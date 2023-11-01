عمل أو تأثير الأدوية

تؤثر الأدوية في المعدَّل الذي تمضي به الوظائفُ البَيُولوجية القائمة فقط.(انظر أيضًا تعريف ديناميكيات الأدوية).وهي لا تغيِّر الطبيعةَ الأساسية لهذه الوظائف أو تخلق وظائفَ جديدة؛فعلى سَبيل المثال، يمكن للأدوية تسريع أو إبطاء التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تسبِّب تقلُّص العضلات، وتنظيم خَلايا الكلى لحجم الماء والأملاح المُحتَفظ بها أو المطروحة من قِبل الجسم، وإفراز الغدد للمَواد (مثل المُخاط، أو حمض المعدة، أو الأنسولين)، ونقل الأعصاب للرَّسائل.

لا يمكن للأَدوِيَة استعادة البنى أو الوظائف التي تضرَّرت بالفعل، بحيث يتعذَّر إصلاحُها من قِبل الجسم.وتقف هذه المَحدوديَّة الأساسيَّة لعمل الأدوية وراء الكثيرَ من الإحباط الحالي في محاولة علاج الأمراض التي تخرِّب النسج أو الأمراض التنكّسية، مثل قصور القلب والتهاب المفاصل والضمور العضلي والتصلّب المتعدِّد وداء باركنسون وداء ألزهايمر.ولكن، يمكن أن تساعدَ بعضُ الأدوية على إصلاح الجسم نفسه؛فعلى سَبيل المثال، عن طريق وقف العدوى، يمكن أن تسمح المضادَّاتُ الحيوية للجسم بإصلاح الأضرار الناجمَة عن العدوى.

وبعضُ الأدوية هي هرمونات، مثل الأنسولين أو هرمونات الغدة الدرقية أو هرمون الإستروجين أو الكورتيزول.ويمكن استخدامُها لتحل محلَّ الهرمونات الطبيعية المفقودة من الجسم.

عكوسية التأثير الدوائي تعدُّ معظمُ التفاعلات بين دواء ومستقبلة أو بين دواء وإنزيم قابلةً للعكس: فبعدَ فترة من الوقت، يُفكّ الارتباط بالأدوية، وتستأنف المستقبلة أو الإنزيم وظيفتهما الطبيعيَّة.وفي بعض الأحيان، يكون التفاعل لا رجعة فيه إلى حدٍّ كبير، ويظل تأثيرُ الدواء قائمًا حتى يقوم الجسمُ بتصنيع المزيد من الإنزيمات؛فعلى سَبيل المثال، يمنع أوميبرازول omeprazole، وهو دواء يستخدم في معالجة الارتجاع المعدي المريئي والقرحة، وبشكل لا رجعة فيه إنزيمًا يشارك في إفراز حمض المعدة.

الأُلفَة والنشاط الداخلي للعقاقير يتأثر عملُ الدواء بكمية الدواء الذي تصل إلى المستقبلة ودرجة الجذب (الألفة) بينه وبين مستقبلته على سطح الخلية.وبمجرَّد ارتباطها بمستقبلاتها، تختلف العقاقير في قدرتها على إحداث تأثير (نشاط داخلي).ويتم تحديد ألفة الأدوية والنشاط الداخلي من خِلال التركيب الكيميائي. يجب أن تكونَ العقاقيرُ التي تنشِّط المستقبلات (الناهضات) ذات ألفة كبيرة ونشاط داخلي: يجب أن ترتبط بشكلٍ فعال بمستقبلاتها، كما يجب أن يكون الدواء المرتبط بمستقبلاته (معقدَّ المستقبلة والدواء) قادرًا على إحداث تأثير في المنطقة المستهدَفة.وفي المقابل، يجب أن ترتبط الأدوية التي تحصر المستقبلات (المناهضات) بشكل فعال، ولكن لديها نشاط داخلي قليل أو مَعدوم، لأنَّ وظيفتها هي منع الناهض من التفاعل مع مستقبلاته.