذن والأنف أو الفم والوجنة إلى الضَّرر نتيجة الإصابة نفسها.

يُسبِّب الفكّ السفليّ المكسُور الألمَ والانتفاخ عادةً، وتغيُّرات في طريقة تراصُف الأسنان مع بعضها بعضاً، ويحُول دون تمكُّن الشخص من فتح فمه بشكلٍ كاملٍ.

يُمكن أن تُؤدِّي الكسورُ في الجزء الأوسط من الوجه إلى الانتفاخ والرؤية المُزدَوَجة وخدر في الوجه وانخِماص مُقلة العين sunken eyeball وتغيُّرات في طريقة تراصُف الأسنان مع بعضها بعضًا، أو عدم القُدرة على فتح الفم بشكلٍ كاملٍ.

يستطيعُ الأطباءُ عادةً التحرِّي عن كُسور الفكّ والوجه في أثناء تفحُّص المريض، ولكن يجري التصوير بالأشعَّة السينيَّة أو التصوير المقطعي المُحوسَب عادة.

تجري مُعالجةُ كُسور الفكّ السفلي عن طريق إراحة الفك أو الجراحة أو إغلاق الفكّ بالأسلاك إلى أن يَشفى العظم.

يُمكن مُعالجةُ كسور منتصف الوجه جراحيًا، ولكن يستخدم الأطباءُ الجراحةَ فقط إذا كانت الكسور تُسبِّبُ مشاكل من غير الألم والانتفاخ عادةً، مثل تشوُّه الوجه.

يُشيرُ مصطلح كسر الفك إلى كسر في الفك السفلي mandible غالبًا.وتُسمَّى الكُسور في الفك العلوي (جزء من العظم يُسمَّى الفكّ العلويّ maxilla) كُسور الفكّ أحيانًا، ولكنها تُعدُّ من كُسور الوجه عادةً.

يتعرَّض الفكُ السفلي إلى الكسر نتيجة رضَ كليل غالبًا، مثلما يحدث عند التعرُّض إلى ضربةٍ بمضرَب البيسبول أو جسم آخر.

يمكن أن تحدثَ كسور الفك العلوي عندما ترتطم مُقدِّمة الوجه بجسم ثابتٍ، مثلما يحدُث عندَ السقوط من مكانٍ مرتفعٍ أو حوادث اصطدام السيارات،وينجُم بعضُ هذه الكسور عن التعرُّض إلى الضَّرب بجسمٍ كليلٍ، مثل قبضة اليَد أو سِلاح.تُؤدِّي بعضُ كسور الفك إلى كسرٍ في سنخ السنّ فقط.

كسورُ مُنتصف الوجه

أعراض كسُور الفكّ ومُنتصَف الوجه يُؤدِّي الفكّ السفليّ المكسُور إلى ألمٍ وانتفاخٍ في الفكّ عادةً، ويشعُر الأشخاص أنَّ أسنانهم لا تتراصف مع بعضها بعضًا كما ينبغي؛ولا يُمكن فتح الفم بشكلٍ واسعٍ غالبًا، أو أنَّه يتحوَّل إلى جانبٍ عند فتحه أو إغلاقه. تُؤدِّي كسور الفك العلوي إلى انتفاخ وتشوُّه في مظهر الوجه غالبًا.من النَّادر أن يُصبِح الانتفاخ شَديدًا بما يكفي لحدوث انسداد في مجرى الهواء والتأثير في التنفُّس.ولكن قد تُؤدِّي أيَّة إصابة تكون قوية إلى درجة ينكسرُ فيها الفك العلويّ، إلى إصابة العمود الفقريّ في منطقة العُنق أيضًا (انظر الصحفة اضطرابات الدِّماغ والحبل الشوكي والأعصاب/اضطرابات الحبل الشوكي) أو تُسبِّبُ إصابةً في الدِّماغ. وتستنِدُ الأَعرَاض الأخرى إلى موضع الكسر؛ حيث قَد تُؤدِّي الكُسور في عظام قاع حجاج العين إلى الرؤية المُزدَوجة (لأن عضلات العين قريبة من هذه المنطقة)، أو إلى خدر في الجلد تحت العين (بسبب الإصابات في الأعصاب)، أو انخِماص مُقلة العين. ويُمكن أن تُؤدِّي الكُسور في عظم الوجنة (القَوس الوجنيَّة zygomatic arch) إلى عدم القُدرة على فتح الفكّ بشكلٍ كاملٍ، وإلى تغيُّر في طريقة تراصف الأسنان مع بعضها بعضاً، وعدم انتظام في عظم الوجنة بحيث يُمكن الشعورُ به عند تمرير إصبع عليه. يُمكن أن تُؤدِّي الكُسور الأخرى في الفكّ العلويّ والتي تمتدُّ إلى داخل الفكّ إلى عدم القُدرة على فتح الفكّ بشكلٍ كاملٍ وإلى تغيُّر في طريقة تراصف الأسنان مع بعضها بعضاً. تُؤدِّي الكسورُ التي تمتد عبر السنّ أو سنخه، إلى تشكُّلِ فتحة إلى داخل الفم يُمكن أن تسمَح بدخُول البكتيريا إلى الفمِ وتُصِيب الفكّ السفلي أو الفك العلويّ بالعدوى.

تشخيص كسُور الفكّ ومُنتصَف الوجه التصوير بالأشعَّة السِّينيَّة أو التصوير المقطعيّ المُحَوسَب

فحص العين يُمكن أن يُحدِّد فحصُ الطبيب ما إذا كان الفكّ مكسُورًا عادةً؛ويستخدِمُ الطبيب التصوير بالأشعَّة السِّينية غالبًا لتشخيصِ كُسور الفكّ السفليّ أو سنخ السنّ فقط.يجري استخدامُ التَّصوير المقطعيّ المُحوسَب لتشخيص كُسور الفكّ العلويّ،ويجري تصوير العنق بالأشعَّة السينيَّة غالبًا لاستِبعاد الضرر في العمود الفقريّ.إذا كانت هناك أعراض لإصابةٍ في الدِّماغ، يخضع الشخص للتصوير المقطعيّ المُحوسَب للعُنق؛وإذا كان يُعاني من مشاكل في الرؤية أو إصابة قُرب العين، يخضع إلى فحصٍ للعين.