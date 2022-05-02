التِهابُ القُزَحِيَّةِ الرَّضي والتِهابُ القُزَحِيَّةِ الكيميائي

التهاب القُزحيَّة Iritis هو التهاب البطانة المُصطبغة داخل العين (العِنَبِيَّة uvea)، أو القُزَحيَّة، أو كلاهما.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات العين).

يمكن أن يحدث التهاب القزحية بعد تعرُّض العين لرَضح كليل أو لحرق كيميائي، وذلك في غضون ثلاثة أيام عادةً،ولكنَّ، يُمكن التهاب القزحية يمكن أن يحدث من دون إصابةٍ أيضًا (انظر التهاب القزحية).

قد تنطوي الأعراض على الدُّماع واحمرار العين وألم في العين.يُعاني المُصابون من شيءٍ من تغيُّم الرؤية أو من ألم عند التعرُّض إلى ضوء ساطع (رُهاب الضوء photophobia).

يستنِدُ الطبيب عند وضع التَّشخيص إلى تاريخ المُصاب والأعراض ونتائج فحص المصباح الشِّقِّي.