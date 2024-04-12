يحدُث استرواحُ الصدر الرضّيّ traumatic pneumothorax عندما يتراكَم الهواء بين جِدَار الصدرِ والرئة بسبب إصابةٍ،وهو يؤدي إلى انخِماص الرئة بشكلٍ جزئيٍّ أو كاملٍ.

يُعاني المرضى من ألمٍ في الصدر ويشعرون بضيق النَّفس أحيانًا.

يجري تصوير الصدر بالأشعَّة السينية عادةً،

ويقوم الأطباء عادةً بإدخال أنبوب فغر الصدر إلى الصدر لسحب الهواء، والسماح بامتلاء الرئة بالأكسجين.

(انظر أيضًا مُقدِّمة إلى إصابات الصدر).

قد يحدث استرواحُ الصدر عندما تُؤدِّي قوَّة كليلة (حادثة اصطدام بسيارة أو السقوط) أو إصابة مُخترِقَة (مثل جرح بسبب طعنة أو طلق ناريّ) إلى ضرر في الرئتين والمسالك الهوائية.يُؤدِّي هذا الضررُ إلى خروج الهواء من الرئة وتراكمه بينها وبين جدار الصدر.كما قد يتسرَّب الهواءُ من استرواح الصدر إلى داخل جلد الصدر أو العُنق أيضًاً.كما يتراكم الدمُ في الحيِّز الجنبيّ عند العديد من الأشخاص أيضًا (استرواح الصدر المُدمَّى hemopneumothorax).

يُعدُّ استرواحُ الصدر الذي يحدُث في الرئتين معًا خطيرًا جدًا؛ولكنه يحدُث في رئة واحدةٍ في مُعظم الحالات.من النادر أن يكُونَ استرواح الصدر الذي يُصيب رئة واحدة فقط خطيرًا، إلّا إذا كان الشخص يُعاني من اضطراب مزمنٍ في الرئة (مثل الرَّبو أو الداء الرئويّ الانسِداديّ المزمن)، أو كان استرواح الصدر من النوع الضاغط أو النوع المفتوح (استرواح الصدر الذي يصل إلى جرحٍ مفتوحٍ في جدار الصدر).

أعراض استرواحُ الصدر الرضيّ يُعاني المرضى من ألمٍ في الصَّدر،ويعُود مُعظمُ الألم إلى إصابةٍ سبَّبت استرواح الصدر.قد يشعرُ المرضى بضيق النفس أو يتنفَّسون بسرعة ويشعرون بسرعة كبيرٍ في نبضات القلب، خُصوصًا إذا كانت كمية الهواء كبيرةً. إذا تراكم الهواءُ تحت الجلد، يشعر المريض بفرقعة تحت الجلد عندَ ملامسته. هل تعلم...

تشخيص استرواحُ الصدر الرضيّ تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة يقومُ الأطباءُ بتشخيص استرواح الصدر استنادًا إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السينية عادةً.وفي بعض الأحيان، يَجرِي تشخيص استرواح الصدر عند استخدام التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو تخطيط الصدى لتشخيصِ إصابات أخرى في الصدر أو البطن.