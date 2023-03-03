الإصابة المِحواريَّة المُنتشرة هي إصابة منتشرة إلى المحاور العصبية، التي هي جزء من الخلايا العصبية في الدماغ، والتي قد تحدث بسبب إصابة في الرأس

تُغادر الإشارات العصبية الخلايا العصبية عن طريق جزء من الخلية العصبيَّة يُسمَّى المحوار.وعند حدوث إصابة محواريَّة مُنتشرة، تتضرَّر المحاور العصبية في جميع أنحاء الدماغ.

البنية النموذجية للخليَّة العصبيَّة

وتنطوي الأَسبَاب المعتادة لحدوث إصابة محواريَّة مُنتشرة على حالات السقوط وحوادث تصادم السيَّارات.قد تحدث الإصابة المحوارية المنتشرة عند الإصابة بمتلازمة الرضيع المهزوز، والتي يؤدي فيها هزُّ أو رمي الطفل بعنفٍ إلى إصابة الدماغ.ونتيجةً لحدوث الإصابة المحوارية المنتشرة، فقد تموت خلايا الدماغ، ممَّا يَتسبَّب في تورُّم الدماغ وزيادة الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل القِحف).قد تؤدي زيادة الضغط إلى تفاقم الإصابة عن طريق تقليل إمداد الدماغ بالدم.

تُسبِّب الإصابة المحوارية المنتشرة عادةً فقد الوعي الذي يَستمرُّ لأكثر من ستِّ ساعات.وتظهر عند الشخص أعراضٌ أخرى لتضرُّر الدماغ في بعض الأحيان.قد تؤدي زيادة الضغط داخل الجمجمة إلى حدوث غيبوبة.

يُجرى التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي عادة للتَّحرِّي عن الإصابة المحواريَّة المنتشرة.

تكون معالجة الإصابة المحواريَّة المنتشرة مماثلة لمعالجة إصابات الرَّأس الأخرى.فمثلًا، يتأكَّد الأطباء من كفاية التنفُّس وضغط الدَّم، ويتَّخذون خطوات لمنع حدوث زيادة كبيرة في الضغط داخل القِحف.

ومن غير المفيد استعمال المعالجة الجراحيَّة.