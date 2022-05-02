لمحةٌ عامةٌ عن إصابات العين

ينبغي أن يخضع الشخص الذي تعرض إلى إصابة في العين إلى فحصٍ من قبل الطبيب،وينبغي إحضار النظارات (إذا كان يرتديها) بحيث يمكن تقييم الرؤية لديه مع تصحيحها الطبيعي.يمكن أن يساعد هذا التقييمُ الطبيبَ على معرفة ما إذا كانت أية رؤية غير طبيعية هي مشكلة جديدة أو قديمة.

قد ينطوي فحص العين على تقييمٍ دقيقٍ لحدقة العين pupil (النقطة السوداء في منتصف العين) وحركات العين بالإضافة إلى فحص المصباح الشِّقّي slit-lamp examination وتنظير العين ophthalmoscopy.يحتوي المصباح الشِّقِّي على ضوء ومنظار عيني مُكبِّر قابل للتَّعديل وطاولة تُعدِّل وضعية هذه المُكَوِّنات.يُقِّيِّم الفحص بالمصباح الشِّقِّي مقدمة العين بشكل رئيسي، خُصوصًا سطح العين والجفن،ويُقيِّم تنظير العين الجزءَ الخلفي من العين بشكلٍ رئيسي؛وغالبًا ما يُجرى تنظير العين بعد توسيعها من خلال استعمال قطرات عينيَّة مثل سيكلوبنتولات cyclopentolate وفينيليفرين phenylephrine،وبعدَ التَّوسيع، يمكن رؤية المزيد من بُنَى العين، خصوصًا الشبكيةretina.

إذا كانت الإصابة خطيرة وخصوصًا إذا تأثَّرت الرؤية، يقوم الطبيب الذي يفحص الشخص أولًا بترتيب زيارة لطبيب عيون (طبيب متخصص في التقييم والمعالجة الجراحية وغير الجراحيَّة لاضطرابات العين)، وذلك لتقييم ومعالجة المُصاب.قد تكون العين المصابة متورمةً جدًا ويَصعُبُ فتحها، ولكن يحتاجُ الأطباءُ إلى فتحها لتفحصها وتحديد ما هي الإصابات التي ستحتاج إلى معالجةٍ.يمكن فتح العينين بلطفٍ دائمًا تقريبًا، رغم أنَّه قد يكون من الضروري استعمال أدواتٍ للقيام بهذا،وينبغي القيام بهذا بعناية لتجنُّب الضغط على مقلة العين في حال وجود أيّ انهِتَاك أو تمزُّق في مقلة العين نفسها.