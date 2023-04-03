التكافؤُ البيولوجي وقابليَّة التبادل بين الأدوية العامّة

من الناحية النظرية، أيُّ دواء عام متكافئ حيويًّا مع نظيره الذي يحمل الاسم التجاري يمكن أن يكون قابلًا للاستبدال به.وبالنسبة للأدوية التي تجاوزت مدّة براءات الاختراع، قد يكون الدواء العام هو الشكل الدوائي الوحيد المتوفِّر.يكتب الكثير من الأطباء أسماء الأدوية العامَّة في وصفاتهم كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك لخفض التكاليف.وقد يقوم الصيدلاني بصرف دواءٍ عام حتى لو كان الطبيبُ قد وصف الاسم التجاري له، إلا إذا كتب الطبيب على الوصفة أنَّه لا ينبغي تبديل الدواء.كما أنَّ خطط التأمين ومؤسّسات الرعاية المُدارة قد توصي بوصف الأدوية العامة، والاستغناء عن صرف أدوية الأسماء التجاريَّة، كلما أمكن ذلك لتوفير المال.وقد تسمح بعضُ خطط التأمين للمستهلك باختيار منتج الاسم التجاري الأكثر تكلفة الذي يُحدِّده الطبيب ما دام أنَّه يدفع فرقَ التكلفة.ولكن، في بعض البرامج التي تديرها الولاية، لا يكون للمستهلك أيُّ رأيٍّ في ذلك؛فإذا كان الطبيبُ يصف دواءً عامًّا، فعلى الصيدلاني أن يلتزم بصرف دواءٍ عامٍّ.في معظم الولايات الأمريكيَّة، قد يُصِرُّ المستهلك على الحصول على دواءٍ له اسمٌ تجاري، حتى لو كان الطبيب والصيدلاني يوصيان بالدواء العام.

ولكن، قد لا يكون استبدال الدواء العام مناسبًا في بعض الأحيان؛فمثلًا، قد لا تكون بعض نسخ الأدوية العامة المتوفِّرة مكافئة حيويًّا دقيقًا للدواء ذي الاسم التجاري.كما قد تكون مثل هذه الأدوية العامة ما زالت قيد الاستعمال، ولكن قد لا تكون بديلاً عن المُنتَجات ذات الاسم التجاري.أمَّا في الحالات التي توجد فيها اختلافات بسيطة في كمية الدواء الواصلة إلى مجرى الدَّم، والتي يمكنها إحداث فرقٍ كبير في فعَّالية الدواء، فلا يمكن للأدوية العامَّة أن تحلَّ محلَّ الأدوية ذات الأسماء التجارية، رغم توفُّر المنتجات العامة المُكافئة حيويًّا.ومن الأمثلة على هذه الأدوية نجد الوارفارين Warfarin، وهو مضاد للتخثر، والفينيتوين phenytoin المضاد للاختلاج.وأخيرًا، قد لا يكون المُنتَج العام مناسبًا إذا كان يحتوي على عنصرٍ غير فعَّال يُسبِّبُ الحساسيَّة للشخص.وبذلك، إذا حدَّدَ الطبيبُ الاسم التجاري لدواء في وصفةٍ طبية وطلب المستهلك الحصولَ على دواءٍ عام يعادله، فيجب على المستهلك أو الصيدلاني مناقشة هذه المسألة مع الطبيب.

ويكون احتمالُ قابليَّة تبديل الأدوية التي يجب إعطاؤها بمقادير دقيقة جدًّا قليلًا، لأن الفرقَ بين الجرعة الفعالة والجرعة الضارة (هامش السلامة) أو الجرعة غير الفعالة يكون ضئيلًا.ويُعدُّ الديجوكسين Digoxin، المُستَعمل في علاج الأشخاص الذين يعانون من فشل القلب، مثالًا على تلك الأدوية؛فالتحوُّل من استعمال النسخة ذات الاسم التجاري للديجوكسين إلى المُنتج العام قد يُؤدي إلى حدوث مشاكل، لاحتمال عدم وجود تكافؤ حيوي كافٍ بين نسختي الدواء.ولكن، جَرَى اعتماد بعض النُّسخ العامة من الديجوكسين المتكافئة حيويًّا من قبل هيئة الغذاء والدواء.ويمكن للصيادلة والأطباء الإجابة عن الأسئلة المُتعلِّقة بالأدوية العامة القابلة للاستبدال بنظيراتها من الأدوية ذات الاسم التجاري، وكذلك بالأدوية التي لا يمكن استبدالها من الأدوية ذات الاسم التجاري.

يتوفَّر كتابٌ تنشره هيئة الغذاء والدواء سنويًّا، ويجري تحديثه بشكلٍ دوري، يُقدِّم كذلك الإرشادات المُتعلِّقة بالأدوية القابلة للتَّبديل.يُوفِّر هذا الكتابُ Approved Drug Products With Therapeutic Equivalence Evaluations (المستحضرات الدوائيَّة المعتمدة مع تقييم التكافؤ العِلاجيّ، الذي يُعرف أيضًا باسم "الكتاب البرتقالي" لاحتوائه على غلاف برتقالي ساطع)، بنُسخٍ مطبوعة ورقيًّا أو على الانترنت للجميع، ولكن المقصود باستعماله الأطبَّاء والصيادلة.(انظر المستحضرات الدوائيَّة المعتمدة مع تقييم التكافؤ العِلاجيّ.)

قد يُؤدي استبدال دواءٍ عام إلى حدوث مشاكل أخرى للمستهلك أحيانًا (انظر جدول عندما قد يكون الاستبدال بالمستحضر العام غير مناسب).ولذلك، يمكن أن يكتبَ الطبيب وصفةً طبيةً لأحد المًُنتجات ذات الاسم التجاري، ثمَّ يناقشَ سبب كتابته لهذا الدواء مع المستهلك.وإذا كان الصيدلاني يصرفُ مُنتجًا عامًّا مكافئًا، ولم يكن الاسم التجاري للدواء واردًا في لصاقته أيضًا، فقد لا يعرف المستهلك علاقة المُنتَج العام بالدواء المكتوب في وصفه الطبيب.و لمنع حدوث مثل هذا الالتباس، تقوم معظمُ الصيدليات حاليًّا بكتابة الاسم التجاري المرجعي على الملصق عندَ استبداله بالمُنتج العام.

يجب توخِّي الحذر عندَ التفكير في تبديل الأسماء التجارية للأدوية التي كانت تُستَعمَل قبل سريان القانون الاتّحادي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل عام 1938 (على سبيل المثال، ديجوكسين، كودئين، فينوباربيتال)وتُعفى الأدوية القليلة من هذه الفئة التي ما زال وصفها مستمرًّا من شروط الأدوية العامة.ليس من الحكمة القيام بالتبديل بين هذه الأدوية المختلفة لعدم وجود معايير لمقارنتها ببعضها البعض.

تشتمل الأدويةُ الأخرى التي قد لا يكون الاستبدال العام فيها مناسبًا على الأدوية التي يُقال إنَّ لها هامشًا ضيقًا من السلامة، لأنَّ مقدار الجرعة السامة قريبٌ جدًا من مقدار الجرعة الفعالة بحيث لا يمكن استخدامُ الدواء بأمان.