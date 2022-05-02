انفصال الشَّبكيَّة النَّاجم عن إصابة العين

شبكية العين هي البنية الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين،وقد تُؤدِّي إصابة كليلة إلى تمزُّق جزء من الشبكية أو تمزُّق الشبكية بأكملها أو إلى انفصالها عن سطحها التحتي عند مُؤخرة مقلة العين.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات العين).
ينفصل جزء من من شبكية العين عادةً (غالبًا ما يكون الحافة الخارجية أو الجزء المحيطي من الشبكية)، ولكن إذا لم يتلق المُصاب معالجةً بعد فترةٍ وجيزة من الإصابة، يُمكن أن ينفصل المزيد من الشبكية.عندما يحدث انفصال في الشبكية، تنفصل عن جزء ترويتها الدموية،وما لم تجرِ إعادة توصيل الشبكية بسرعة، قد يحدث فيها ضرر دائم بسبب ضعف التروية الدموية.
نظرة داخل العين
الأعراض
يكون انفصال الشبكية غير مؤلم وقد يكون من دون أعراض في البداية أو إذا كان هناك انفصال بسيط.تظهر الأعراض الآتية عند المصابين عادةً، وهي تتفاقم مع حدوث المزيد من انفصال الشبكية:
رؤية زيادة في الأشكال العائمة (العوائم، أي البقع والخطوط التي تبدو متحركة خلال مجال الرؤية لدى الشخص)
رؤية العديد من ومضات الضوء الساطع التي تستمر لأقل من ثانية (ترائي الوَمضات photopsias)
تغيُّم في الرؤية
منطقة من الرؤية لا يستطيعون الرؤية فيها (نقص مجال الرؤية visual field cut)
يحدث نقص الرؤية في المنطقة المحيطية أولاً عادةً، ثم ينتشر أكثر مع تفاقم انفصال الشبكية.يُسبب نقص الرؤية لونًا رماديًا في المجال البصري أو يُشبه ستارة أو حجابًا ينسدل عبر امتداد خط البصر.قد يظهر دم في الخِلط الزجاجي vitreous humor الذي يُشبه الهلام بالقرب من مؤخرة العين (نزف الزجاجي vitreous hemorrhage).إذا أصبحت البقعة macula منفصلةً، فإن الرؤية تتدهور بسرعة ويصبح كل شيء متغيمًا.يحتاج المُصاب الذي لديه أيَّة من هذه الأعراض إلى مراجعة الطبيب في أقرب وقتٍ ممكن.
التشخيص
الفحص السريري للعين من قبل الطبيب
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
يُوضَع التَّشخيصُ من قبل طبيب عيون (طبيبٌ متخصِّصٌ في التَّقييم والمعالجة الجراحيَّة وغير الجراحيَّة لاضطرابات العين) الذي يفحص الجزء الخلفي من العين بالاستعانة بضوءٍ ساطع (تنظير العين) بعد توسيعها.يُجرى فحصٌ بالتصوير بتخطيط الصدى في بعض الأحيان.
المُعالَجة
الجراحة
يمكن في معظم الحالات إصلاح انفصال الشبكية جراحيًا.يقوم الطبيب بإصلاح الشبكية المتمزقة بواسطة الجراحة الليزرية أو المعالجة بالبرودة cryotherapy.أما بالنسبة لانفصال الشبكية، فقد يقوم الجراح بإعادة ربط الشبكية مع جدار العين الخلفي بواسطة تطبيق رباط سيليكوني حول العين (ربط الصلبة scleral buckle) أو عن طريق استئصال المادة الهلامية المتوضعة خلف العدسة وأمام الشبكية (الخِلط الزجاجي) بعملية جراحية يُطلق عليها اسم استئصال الجسم الزجاجي.غالبًا ما تستخدم فقاعة غازية لتثبيت الشبكية وإعادتها إلى مكانها.بالنسبة لحالات الانفصالات البسيطة، يمكن إعادة توصيل الشبكية باستخدام الجراحة الليزرية أو المعالجة بالبرودة بالإضافة إلى الفقاعة الغازية (إجراء يُسمَّى تثبيت الشبكية بالهواء المضغوط pneumatic retinopexy).ينبغي إكمال المُعالجة بعد فترة وجيزة من الانفصال وذلك لتوفير أفضل رؤية ممكنة.