لمحَة عن إصابات البَرد

يجرب الحِفاظُ على الجلد والأنسجة تحته في درجة حَرارَة ثابتة (حوالى 98.6° ف، أو 37° مئوية) عن طريق جريان الدم وآليَّات أخرى.ويحصل الدمُ على الحرارة بشكلٍ رئيسي من الطاقة التي تعطيها الخلايا عندما تحرق (أو تستقلِب) الطعام - وهي عمليَّة تتطلَّب إمدادات ثابتة من الطَّعَام والأكسجين.وتعدُّ درجةُ حَرارَة الجسم الطبيعيَّة ضَرورية للعمل السليم لجميع الخلايا والأنسجة في الجسم.ولذلك، في الشخص المصاب بانخفاض درجة حَرارَة الجسم، تصبح معظمُ الأعضاء، وخاصَّة القلب والدماغ، بطيئة وتتوقَّف عن العمل في نهاية المطاف.

تهبط درجةُ حَرارَة الجسم عندما يتعرَّض الجلدُ إلى محيط أكثر برودة.واستجابة لهذا الانخفاض في درجة الحرارة، يستخدم الجسمُ عدَّة آليات وقائية لتوليد حَرارَة إضافيَّة؛فعلى سَبيل المِثال، تنتج العضلاتُ حَرارَة إضافية من خلال الارتجاف.كما أنَّ الأوعيةَ الدموية الصغيرة في الجلد تتضيَّق (تنقبض) أيضًا، بحيث يَجرِي تحويلُ المزيد من الدَّم إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ.لكن، مع وُصُول كمِّية أقلّ من الدَّم الحارّ إلى الجلد، تصبح أجزاء الجسم مثل أصابع اليَدين والقدمين والأذنين والأنف باردَة بسرعة أكبر.إذا انخفضت درجة حَرارَة الجسم إلى أقل من حَوالى 88° ف (حوالى 31° درجة مئوية)، تتوقَّف هذه الآليَّات الوقائية عن العمل، ولا يمكن للجسم أن يدفِّئ نفسه.إذا انخفضت درجةُ حَرارَة الجسم إلى أقل من 83° فهرنهايت (حوالى 28° مئوية)، قد يحدث الموت.

ويزداد خطرُ إصابات البرد في الظروف التالية:

عندما يكون تدفق الدَّم بطيئًا جًدا

عندما يكون تناول الطعام غيرَ كاف

عندما يحدث الجفاف أو الإنهاك

عندما تكون البيئة رطبة، أو عندما يكون جزء من الجسم على تماس مع شيء رطب

عندما يكون الشخصُ في تماس مع سطح معدني

عندما يكون الأكسجين غير كافٍ، مثلما يحدث على علوٍّ شاهق

من غير المرجّح أن تحدث إصابات البرد، حتى في الطقس البارد للغاية، إذا كان الجلدُ وأصابع اليَدين القدمين والأذنان والأنف بحالة وقاية جيِّدة، أو لم تتعرَّض (تُكشَف) إلاّ لفترة وجيزة.