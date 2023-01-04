عوامل الحرب الكيميائية الرئوية

هناك أنواع كثيرة من عوامل الحرب الكيميائية التي تؤثِّر في أجزاء مختلفة من الجسمِ.تُؤثِّرُ العَوامِل الرئوية في الرئتين والمسالك الهوائية،وهي تنطوي على عوامل "الاختناق" التقليدية، مثل الكلور chlorine والفوسجين phosgene والديفوسجين diphosgene والكلوروبكرين chloropicrin، وبعض عوامل التنفُّط مثل خردل الكبريت وليويسيت وأوكسيم الفوسجين phosgene oxime (التي تؤثر في الجلد أيضًا)، بالإضافة إلى الأدخنة العسكرية ومنتجات الاحتراق والعديد من المواد الكيميائية الصناعية السمِّية؛تكون معظمُ هذه المركّبات غازات أو سوائل تتبخر بسهولة.

وتنقسم العواملُ إلى نوعين استنادًا إلى أي جزء من السبيل التنفسي تأثَّر بشكلٍ كبيرٍ:

العوامل من النوع الأول: تؤثر في المسالك الهوائية الكبيرة

العوامل من النوع الثاني: تؤثر في المسالك الهوائية الصغيرة والأكياس الهوائية الصغيرة للرئتين (الأَسناخ)

يمكن أن تؤثر العوامل ذات التأثير المختلط في المسالك الهوائية الكبيرة والمسالك الهوائية الصغيرة والأَسناخ.

تنطوي العواملُ من النوع الأول على الأمونيا ammonia، وكلوريد الهيدروجين hydrogen chloride، وفلوريد الهيدروجين hydrogen fluoride، وعوامل مكافحة الشغب ومعظم أنواع الدخان وثاني أكسيد الكبريت وخردل الكبريت.

بينما تنطوي العواملُ من النوع الثاني على الكلوروبكرين chloropicrin وإيزوسيانات الميثيل methyl isocyanate والفوسجين phosgene ورُباعي كلوريد الكربون carbon tetrachloride.

تُؤثِّرُ العوامل ذات التأثير المختلط في المَسالِك الهَوائيَّة الكبيرة والأسناخ معًا، وفي جرعات تتراوح بين المنخفضة إلى المتوسطة؛وهي تنطوي على الكلور، وسداسي كلوروإيثان hexachloroethane مع أكسيد الزنك) والدخان، وليويسيت lewisite.

أعراض إصابات الحرب الكيميائية الرئوية يسبب التعرّض الأوَّلي إلى العوامل من النوع الأول العطاس والسعال وتشنج الرُّغامَى، مما قد يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء؛كما يُمكن أن يحدث تهيُّجٌ في العين أيضًا.يُعاني المُصابُون الذين لديهم تشنُّجٌ في الرُغامى من بحة في الصوت وأزيز تنفسي، ويصدر عنهم صوت لهاث عند الشهيق،ويسمى هذا الصوت الصَرير stridor،ولكن، مع الجرعات المرتفعة من العوامل من النوع الأول، قد تحدُث بداية مُتأخرَّة لضيقٍ في الصدر أو ضيق التنفس (تأثيرات العوامل من النوع الثاني) أيضًا. مع العوامل من النوع الثاني، لا يشعر المُصابون بمشاكل في البداية عادةً، باستثناء بعض السعال الأولي والهياج، ويزولان بعد ذلك.ولكن بعد عدَّة ساعات، يحدث لديهم ضيقٌ في الصدر أو ضيق في النَّفس بسبب تراكم السائل في الرئتين (وذمة رئوية).يُعدّ ضيق النفس الذي يحدث خلال أربع ساعات من التعرض علامة على تعرض الشخص لجرعة قد تكون قاتلةً.

تشخيص إصابات الحرب الكيميائية الرئوية تقييم الطبيب

الأشعّة السينية للصدر

تَقييم متكرِّر لتدهور الحالة

تنظير القصبات bronchoscopy في بعض الأحيان يقوم الأطباء والمستجيبون الأولُّون بتشخيص التعرض للأسلحة كيميائية استنادًا إلى الأعراض عندَ المُصاب،ويستمعون إلى صوت تنفسه.من المُحتَمل أن يكونَ الأشخاصُ الذين لديهم أصوات في الصدر في البداية وأعراض واضحة قد تعرضوا إلى عاملٍ من النوع الأول؛ومن المحتمل أن يكون الأشخاص الذين لا تصدر أصوات من الصدر لديهم (يكون الصدر هادئًا نسبيًا)، وتأخّر ضيق النفس لديهم، قد تعرضوا إلى عاملٍ من النوع الثاني. قد تبدُو صور الصدر بالأشعة السينية طبيعيةً في البداية، ولكن قد تحدث شذوذات مميزة لاحقاً.يقوم الأطباء أحيانًا بإدخال أنبوب مرن مزود بكاميرا في المَسالِك الهَوائيَّة (تَنظير القَصَبات)، وذلك لمعرفة مدى الضرر الذي أصاب مجرى الهواء؛ويمكن أن يؤكد تنظير القصبات الضرر الناجم عن العوامل من النوع الأوَّل، ولكنه قد يُغفل الضرر المبكر الذي تُسببه العوامل من النوع الثاني. تُعدُّ الفحوصُ المخبرية غير مفيدة للأطباء عند وَضع التَّشخيص الأولي، ولكنهم يُراقبون عادةً مستوى الأكسجين في الدَّم للمساعدة على تحديد ما إذا كانت حالة المُصاب تتدهوَر.