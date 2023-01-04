عواملُ مُكافحة الشَّغَب الكيميائيَّة

الابتعاد عن مكان التعرُّض.

تطهير المناطق المُصابة

عند ظهور أول علامة للتعرض أو التعرض المحتمل، يجري استخدام الأقنعة عند توفرها؛كما يجري إبعاد الأشخاص عن المنطقة المتأثرة قدرَ الإمكان.

يقوم المستجيبون الأوليون بإزالة العامل عن طريق استخدام الفرشاة أو الغسل أو شطف المنطقة المتأثرة بالماء.قد يُفاقمُ الماء وبشكلٍ مؤقت من الألم الناجم عن عوامل معينة لمكافحة الشغب (مثل رذاذ الفلفل)، ولكنه يبقى فعالاً،وقد تكون الزيوت أو أنواع الصابون السائل أكثرَ فعالية ضد رذاذ الفلفل.تجري إزالة التلوث عن العينين عن طريق استخدام كمية كبيرة من الماء العادي المُعقم أو الماء الملحيّ.

تستمر معظم التأثيرات الناجمة عن عوامل مكافحة الشغب لفترةٍ قصيرةٍ، ولا يحتاج معظم الأشخاص إلى الذهاب إلى المستشفى؛ويحتاجُ حتى معظم الأشخاص الذين لديهم أعراض أكثر شدّة إلى مراقبة حالاتهم في المستشفى لبضع ساعات فقط.

إنَّ وجهات النظر الواردة في هذه المقالة هي للمؤلف، ولا تعكِسُ السياسة الرسمية لإدارة الجيش أو وزارة الدفاع أو حكومة الولايات المتحدة.