إصَابة الطحال

نظرًا إلى موضع الطحال في الجانب العلويّ الأيسر للبطن، يُمكن أن تُؤدِّي ضربة شديدة على المعدة إلى ضرر في هذا العضو وتمزُّق غلافه والنسيج المجاور له أو كليهما.

يُسبِّبُ الطحال المُتمزِّق الألم عادةً،

ويجري استخدام فُحوصات التصوير مثل تخطيط الصَّدى أو التصوير المقطعي المحوسب لتشخيص هذه الإصابة.

تحتاجُ مُعالجة الإصابة في الطحال إلى نقل الدَّم عادةً، وأحيانًا إلى الجراحة لاستئصال أو إصلاح هذا العضو.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول إصابات البطن).

تتراوح التمزُّقات بين صغيرةٍ تتوقف عن النزف تلقائياً إلى كبيرةٍ جدًّا تُسبِّبُ نزفًا قد يُهدِّد حياة المريض.يتشكَّل أحيانًا تجمُّع للدم (ورم دمويّ) تحت غلاف الطحال أو عميقاً في داخله.

يُعدُّ الطحال العضو الأكثر عرضةً للإصابة في البطن نتيجة حوادث اصطدام السيارات، والسقُوط من مرتفع، والحوادث الرياضيَّة، والاعتداءات.كما تُصاب أعضاء أخرى في البطن بالضرر أحيانًا.يُؤدِّي تضخُّم الطحال (على سبيل المثال نتيجة فيروس إيبشتاين-بار Epstein-Barr virus الذي يُسبِّب الإصابة بكثرة الوحيدات العدوائيَّة infectious mononucleosis)، إلى أن يُصبِح هذا العضو أكثر عرضةٍ للإصابة.

عندما يُصاب الطحال، قد يدخل الدَّم إلى البطن،وتستنِدُ كمية النَّزف إلى حجم الإصابة.لا ينزف الورم الدموي في الطحال إلى داخل البطن في البِداية ولكنه قد يتمزَّق وينزِفُ في الأيام الأولى القليلة من بعد الإصابة، على الرغم من أنَّ التمزُّق لا يحدُث أحيانًا لأسابيع أو أشهُر.

أعراض إصابة الطحال يمكن للطحال المُصاب أو المُتمزِّق أن يُسبب ألمًا أو إيلاماً للبطن.يعمل الدَّم في البطن مثل مُهيِّج ويُسبِّبُ الألمَ،يبدأ الألم في الجانب الأيسر من البطن تحت القفص الصدريّ مُباشرةً وفي بعض الأحيان في الكتف الأيسر.تتقلَّص عضلات البطن بشكلٍ انعِكاسيّ ويشعر المريض بأنَّها أصبحت صلبةً، ويمكن للألم أن ينتشر عبر البطن.إذا تسرَّبت كمية كافية من الدَّم، ينخفض ضغط الدَّم ويشعر الأشخاص بالدَّوخة وتتغيَّم الرؤية لديهم ويُعانون من التخليط الذهنيّ ويفقدون الوعي (إغماء). عندما تتعرَّض الأضلاع على الجانب الأيسر إلى الكسر، قد يُراقب الأطباء الشخص بشكلٍ دقيقٍ للتحري عن إصابةٍ في الطحال.

تشخيص إصابة الطحال الأمواج فوق الصوتيَّة أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب يستخدم الأطباء عادةً تخطيط الصَّدى أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب للبطن إذا اشتبهوا بإصابةٍ في الطحال،وفي حالاتٍ نادرةٍ، إذا اشتبهوا بورم دمويّ شديد، يقومون بالجراحة مُباشرةً لتشخيص الحالة وضبط النَّزف. يتم أيضًا إجراء عمليات نقل دم أو تسريب للسوائل عن طريق الوريد للأشخاص الذين يعانون من نزف شديد إذا لم يكن الدم متاحًا بشكل فوري.