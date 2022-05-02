حروق في العين

يمكن أن تحدث الحروق في العين من بعد الإصابات الناجمة عن الحرارة أو المواد الكيميائية، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما فيها العمى الدَّائم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات العين).

تنغلق الأجفان بسرعة في استجابةٍ انعكاسيَّة لوقاية العينين من الأذى،ولكن تبقى المواد الكيميائية المُهيِّجة أو الضارة قادرةً على الوصول إلى سطح العين أحيانًا وتُسبب الحروقَ الكيميائية.

وتنطوي أشدُّ الحروق الكيميائيَّة خطورةً على حروق الأحماض أو القلويَّات القويَّة.تميل الحروقُ القلويَّة إلى أن تكون أشدّ خطورة من الحروق الحمضيَّة،وتنطوي المواد القلويَّة على الغسول القلويّ lye، وتُوجد بشكلٍ شائع جدًا في منتجات الجير والخرسانة والجص والملاط ومنظفات الأفران والمصارف ومنظفات غسالة الصحون والأسمدة.قد تنطوي الحروق على السوائل التي تتطاير على شكل رذاذ، أو بشكل أقل شيوعًا، على المواد المطحونة التي يمكن أن تُذرّ في العيون.

يمكن أن تؤدي الحروق الكيميائيَّة الشديدة في القبة الشفافة على السطح الأمامي للعين (القرنية)، خُصوصًا الإصابات القلويَّة، إلى تندُّب وانثقاب في العين وعدوى وعمَى.

تكون الحروق الكيميائية للعين مؤلمة جدًا.ونظرًا إلى أن الألم يكون شديدًا جدًا، يميلُ المُصاب إلى أن يُبقي الأجفان مغلَقةً.وتُبقي الأجفان المغلقة المادَّة قبالة العين لفترةٍ طويلة، ممَّا قد يؤدي إلى تفاقم الضَّرر.

يجعل مُنعَكَسُ الطَّرف blink reflex (مُنعَكَسُ القَرنِيَّة) العين مغلقةً في استجابةٍ للحرارة عادةً،وبذلك، تميل الحروق الحراريَّة إلى أن تُؤثر في الجفن بدلًا من الملتحمة أو القرنيَّة.تكون الحروق الحراريَّة للملتحمة أو القرنيَّة خفيفةً عادةً وقد لا تُسبِّبُ أيَّ ضررٍ دائمٍ للعين.

يُعدُّ ارتداء نظارات السلامة أو واقي الوجه face shield عند التعامل مع المواد المحتملة الخطورة أمرًا ضروريًّا للمساعدة على الوقاية من الحروق.