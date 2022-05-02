كسور حَجاج العين

تتعرض العين في بعض الأحيان إلى ضربة بطريقة تتلقَّى فيها مقلة العين قوَّة الضربة ولا تحميها العظام القوية حول العين (كما هيَ الحال عندما تتلقى العين ضربة بجسم صغير مثل كرة الغولف أو قبضة يد)؛وفي هذه الحالة، ينتقل الضَّغط على مقلة العين إلى جدران الحَجَاج،؟ويُمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى كَسر واحد من أكثر الأجزاء هشاشة في الحَجاج، أي الجزء الذي يكون تحت مقلة العين (قاع الحَجَاج).كما يمكن للضربات المباشرة على الوجه أن تنقل قوى تسبب نفس الكسر أيضًا،وتُعرَف هذه الأنواع من الإصابات بالكسور الانفجارية.في بعض الأحيان، تندفع أجزاء ضمن محجر العين، مثل عضلة متصلة بالعين، عبرَ العظم المكسُور وتُصبِحُ عالقةً، ويحدث هذا في معظم الأحيان عندَ المراهقين والبالغين اليافعين وهو يحتاج إلى إصلاحٍ عاجلٍ.

تُسبب الكسور الانفجاريَّة في بعض الأحيان رؤيةً مزدوجة وتُصبح مقلة العين غائرةً (خصوصًا عندما يشفى التورُّم)، أو تجعل مقلة العين منخفضةٍ في الوجه، أوتُقلل من الحساسية للَّمس والألم حول الخد والشفة العليا (نتيجة إصابة الأعصاب تحت الحجاج)، أو تراكمًا للهواء أو الدَّم في النسجِ تحت الجلد (نُفَاخٌ تَحتَ الجِلد subcutaneous emphysema أو كدمة ecchymosis).يمكن أن تحدث الرؤية المزدوجة لأنَّ العين تكون متورمةً بشدَّة أو إذا كانت إحدى العضلات التي تُحرِّك العين محتجزةً في الكسر؛حيث تحول العضلة المُحتجزة، والتي تكون العضلة التي تحرِّك العين للأسفل عادةً، دُون أن تُوجِّه العين نفسها على جسم تنظر إليه العين الأخرى.يحدثُ النُّفاخ تحت الجلد إذا سمح كسر قاع الحَجاج بدخول الهواء من الأنف أو من الجيوب إلى النسج حول العين، خصوصًا عندما يقوم المُصابون بالتمخُّط.كما يمكن أن يحدث نزف في محجر العين (نزف حجاجي orbital hemorrhage) أو الجفن أيضًا.في حالاتٍ نادرة، يمكن أن تؤدِّي الزيادة في الهواء أو الدَّم داخل محجر العين إلى ارتفاع شديد في ضغط مقلة العين، وهي تحتاج إلى معالجة طارئة.