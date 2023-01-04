الأسلحَة الإشعاعيَّة

جَرت مُناقشة التعرض للإشعاع بالتفصيل في مكان آخر من هذا الفصل.يمكن أن تنجُم الإصابات الجماعية بسبب الإشعاع عن تفجير جهاز نووي،لا يُؤدِّي التفجير النووي إلى دفعة كبيرة من الإشعاع المباشر فقط، بل سيسبب أيضًا أعدادًا كبيرة من الإصابات بسبب الانفجار والحروق وينشر مادَّة مشعَّة على نطاق واسع (الغبار الذري المتساقط أو الهيال).كما يُمكن أن تنتشر المادة المشعة أيضًا عن طريق تخزينها حول متفجرات تقليدية يجري تفجيرها لاحقًا.ويطلق على مثل هذا السلاح القنبلة المُلوثة أحيانًا.كما قد يتعرض الأشخاص أيضًا إلى الإشعاع من مصدر مخفي (على سبيل المثال، حاوية من مادَّة إِشعاعِيّة مخبأة تحت مقعد في مترو الانفاق).يقُوم الأطباء بتحديد ما إذا تعرض الأشخاص إلى الإشعاع أو تلوثوا بالغبار المشعّ أو الحطام أو كليهما.وفي حال حدوث تلوث، يُطبق الأطباء على الأشخاص تدابير إزالة التلوث.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الحوادث التي تنطوي على أسلحة إصابات جماعية).

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