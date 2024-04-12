الإصابةُ الكليلة للقلب

الإصابةُ الكليلة في القلب هي ضربة يتعرَّض إليها الصدر تُؤدِّي إلى تكدُّم عضل القلب أو تمزُّق جدرانه أو تُحدِثُ ضررًا في أحد صمامٍات القلب؛

وقد يشعرُ المرضى بأنَّ القلبَ يخفق بشكلٍ قويّ أو بسرعة، أو يشعرون بضيقٍ في النفس أو بانخفاض خطيرٍ في ضغط الدَّم.

يقوم الأطباءُ بتخطيط كَهربيَّة القلب وتخطيط الصدى للقلب،

وبالنسبة إلى المرضى الذين يكون نظم القلب لديهم غير طبيعيّ (نبضات القلب سريعة جدًا أو بطيئة جدًا أو غير مُنتظمة)، يجري إدخالهم إلى المستشفى بحيث يُمكن مراقبة نظم القلب لديهم بشكلٍ مُستمر؛

ويحتاجُ المرضى، الذين لديهم ضَرَر في أحد صمامات القلب أو تمزّق في جدار القلب، إلى الجراحة عادةً.

(انظر أيضًا مُقدِّمة إلى إصابات الصدر).

الإصابة الكليلة هي ضربة قويَّة لا تخترِقُ الجلدَ،ويُمكن أن تنجُم الإصابات الكليلة في القلب عن حوادث اصطدام السيارات أو السقوط عن مكانٍ مرتفعٍ، أو عن التعرُّض إلى ضربةٍ مباشرةٍ في حالاتٍ أقلّ شيوعًا.

يمكن أن تكون الإصابة الشديدة في القلب مميتةً بشكل مباشر أو بعد حدوثها بوقت قصير جدًا.ولكن، يتفاقم العديد من الإصابات خلال ساعاتٍ او حتى فتراتٍ زمنيةٍ أطوَل.

قد تُؤدِّي رضوضُ عضل القلب إلى اضطراب النبض الطبيعي والنظم، وتجعل نبضات القلب سريعةً جدًا أو بطيئة جدًا أو غير مُنتظمة (اضطراب نظم القلب arrhythmia).

يُؤدِّي التمزُّقُ في جدار القلب (التمزُّق البُطينيّ ventricular rupture) غالبًا إلى نزفٍ قاتلٍ قبل وُصول الأشخاص إلى المستشفى،ولكن يجري أحيانًا احتواء النزف من تمزُّق صغيرٍ عن طريق الغشاء المُحيط بالقلب (التأمور) ولفترةٍ طويلة، بحيث يتمكَّن الأشخاص من تلقِّي المُعالجة.يُمكن أن يُؤثِّرَ هذا الدَّم الذي يتجمَّع حول القلب في قدرته على الامتلاء بالدم (انظر الدكاك القلبي).

يمكن أن يُؤدِّي الضرَر في أحد صمامات القلب إلى فشل القلب.

في حالات نادرة، قد يحدث تمزق في الغشاء الذي يفصل الجانب الأيمن من القلب عن الجانب الأيسر (تمزق الحاجز).وقد لا يُسبِّبُ مثل هذا التمزُّق أعراضًا إلّا بعد التعرُّض إلى إصابةٍ كليلةٍ لفترةٍ من الزمن،وقد يُصاب الشخصُ بعدَ ذلك بفشل القلب.

الارتِجاجُ القلبيّ commotio cordis الارتِجاجُ القلبيّ هُوَ توقُّف مُفاجئ للقلب (توقُّف القلب cardiac arrest) ينجُم عن ضربة على مُقدمة الصدر،وتنطوي هذه الضربةُ عادة على جسم صلب يتحرك بسرعة (مثل مضرب البيسبول أو عصا الهوكي)؛ولذلك، يحدُث الارتجاج القلبيّ عادةً في أثناء النشاطات الرياضية عند الشباب. لا يُعرَف السببُ الدقيق لتوقُّف القلب، ولكن لا ينجُم الارتجاج القلبي عن اضطرابٍ كامنٍ في القلب أو عن ضرر فيزيولوجي في عضل القلب،ويعتقد بعضُ الخبراء أن توقُّف القلب يحدث لأنَّ الضربة تحدث في لحظةٍ حرجةٍ في أثناء الدورة التي تُنتِجُ كل نبضة من نبضات القلب؛حيث تُعيق الضربة الإشارات الكهربائيَّة التي تحافظ على ضخ القلب للدم بشكلٍ مستمر ومُنتَظمٍ.

أعراض الإصابة القلبية الكليلة يُمكن أن تُؤدِّي الإصابةُ الكليلة في القلب إلى أعراض مُختلفة،ويُعاني معظمُ الأشخاص من ألمٍ وتكدُّم غالبًا، أو إصابات أخرى حول عظم القصّ أو الأضلَاع،وتظهر لدى البعض أعرَاض فشل القلب، مثل ضيق النَّفَس.قَد يدخل المرضى في حالة صدمة،وقد يُصبج الجلدُ لديهم متعرقًا وباردًا وأزرق اللون، وقد ينخفض ضغط الدم بشكلٍ خطيرٍ،ويمكن أن يكون نظم القلب غير طبيعيّ،وقد يشعرون بأنَّ القلب يخفق بشكلٍ قوي أو سريعٍ أو بشكلٍ غير طبيعيّ (الخفقان).

تشخيص الإصابة القلبية الكليلة تخطيط القلب الكهربائي (ECG) وتخطيط القلب بالصدى في كثير من الأحيان إذا كان الأشخاص يُعانون من إصابة كليلة في القلب، يستخدِمُ الاطباء تخطيط كهربية القلب عادةً للتحرِّي عن اضطرابٍ في نظم القلب.كما يقومون أحيانًا باختبارٍ للدم للتحري عن موادّ (واسِمات مصليَّة serum markers) يُطلِقها القلب المُتضرِّر، ويجري استخدامُ تخطيط صدى القلب، وذلك في قسم الطوارئ أحيانًا.قَد يُبيِّنُ تخطيطُ صدى القلب المشاكلَ في الطريقة التي تتحرَّك فيها جدران القلب،كما قَد يُبيِّنُ أيضًا الدَّم أو السائل حول القلب أو التمزُّق في جدار القلب أو الضرر في صمَّام القلب.