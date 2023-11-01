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تعريف ديناميكيَّات الأدوية

حسبAbimbola Farinde, PhD, PharmD, Columbia Southern University, Orange Beach, AL
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

    تنطوي ديناميكيات الأدوية (الحركيَّات الدوائية pharmacodynamics) على ما يفعله الدواء للجسم.

    وتصف ديناميات الأدوية الخصائص التالية للأدويَة:

    قد تُمارِسُ عوامل كثيرة دوراً في تأثيرات الدواء في الجسم، مثل

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.