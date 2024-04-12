الرضّ الرئوي

تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة

يشتبهُ الأطباءُ في الرض الرئويّ عندما يُعاني الأشخاص من ضيق النَّفس بعد إصابةٍ في الصدر، خُصوصًا إذا حدث ضيق النفس تدريجيًا؛

ويقُومون بتصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة.ولكن، نظرًا إلى أنَّ الرض قد يحدُث تدريجيًا، قد يقوم الأطباء بتصوير الصدر بالأشعَّة السينية لأكثر من مرَّة خلال فترةٍ تصل إلى عدَّة ساعاتٍ أو يجرون تصويرًا بالأشعة المقطعية للتحرِّي عن الرضّ.

كما يقُوم الأطباء أيضًا بقياس كمية الأكسجين في الدَّم عن طريق وصل جهاز بإصبع في اليد أو القدم (جهاز قياس النبض وأكسجين الدَّم)،حيث يُمكن أن تُساعد هذه المعلومات الأطباءَ على تحديد مستوى أداء وظائف الرئة.