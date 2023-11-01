تعريف ديناميكيَّات الأدوية

تنطوي ديناميكيات الأدوية (الحركيَّات الدوائية pharmacodynamics) على ما يفعله الدواء للجسم.

وتصف ديناميات الأدوية الخصائص التالية للأدويَة:

التأثيرات العلاجية للأدوية (مثل تخفيف الألم وخفض ضغط الدم)

التأثيرات الجانبية (انظر تأثير الأدوية والتفاعلات الكيميائية)

موضع عمل الدواء في الجسم (موقع النشاط)

كيف يؤثِّر الدواء في الجسم (آليَّة العمل)

قد تُمارِسُ عوامل كثيرة دوراً في تأثيرات الدواء في الجسم، مثل