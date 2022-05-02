الأجسام الغريبة داخل مُقلة العين

يُمكن أن تُسبب الانفجارات وأيَّة أداة ذات آلية تنطوي على احتكاك المعدن بمعدن أجسامًا غريبة داخل المُقلة، وذلك عن طريق التسبُّب في تطايُر جُزيئاتٍ صغيرةٍ في وجه الشخص؛فمثلًا، يمكن أن يُنتِج استعمال آلات شديدة السرعة (مثل المثاقب والمناشير) أو طَرق المسامير أو أيَّة أجسام معدنيَّة أخرى بمطرقة جزيئات ساخنة بلونٍ أبيض من المعدن تشبه الشَّرارة،ويمكن لأية من هذه الجزيئات البيضاء الساخنة أن تدخل العين غير المحمية وتنغرز فيها بعُمق.

يمكن أن تُؤدِّي الأجسام الغريبة التي تخترق الجزء الدَّاخلي من العين إلى ضررٍ في البنى داخل مقلة العين وعدوى داخل العين (التهاب باطن المقلة endophthalmitis).