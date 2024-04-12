الرضّ الرئويّ pulmonary contusion هُوَ كدمة في الرئة تُسبب النزفَ والانتفاخ؛
ويُعاني المرضى من ألم ينجُم عن إصابة في جدار الصدر عادةً، مع ضيق في النفس غالبًا.
يقوم الأطباءُ بتشخيص الحالة استنادًا إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة،
وتنطوي المُعالَجة على استخدام الأكسجين، وجهاز التهوية ventilator لدعم التنفُّس أحيانًا إلى أن تزول الكدمة.
(انظر أيضًا مُقدِّمة إلى إصابات الصدر).
يُمكن أن تُؤدِّي ضربة شديدة على الصدر (بسبب حوادث اصطدام السيارات أو السقوط مثلاً) إلى تكدُّم الرئة،ولا تستطيع الرئة المُتكدِّمَة امتِصاصَ الأكسجين بشكلٍ صحيحٍ،ويُمكن أن تُؤدِّي الكدمة الكبيرة إلى انخفاضٍ خطيرٍ في مستويات الأكسجين في مجرى الدَّم.ومن المُحتَمل أن يُشكِّل الرضّ الرئويّ الشديد تهديدًا لحياة المريض،
كما قد يُعاني المرضى من كُسور الأضلاع وانخماص الرئة (استرواح الصدر) وإصابات أخرى في الصدر أيضًا؛وقد يُصاب الأشخاص بالتِهاب الرئة أو مُتلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة (ARDS) لاحقًا.
أعراض الرضّ الرئوي
تنطوي الأعراضُ الرئيسيَّة على الألم وضيق النَّفس،وينجُم الألم عن إصابة في جدار الصدر (الأضلاع وعضلات الصدر) عادةً.ويكُون التنفُّس مؤلمًا وصعبًا،
وقَد لا تظهر أيّة أعرَاض عند المرضى، خُصوصًا في البِداية،وقد يحدُث ضيق النَّفس، ويتفاقَمُ خلال ساعاتٍ عديدة.
تشخيص الرضّ الرئوي
تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة
يشتبهُ الأطباءُ في الرض الرئويّ عندما يُعاني الأشخاص من ضيق النَّفس بعد إصابةٍ في الصدر، خُصوصًا إذا حدث ضيق النفس تدريجيًا؛
ويقُومون بتصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة.ولكن، نظرًا إلى أنَّ الرض قد يحدُث تدريجيًا، قد يقوم الأطباء بتصوير الصدر بالأشعَّة السينية لأكثر من مرَّة خلال فترةٍ تصل إلى عدَّة ساعاتٍ أو يجرون تصويرًا بالأشعة المقطعية للتحرِّي عن الرضّ.
كما يقُوم الأطباء أيضًا بقياس كمية الأكسجين في الدَّم عن طريق وصل جهاز بإصبع في اليد أو القدم (جهاز قياس النبض وأكسجين الدَّم)،حيث يُمكن أن تُساعد هذه المعلومات الأطباءَ على تحديد مستوى أداء وظائف الرئة.
علاج الرض الرئوي
المسكِّنات والعلاج بالأكسجين،
حيث يجري إعطاء المرضى مُسكنات للألم عادةً للتقليل منه، ومُساعدتهم على التنفُّس بشكلٍ أسهل.
قَد يحتاجُ المرضى إلى العلاج بالأكسجين وإلى التهوية الميكانيكية أحيانًا، لمُساعدتهم على التنفُّس في أثناء الشفاء من الإصابة.