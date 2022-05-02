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العين السوداء

حسبAnn P. Murchison, MD, MPH, Wills Eye Hospital
تمت مراجعته شوّال 1443 | المعدل صفر 1444

خلال الأربع والعشرين ساعة من بعد إصابة كليلةٍ في العين، قد يتسرَّب الدَّم إلى جلد الجفن والمناطق المحيطة، ويُسبب تورمًا وتكدمًا، ومن الشائع تسمية الحالة بالعين السوداء black eye.

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات العين).

    يتسرَّب الدم نحو قعر الجفن بعد يوم أو يومين عادةً، وينجُم عنه تورم وتغير في اللون أسفل الجفن السفلي مباشرة.لا تُؤثِّرُ العين السوداء بحد ذاتها في الرؤية عادةً، رغم أنَّ إصابات العين الأخرى التي تترافق معها قد تكون خطيرة.

    تشفى العيون السوداء من دون مُعالَجَة بعد بضعة أيام أو أسابيع،وفي أثناء أوَّل 24 إلى 48 ساعة من الإصابة، قد تساعد أكياس الثلج على تقليل التَّورُّم وتُخفِّفُ من ألمِ العين السوداء.

    يمكن إعطاء مضادَّت الالتهاب غير الستيرويديَّة (مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين) أو أسيتامينوفين إذا كان الألم ملحُوظَا،ولكن، ربَّما ينبغي على المُصابين الذين لديهم نزفٍ داخل العين أن يستعملوا أسيتامينوفين وألَّا يستعملوا مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي قد تفاقم النَّزف.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.