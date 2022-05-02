خلال الأربع والعشرين ساعة من بعد إصابة كليلةٍ في العين، قد يتسرَّب الدَّم إلى جلد الجفن والمناطق المحيطة، ويُسبب تورمًا وتكدمًا، ومن الشائع تسمية الحالة بالعين السوداء black eye.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات العين).

يتسرَّب الدم نحو قعر الجفن بعد يوم أو يومين عادةً، وينجُم عنه تورم وتغير في اللون أسفل الجفن السفلي مباشرة.لا تُؤثِّرُ العين السوداء بحد ذاتها في الرؤية عادةً، رغم أنَّ إصابات العين الأخرى التي تترافق معها قد تكون خطيرة.

العين السوداء الصورة SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشفى العيون السوداء من دون مُعالَجَة بعد بضعة أيام أو أسابيع،وفي أثناء أوَّل 24 إلى 48 ساعة من الإصابة، قد تساعد أكياس الثلج على تقليل التَّورُّم وتُخفِّفُ من ألمِ العين السوداء.

يمكن إعطاء مضادَّت الالتهاب غير الستيرويديَّة (مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين) أو أسيتامينوفين إذا كان الألم ملحُوظَا،ولكن، ربَّما ينبغي على المُصابين الذين لديهم نزفٍ داخل العين أن يستعملوا أسيتامينوفين وألَّا يستعملوا مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي قد تفاقم النَّزف.