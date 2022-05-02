انفصال الشَّبكيَّة النَّاجم عن إصابة العين

يكون انفصال الشبكية غير مؤلم وقد يكون من دون أعراض في البداية أو إذا كان هناك انفصال بسيط.تظهر الأعراض الآتية عند المصابين عادةً، وهي تتفاقم مع حدوث المزيد من انفصال الشبكية:

رؤية زيادة في الأشكال العائمة (العوائم، أي البقع والخطوط التي تبدو متحركة خلال مجال الرؤية لدى الشخص)

رؤية العديد من ومضات الضوء الساطع التي تستمر لأقل من ثانية (ترائي الوَمضات photopsias)

تغيُّم في الرؤية

منطقة من الرؤية لا يستطيعون الرؤية فيها (نقص مجال الرؤية visual field cut)

يحدث نقص الرؤية في المنطقة المحيطية أولاً عادةً، ثم ينتشر أكثر مع تفاقم انفصال الشبكية.يُسبب نقص الرؤية لونًا رماديًا في المجال البصري أو يُشبه ستارة أو حجابًا ينسدل عبر امتداد خط البصر.قد يظهر دم في الخِلط الزجاجي vitreous humor الذي يُشبه الهلام بالقرب من مؤخرة العين (نزف الزجاجي vitreous hemorrhage).إذا أصبحت البقعة macula منفصلةً، فإن الرؤية تتدهور بسرعة ويصبح كل شيء متغيمًا.يحتاج المُصاب الذي لديه أيَّة من هذه الأعراض إلى مراجعة الطبيب في أقرب وقتٍ ممكن.