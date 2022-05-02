لمحةٌ عامةٌ عن إصابات العين

تُعدُّ بنية الوجه والعينين مناسبةً لوقاية العينين من الإصابة،وتتموضع مُقلة العين في الحَجاج orbit، وهو تجويف تُحيط به حافَّة عظمية قويَّة.تُغلَق الأجفان بسرعة لتُشكِّل حاجزًا أمام الأجسام الغريبة، وأحيانًا تستطيع العين تحمُّل صدمة خفيفة من دُون ضرر.
نظرًا إلى هذه السِّمَات الوقائيَّة، قد لا يُؤثِّرُ العديد من إصابات العين في مقلة العين أو تسبب ضررًا ملحُوظًا،ولكن، ينبغي تقييمُ الإصابات لأنَّه في بعض الأحيان يحدث ضرر في العين يحتاج إلى مُعالجة أو يُؤثِّر في الرؤية،وفي حالاتٍ نادرةٍ، قد يحدث فقد كامل للرؤية أو ينبغي إزالة العين.
البنى التشريحية التي تحمي العين
أسباب إصابات العين
تنطوي الأسبابُ الشَّائعة لإصابة العين على الحوادث المنزلية أو الصناعية (مثل ما يحدث بسبب استعمال مطرقة [انظر الأجسام الغريبة داخل المقلة]، أو مواد كيميائية سائلة أو منظفات [انظر الحروق في العين])، أو التعرض إلى اعتداء أو الإصابات الرياضية (بما في ذلك إصابات البنادق الهوائية أو بنادق كرات الطلاء)، وحوادث اصطدام السيارات (بما فيها الإصابات الناجمة عن الوسائد الهوائية في السيارة).يُمكن أن يؤدي التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية القوية، مثل ما يصدر عن قوس اللحام الكهربائي أو أشعة الشمس الساطعة التي تنعكس عن الثلج، إلى إصابة القبة الشفافة على السطح الأمامي للعين (القرنية، انظر التهاب القرنية المُنقَّط السطحي Superficial Punctate Keratitis).كما قد تحدث أيضًا إصابات أخرى في الرأس أو العنق عند من تعرَّضوا إلى إصاباتٍ في العين.
قد يُسبب ارتطامٌ إصابةً في العين ويؤدي إلى ضررٍ في
البُنى في الجزء الأمامي من العين (الجفن والملتحمة والصُّلبة والقرنيَّة والقُزحيَّة والعدسة)
البُنى في الجزء الخلفي من العين (الشبكيَّة والعصب البصري)
البنى التي تحيط بالعين (انظر العين السوداء Black Eye وكسور الحجاج)
يمكن أن يُسبب الارتطام تكدُّمًا (رضًَّا contusion) وجروحًا (تمزُّقات lacerations) في نُسجِ العين.يُمكن أن ينجُم نزف في الجزء الأمامي من العين (تحدُّمية hyphema)، والجزء الخلفي من العين (نزف في الجسم الزجاجيّ vitreous hemorrhage)، وتمزُّق القزحية، وانزياح (خلع) العدسة، وكسر في العظام المُحيطة بالعين (كسور في الحَجاج).
تقييم إصابات العين
ينبغي أن يخضع الشخص الذي تعرض إلى إصابة في العين إلى فحصٍ من قبل الطبيب،وينبغي إحضار النظارات (إذا كان يرتديها) بحيث يمكن تقييم الرؤية لديه مع تصحيحها الطبيعي.يمكن أن يساعد هذا التقييمُ الطبيبَ على معرفة ما إذا كانت أية رؤية غير طبيعية هي مشكلة جديدة أو قديمة.
قد ينطوي فحص العين على تقييمٍ دقيقٍ لحدقة العين pupil (النقطة السوداء في منتصف العين) وحركات العين بالإضافة إلى فحص المصباح الشِّقّي slit-lamp examination وتنظير العين ophthalmoscopy.يحتوي المصباح الشِّقِّي على ضوء ومنظار عيني مُكبِّر قابل للتَّعديل وطاولة تُعدِّل وضعية هذه المُكَوِّنات.يُقِّيِّم الفحص بالمصباح الشِّقِّي مقدمة العين بشكل رئيسي، خُصوصًا سطح العين والجفن،ويُقيِّم تنظير العين الجزءَ الخلفي من العين بشكلٍ رئيسي؛وغالبًا ما يُجرى تنظير العين بعد توسيعها من خلال استعمال قطرات عينيَّة مثل سيكلوبنتولات cyclopentolate وفينيليفرين phenylephrine،وبعدَ التَّوسيع، يمكن رؤية المزيد من بُنَى العين، خصوصًا الشبكيةretina.
إذا كانت الإصابة خطيرة وخصوصًا إذا تأثَّرت الرؤية، يقوم الطبيب الذي يفحص الشخص أولًا بترتيب زيارة لطبيب عيون (طبيب متخصص في التقييم والمعالجة الجراحية وغير الجراحيَّة لاضطرابات العين)، وذلك لتقييم ومعالجة المُصاب.قد تكون العين المصابة متورمةً جدًا ويَصعُبُ فتحها، ولكن يحتاجُ الأطباءُ إلى فتحها لتفحصها وتحديد ما هي الإصابات التي ستحتاج إلى معالجةٍ.يمكن فتح العينين بلطفٍ دائمًا تقريبًا، رغم أنَّه قد يكون من الضروري استعمال أدواتٍ للقيام بهذا،وينبغي القيام بهذا بعناية لتجنُّب الضغط على مقلة العين في حال وجود أيّ انهِتَاك أو تمزُّق في مقلة العين نفسها.
الوقاية من إصابات العين
يُعدُّ استعمال واقيات العين أو نظَّارات واقية أو نظَّارات عينيَّة خاصة، مثل الأنواع المصنوعة من عدسات البولي كربونات في إطارٍ مُغلَّف بالبولي أميد، إجراءً وقائيًا بسيطًا يُقلِّلُ من خطر الاصابة العينية بشكلٍ كبيرٍ.تتوفر نظارات واقية نوعيَّة لمجموعة متنوعة من أنواع الرياضة، وكذلك لأعمال البناء.