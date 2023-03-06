سُمِّيَّة الجرعة الزائدة

يُشير مصطلح سميَّة الجرعة الزائدة إلى ردَّات فعل سامَّة خطيرة، ومؤذية غالبًا، وقد تكون مُميتة أحيانًا نتيجة الاستعمال غير المقصود لجرعة زائدة من الدواء (بسبب خطأ من قبل الطبيب أو الصيدلاني أو الشخص الذي يستعمل الدواء)، أو استعمالٌ مقصود لجرعة زائدة (القتل أو الانتحار).

يعدُّ تدنِّي خطر سميَّة الجرعة الزائدة سببًا في تفضيل الأطبَّاء لأحد الأدوية مقازنةً بدواءٍ آخر غالبًا، وذلك عندما يكون للدواءين الفعاليَّة الدوائيَّة نفسها.فمثلًا، إذا كانت هناك ضرورة لاستعمال مهدِّئ أو دواء مضاد للقلق أو مساعد على النوم، فإنَّ الأطبَّاء يصفون البنزوديازيبينات، مثل الديازيبام والتيمازيبام، بدلاً من الباربيتورات، مثل فينوباربيتال.البنزوديازيبينات ليست أشدُّ فعالية من الباربيتورات، ولكنَّها تتمتَّع بهامش أوسع من أمان الاستعمال، مع احتمالٍ ضعيفٍ بأن تسبب سميةً شديدة عند استعمال جرعة زائدة بقصد أو من غير قصد.والسلامة هي السببُ أيضًا في أن مضادَّات الاكتئاب الجديدة، مثل فلوكسيتين fluoxetine وباروكسيتين paroxetine، قد حلَّت محل الأدوية القديمة من مضادَّات الاكتئاب، والمساوية لها في الفعاليَّة مثل إيميبرامين imipramine وأميتريبتيلين amitriptyline (انظر جدول الأدوية المستعمَلة في علاج الاكتئاب).

يكون خطر تعرُّض الأطفال الصغار للتسمم بجرعةٍ زائدة كبيرًا؛حيث يمكن للأقراص والكبسولات الملونة والزاهية، والتي يحتوي معظمها على جرعاتٍ للبالغين، أن تلفت انتباه الأطفال الرضَّع والصغار.تشترط التشريعاتُ الفیدرالیة في الولایات المتحدة أن توزَّع جمیع الأدویة الموصوفة المُستعملة عن طریق الفم في عبواتٍ عصيَّة على الأطفال، ما لم یوقِّع الشخص وثيقةً تؤكِّد أن تأثيرَ مثل هذه العبوة يُشكِّلُ عائقا تجاه استعمالها.

يوجد في معظم المناطق الحضرية في الولايات المتحدة مراكز لمكافحة السموم، توفِّر معلوماتٍ عن التسمم الكيميائي والدوائي، وتوجد قائمة في معظم أدلَّة الهاتف تحتوي على رقم المركز المحلي.يجب نسخُ هذا الرقم ووضعه بالقرب من الهاتف أو إضافته إلى جهات الاتصال السريع في الهاتف أو الخليوي.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن التفاعلات الدوائية الضارة.)