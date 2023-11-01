انتقائيَّة الموقع

تدخل معظمُ الأدوية، بعدَ ابتلاعها أو حقنها أو استنشاقها أو امتصاصها من خلال الجلد، مجرَى الدَّم؛ وتنتشر في جميع أنحاء الجسم.(انظر أيضًا تعريف ديناميكيات الأدوية).يَجرِي إِعطاءُ بعض الأدوية مباشرة إلى المنطقة المطلوبة؛فعلى سَبيل المثال، يَجرِي وضعُ قطرات العين مباشرة في العينين.ثم تتفاعل الأدوية مع الخلايا أو النسج، حيث تنتج تأثيراتها المطلوبة (المواقع المستهدَفة).ويسمَّى هذا التفاعل الانتقائيَّة selectivity.
والانتقائيَّة هي درجة تأثير الدواء في موقع معيَّن بالنسبة إلى المواقع الأخرى.
والعقاقير غير الانتقائية نسبيًا تؤثِّر في عددٍ من النسج أو الأعضاء المختلفة؛فعلى سَبيل المثال، قد يؤدِّي الأتروبين atropine، وهو دواءٌ يُعطَى لإرخاء العضلات في القناة الهضميَّة، إلى إرخاء العضلات في العينين وفي الجهاز التنفُّسي أيضًا.
أمَّا العقاقير الانتقائية نسبيًا، مثل مُضادَّات للالتهاب غير الستيرويديَّة كالأسبرين والإيبوبروفين (انظر مسكنات الألم غير الأفيونية) ، فتستهدف أيّ منطقة حيث يُوجَد الالتهاب.
تؤثِّر الأدوية الانتقائيَّة للغاية بشكل رئيسي في جهاز واحد أو عضو واحد؛فالديجوكسين digoxin، على سبيل المثال، وهو دواء يُعطى لتدبير قصور القلب، يؤثِّر بشكل رئيسي في القلب، ممَّا يزيد من كفاءة ضخِّه.وتستهدف أدويةُ النوم خَلايا عصبية معيَّنة من الدماغ.
يتعلق التأثير الذي تتركه الأدوية بكيفية تفاعلها مع خلايا أو مواد معينة مثل الإنزيمات.
المستَقبلِات على الخَلايا
لدى معظم الخلايا، على سطحها، العديد من الأنواع المختلفة من المستقبلات.والمستقبلةُ هي جزيء ذو بنية ثلاثيَّة الأبعاد محدَّدة، لا تسمح إلاَّ للمواد التي تلائمها بدقَّة للالتصاق بها - مثلما يتناسب القفل مع المفتاح.
تُمكِّن المستقبلات المواد الطبيعية (التي تنشأ في الجسم) خارج الخلية من التأثير في نشاطها.وتشتمل الأمثلةُ على هذه الموادّ على النواقِل العصبيَّة (المواد الكيميائية التي تنقل الرسائلَ بين الخَلايا في الجهاز العصبي) والهُرمونات (المواد الكيميائية التي تُطلَق في مجرى الدَّم بواسطة أحد الأعضاء واحد للتأثير في عضوٍ آخر).وقد يكون هذا التأثيرُ لتحفيز أو تثبيط عملية ما داخل الخليَّة.تميل الأدويةُ إلى مُحاكاة هذه المواد الطبيعية، وبذلك تستخدم المُستقبلات بنفس الطريقة؛فعلى سَبيل المثال، يعمل المُورفين والأدوية ذات الصلة بتخفيف الألم على أو يؤثِّر في المستقبلات الدماغية نفسها المستخدَمة من قِبَل الإندورفين، وهي مَوادّ يُنتجها الجسمُ للمساعدة على ضبط الألم.
وترتبط بعضُ الأدوية بنوعٍ واحد فقط من المستقبلات؛بينما يمكن لأدويةٍ أخرى، مثلها مثل المفتاح الرئيسي أو العام، أن ترتبط بعدَّة أنواع من المستقبلات في جميع أنحاء الجسم.ويمكن تفسيرُ انتقائية الدواء في كثير من الأحيان بكيفية انتقائيَّة المستقبلات التي ترتبط بها.
التلاؤم التام
يكون للمستقبلة على سطح الخلية بنيةٌ ثلاثية الأبعاد تسمح لمادَّة معينة، مثل الأدوية أو الهرمونات أو النواقل العصبيَّة، بالارتباط بها، لأن المادةَ لها بنية ثلاثية الأبعاد تناسب المستقبلة تمامًا، مثل المفتاح الذي يناسب القفل.
الأدوية النَّاهِضَة والمُناهِضَة Agonists and antagonists
تُصنَّف العقاقيرُ التي تستهدف المستقبلات بأنها منبِّهات (نَواهِض) أو مضادَّات (مناهِضات).تقوم الأدوية الناهضة بتفعيل أو تحفيز مستقبلاتها، ممَّا يؤدِّي إلى استجابة تزيد أو تقلِّل من نشاط الخلية.أمَّا العقاقير المناهضة فتمنع وصولَ أو ارتباط الناهضات الطبيعية في الجسم، النواقل العصبية عادة، بمستقبلاتها؛ وبذلك تمنع أو تحدّ من استجابات الخلايا للمنبِّهات الطبيعية.
يمكن استخدامُ الأدوية الناهضة (المقوّية) والمُضادَّة معًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو.فعلى سَبيل المثال، يمكن استخدامُ ألبتيرول albuterol مع إبراتروبيوم ipratropium.يَرتبط ألبوتيرول، وهو ناهضة، بمستقبلات محدَّدة (أدريناليَّة الفعل) على الخلايا في الجهاز التنفُّسي، ممَّا يَتسبَّب في إرخاء خلايا العضلات الملساء، وبذلك يحدث توسُّع في المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية (توسُّع القصبات الهوائية).ويَرتبط إبراتروبيوم، وهو مضادّ أو مناهضة، بمستقبلات أخرى (كولينيَّة الفعل)، ويمنع الارتباط مع الأستيل كولين acetylcholine، وهو ناقلٌ عصبي يسبِّب تقلُّصَ خلايا العضلات الملساء، وبذلك يضيِّق المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية (تضيُّق القصبات).وكلا الدَّواءين يوسِّعان المسالك الهوائية (ويجعلان التنفُّس أسهل)، ولكن بطرائق مختلفة.
حاصراتُ بيتا، مثل بروبرانولول propranolol، هي مجموعة من المناهِضات تُستخدَم على نطاقٍ واسع.وتستخدم حاصرات بيتا لعلاج ارتفاع ضغط الدَّم والذبحة الصدرية (ألم في الصدر بسبب عدم كفاية إمدادات الدَّم إلى عضلة القلب)، وبعض نُظُم القلب غير الطبيعية، وللوقاية من الصداع النصفي.تحجُب هذه الأدويةُ أو تحدّ من تحفيز القلب بالناقلين العصبيين الناهضين إيبينفرين (الأدرينالين) والنورإيبينفرين (نورأدرينالين)، واللذين يَجرِي إطلاقهما في أثناء الشدَّة.تكون المضادَّات مثل حاصرات بيتا أكثرَ فعَّالية عندما يكون تركيز الناهض عاليًا في جزء معيَّن من الجسم.وعلى غِرار الطريقة التي يوقف فيها الحاجز المزيدَ من المَرْكبات خلال ساعة الذروة 5:00 مساء أكثر من الساعة 3:00 صباحًا، قد يكون لحاصرات بيتا، المعطاة بجرعاتٍ ذات تأثير قليل في وظيفة القلب الطبيعية، تأثير أكبر خلال الدفقات المفاجئة للهرمونات المنطلقة في أثناء الشدَّة، وبذلك تحمي القلب من التحفيز الزائد.
الأهداف في الجسم: مستقبلات الخلية
تستهدف بعضُ المواد الطبيعية في الجسم، مثل النواقل العصبية والهرمونات، مستقبلات محدَّدة على سطح الخلايا.وعندما ترتبط هذه الموادّ بمستقبلات على خلية ما، فإنَّها تحفز تلك المستقبلة لأداء وظيفتها، والتي هي إنتاج أو تثبيط عمل محدَّد في الخلية.كما يمكن أن تستهدف الأدوية هذه المستقبلات وترتبط بها أيضًا.
تعمل بعضُ الأدوية كمنبِّهات، فتحفِّز مستقبلة ما بنفس الطريقة التي تؤثِّر بها الموادّ الطبيعية في الجسم؛بينما يعمل بعضُها الآخر بمنزلة مناهضات، فتعرقل عملَ المادة الطبيعية على المستقبلة.ولكلّ نوع من المستقبلات الكثير من الأنواع الفرعيَّة، وقد تعمل الأدوية على واحد أو عدَّة أنواع فرعية من المستقبلات.
نوع المستقبلة
ناهضة طبيعيَّة في الجسم
التأثير الناتج
الأدوية التي تستهدف المستقبلة
أدرينالي الفِعل
ألفا 1
إبينفرين ونورإبينفرين
ردود فعل "المواجهة أو الفِرار": انقباض الأوعية الدمويَّة في الجلد والجهاز الهضمي والسبيل البولي
تحطُّم الغلُوكُوز في الكبد (تحرير الطاقة)
انخفاض في نشاط المعدة والأمعاء
تقلّص العضلات الملساء في الأعضاء التناسلية والبولية
ناهض: الميثوكسامين Methoxamine والفينيل إيفرين phenylephrine
المضاد أو المناهض: دوكسازوسين Doxazosin، وبرازوسين prazosin، وتامسولوسين tamsulosin، وتيرازوسين terazosin
ألفا 2
إبينفرين ونورإبينفرين
انخفاض في إفراز الأنسولين، وفي التصاق الصُّفَيحات الدَّمويَّة، وفي انقباض الأوعية الدموية في الجلد والأمعاء، وفي إطلاق نورإبينفرين من الأعصاب
ناهض أو مقوٍّ: الكلونيدين Clonidine
مناهض أو مضاد: اليُوهيمبين Yohimbine
بيتا 1
إبينفرين ونورإبينفرين
زيادة في معدَّل ضربات القلب، وفي قوة انقباضه، وفي إفراز الرِّينين (هرمون يشارك في ضبط ضغط الدم)
ناهض: الدُّوبوتامين Dobutamine وإيزوبروتيرينول isoproterenol
المضاد أو المناهض: حاصرات بيتا (تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدَّم ومرض القلب)، مثل أتينولول وميتوبرولول
بيتا 2
إبينفرين ونورإبينفرين
توسُّع العضلات الملساء في الأوعية الدموية، والمَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية، والجهاز الهضمي، والسبيل البوليّ
تحطُّم الغليكوجين في العضلات والهيكل العظمي (إطلاق الغلُوكُوز للطاقة)
ناهض: ألبوتيرول، إيزوثارين isoetharine، وتيربوتالين
المضاد أو المناهض: بروبرانولول Propranolol
كوليني الفعل Cholinergic
مسكاريني الفعل Muscarinic
أسيتيل كولين Acetylcholine
انخفاض في معدَّل ضربات القلب وقوة التقلّص القلبي
انقباض المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية
توسُّع الأوعية في جميع أنحاء الجسم
زيادة في نشاط المعدة والأمعاء والمثانة، والغدد اللعابية والدمعية والعرقيَّة
ناهض: بيثانيكول Bethanechol وكارباكول carbachol
المضادّ: الأتروبين، وإبراتروبيوم، وسكوبولامين
نيكوتيني Nicotinic
أسيتيل كولين Acetylcholine
تقلّص العضلات والهيكل العظمي
ناهض: غير مستخدَم بشكل شائع
المضاد: أتراكوريوم، وبانكورونيوم، وتوبوكورارين tubocurarine
هيستاميني الفعل Histaminergic
H1
الهستامين
إنتاج استجابة تحسُّسية
تقلص العضلات في المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية والجهاز الهضمي
توسُّع الأوعية الدموية الصغيرة
النعاس (التخدير)
ناهض: غير مستخدَم بشكل شائع
المضادّ: سيتريزين Cetirizine، وكلورفينيرامين chlorpheniramine، وكليماستين clemastine، وديفينهيدرامين diphenhydramine، وفيكسوفينادين fexofenadine، ولوراتادين loratadine
H2
الهستامين
تحفيز مُفرَزات المعدة
ناهض: غير مستخدَم بشكل شائع
المضادّ: سيميتيدين، وفاموتيدين، نيزاتيدين
سيروتونيني المفعول Serotoninergic
السِّيروتونين
تضيّق الأوعية الدموية داخل الدماغ
تحفيز النشاط (الحركة) في السبيل الهضمي
تقلّص الأوعية الدموية
تأثيرات في النوم والذاكرة والإدراك الحسي، وتنظيم درجة الحرارة، والمزاج، والشهية، والإفراز الهرموني
ناهض جزئي: بوسبيرون Buspirone
الناهض *: سوميتريبتان وزولميتريبتان
المضاد: ميثيزرجيد Methysergide وأوندانسيترون
دوباميني الفِعل Dopaminergic
الدوبامين
المشاركة في الحركة، والمزاج، والتفكير، والتعلم، والبحث عن المكافأة
كما يزيد من تدفّق الدَّم إلى الكلى، ممَّا يسمح بزيادة إفراغ البول
ناهض: براميبكسول Pramipexole وروبينيرول ropinirole
المضاد: أولانزابين Olanzapine وريسبيريدون risperidone
* تعمل مُضادَّات الاكتئاب، التي تُسمَّى مثبِّطات استرداد السِّيروتونين الانتقائية (SSRIs)، من خلال تعزيز آثار السيروتونين، ولكنَّها ليست منبِّهات أو نواهض (فهي لا تعمل على مستقبلات السِّيروتونين).
الإنزيمات
تستهدف بعضُ الأدوية الإنزيمات، التي تنظِّم معدَّل التفاعلات الكيميائية، بدلًا من الارتباط إلى المتسقبلات على الخلايا.وتُصنَّف الأدويةُ التي تستهدف الإنزيمات كمثبِّطات أو منشِّطات (محرِّضات)؛فعلى سَبيل المثال، يُثبِّط دواء لوفاستاتين lovastatin الخافِض للكولستيرول إنزيمًا يُسمَّى مختزلة HMG-CoA reductase، وهو حاسِم في إنتاج الجسم للكوليسترول.وهناك تأثيرٌ جانبي للمضادّ الحيوي ريفامبين rifampin هو تَنشيط الإنزيمات المشاركة في استقلاب موانع الحمل عن طريق الفم؛فعندما تأخذ النساءُ اللواتي يتناولن أحدَ موانع الحمل عن طريق الفم ريفامبين أيضًا، يَجرِي استقلاب مانع الحمل (أي تحطيمه إلى مُكَوِّنات غير نشطة) وإزالته من الجسم بسرعةٍ أكبر من المعتاد، وبذلك قد يكون غيرَ فعَّال.
التفاعُلاتُ أو التأثرات الكيميائيَّة
تنتج بعضُ الأدوية تأثيرات من دون تغيير وظيفة الخلية، ومن دون الارتباط بالمُستقبلات.فعلى سَبيل المثال، تقلِّل معظمُ مضادَّات الحموضة من حمض المعدة من خلال تفاعلات كيميائيَّة بسيطة.ومضادَّاتُ الحموضة هي قواعد تتفاعل كيميائيًا مع الأحماض لتَعديل حمض المعدة.