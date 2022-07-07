لمحة عامّة عن الاستجابة للأدوية

تختلف استجابةُ المرضى للأدوية؛حيث تتأثَّر الطريقةُ التي يستجيب بها الشخصُ للدواء بعوامل كثيرة، نذكر منها:

التركيبة الجينية أو الوراثيَّة

العمر

حجم الجسم

استعمال أدوية ومكمِّلات غذائية أخرى (مثل الأعشاب الطبية)

تناول الطعام (بما في ذلك المشروبات)

وجود بعض الأمراض (مثل أمراض الكلى أو الكبد)

تخزين الدواء (ما إذا كان يَجرِي تخزين الأدوية لفترة زمنية طويلة جدًّا أو في بيئة غير مناسبة)

حدوث التحمُّل والمقاومة

كما أنَّ استعمالَ الأشخاص للدواء وفق التعليمات (الالتزام) يؤثِّر في استجابتهم له.وقد تؤثِّر هذه العواملُ في طريقة امتصاص الجسم للدواء، أو في طريقة تفكيكه (استقلابه) وطرحه أو التخلّص منه، أو في تأثيراته في الجسم.

ونظرًا لوجود الكثير من العوامل التي تؤثِّر في الاستجابة للدواء، ينبغي أن يختارَ الأطباء الدواءَ المناسب لكل شخص مع ضبط الجرعة بدقَّة.وتزداد هذه العملية تعقيدًا إذا كان الشخصُ يستعمل أدويةً أخرى، ويعاني من أمراضٍ أخرى، وذلك لاحتمال حدوث تداخل بين هذه الأدوية، وبين الأدوية والأمراض الأخرى.

تُحدَّد جرعة معياريَّة أو وسطيَّة لكل دواءٍ جديد.ولكنَّ مفهومَ الجرعة المتوسطة أو الوسطيَّة يمكن أن يكون مثل "مقاس واحد يناسب الجميع" في المَلابس: فهي قد تكون مناسبةً لمجموعة من الأشخاص، إلَّا أنَّها قد لا تناسب أيَّ شخصٍ بشكلٍ كامل تقريبًا.لا تحتاج بعضُ الأدوية إلى تعديل الجرعة عندَ الاستعمال، لأن نفس الجرعة تعمل بشكل جيِّد عندَ جميع المرضى تقريبًا.