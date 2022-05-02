تُعد الأجسام الغريبة التي تخترق مقلة العين نادرة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى عدوى خطيرة ومضاعفات بما فيها خطر الإصابة بالعمى.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن إصابات العين).
أسباب وجود الأجسام الغريبة داخل مُقلة العين
يُمكن أن تُسبب الانفجارات وأيَّة أداة ذات آلية تنطوي على احتكاك المعدن بمعدن أجسامًا غريبة داخل المُقلة، وذلك عن طريق التسبُّب في تطايُر جُزيئاتٍ صغيرةٍ في وجه الشخص؛فمثلًا، يمكن أن يُنتِج استعمال آلات شديدة السرعة (مثل المثاقب والمناشير) أو طَرق المسامير أو أيَّة أجسام معدنيَّة أخرى بمطرقة جزيئات ساخنة بلونٍ أبيض من المعدن تشبه الشَّرارة،ويمكن لأية من هذه الجزيئات البيضاء الساخنة أن تدخل العين غير المحمية وتنغرز فيها بعُمق.
يمكن أن تُؤدِّي الأجسام الغريبة التي تخترق الجزء الدَّاخلي من العين إلى ضررٍ في البنى داخل مقلة العين وعدوى داخل العين (التهاب باطن المقلة endophthalmitis).
أعراض وجود الأجسام الغريبة داخل مُقلة العين
في أثناء الساعات الأولى من بعد الإصابة، قد تكون أعراض الأجسام الغريبة داخل المُقلَة مشابهة لأعراض السحجات والأجسام الغريبة في القرنية،ولكن، قد يكون عند من لديهم أجسامٌ غريبة داخل المقلة ضعف ملحوظ ٌ في الرؤية أيضًا.قد يتسرَّب سائلٌ من العين؛ ولكن إذا كان الجسم الغريب صغيرًا، فإنَّ التَّسرُّب قد يكون بسيطًا إلى درجة أنَّ المُصاب لا يشعر به،كما قد يزداد الألم والتقيُّؤ بعد الساعات العديدة الأولى أيضًا، وذلك بسبب زيادة الضغط داخل العين عادةً.
تشخيص وجود الأجسام الغريبة داخل مُقلة العين
تقييم من قبل طبيب العيون
التَّصوير المقطعيّ المُحوسَب
عندما يختَرِقُ جسمٌ غريبٌ العين، ينبغي أن يخضع المُصاب إلى فحصٍ من قبل طبيب العيون (طبيب مختص في التقييم والمعالجة الجراحية وغير الجراحية لاضطرابات العين) في أسرع وقت مُمكن،يجري تفحُّص العين للتَّحرِّي عن سحجات القرنية والأجسام الغريبة باستعمال قطرات العين التي تحتوي على صباغ يتوهَّج تحت إضاءة خاصة (الفلوريسيين) والمصباح الشِّقِّي.يجعل الصباغ والمصباح الشقِّيّ أيَّة تسربات بسيطة للسائل من العين وعلامات الانثقاب مرئيةً،
وتجري إزالة أيَّة أجسامٍ غريبة خارج مقلة العين.إذا اشتبه الطبيب في جسم غريبٍ داخل المقلة من بعد الفحص، يُستخدَم التصوير المقطعيّ المُحوسب.
الوقاية من الأجسام الغريبة داخل مُقلة العين
ينبغي على كل من ينخرطون في نشاطات أو يقومون بأعمالٍ تنطوي على استخدام أدوات الجلخ أو المثاقب أو المناشير أو المطارق، أن يضعوا نظارات واقية للعين (مثل درع الوجه ونظارات السلامة)، وذلك للمُساعدة على الوقاية من الأجسام الغريبة داخل المقلة وإصابات أخرى في العين.
علاج دخول الأجسام الغريبة إلى مُقلة العين
المضادَّات الحيوية
إزالة الجسم الغريب، وذلك عن طريق الجراحة عادةً
مُضادات حيوية تُعطى عن طريق الوريد مثل السيفتازيديم ceftazidime والفانكومايسين vancomycin.كما تُستخدم قطرة عينية تحتوي على مُضاد حيوي أيضًا.يُعطى لقاح الكزاز في أقرب وقت ممكن،
وعند الضرورة، يمكن ضبط الألم والتقيُّؤ عن طريق أدوية.
يجري تثبيت درع واقي (مثل الدرع المُعدّ تجاريًا أو الجزء السفلي من كُوب ورقي) على العين بأسرع وقت ممكن لتجنُّب الضغط غير المتعمد الذي يُمكن أن يزيد من ضَرَر العين.
ينبغي على طبيب العيون إزالة الجسم الغريب في أقرب وقتٍ ممكن؛حيث تُقلِّلُ الإزالة الفوريَّة من خطر العدوى،وتحتاج إزالة الجسم الغريب إلى إجراء جراحيّ عادةً.