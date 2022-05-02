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التِهابُ القُزَحِيَّةِ الرَّضي والتِهابُ القُزَحِيَّةِ الكيميائي

(التِهابُ القُزَحِيَّةِ والجِسمِ الهَدَبِيّ Iridocyclitis، التهاب العِنَبِيَّة الرَّضي Traumatic Uveitis)

حسبAnn P. Murchison, MD, MPH, Wills Eye Hospital
تمت مراجعته شوّال 1443

التهاب القُزحيَّة Iritis هو التهاب البطانة المُصطبغة داخل العين (العِنَبِيَّة uvea)، أو القُزَحيَّة، أو كلاهما.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات العين).

يمكن أن يحدث التهاب القزحية بعد تعرُّض العين لرَضح كليل أو لحرق كيميائي، وذلك في غضون ثلاثة أيام عادةً،ولكنَّ، يُمكن التهاب القزحية يمكن أن يحدث من دون إصابةٍ أيضًا (انظر التهاب القزحية).

قد تنطوي الأعراض على الدُّماع واحمرار العين وألم في العين.يُعاني المُصابون من شيءٍ من تغيُّم الرؤية أو من ألم عند التعرُّض إلى ضوء ساطع (رُهاب الضوء photophobia).

يستنِدُ الطبيب عند وضع التَّشخيص إلى تاريخ المُصاب والأعراض ونتائج فحص المصباح الشِّقِّي.

المُعالَجة

  • أدوية لتخفيف الألم والتقليل من الالتهاب

تطبيق ادوية في العين لتوسيع الحدقة.يعمل الدواء على إرخاء عضلات الجزء الملوَّن من العين (القزحيَّة)، والتي يكون تشنُّجها مؤلمًا.تُسمَّى هذه الأدوية بالأدوية التي تشلّ العضلة الهَدَبِيَّة (cycloplegics) وتنطوي على الهوماتروبين والسكوبولامين.

غالبًا ما تُستَعمَل قطراتُ العين التي تحتوي على الستيرويدات القشريَّة (مثل بريدنيزولون) لتقصير مدة الأَعرَاض.تكُون الأدوية التي تشلّ العضلة الهَدَبِيَّة والستيرويدات القشريَّة كافيّةً لتخفيف الألم عادةً، ولكن عند الضرورة، يستطيعُ المُصاب أخذ الأسيتامينوفين أيضًا.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.