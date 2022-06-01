مقدِّمة في إعطَاء الأدوية وحركيَّاتها

إعطَاء الأدوية هو إعطاء الدواء عن طريق واحدة من عدَّة وسائل (طرائق).تَصِف حركيَّة الأدوية (الحَرائك الدوائيَّة) كيف يتعامل الجسم مع الأدوية، مع الأخذ بعين الاعتبار عمليَّات الامتصاص والتوزُّع والتمثيل الغذائي (الاستقلاب) والتخلُّص منها.

انظر الطب النانوي للاطلاع على لمحة عامة حول جميع الطرق التي حسَّنت بها تكنولوجيا النانو من توصيل الأدوية.

لمحة عامة عن امتصاص الأدوية، و... فيديو

يتطلَّب العلاج بالأدوية وُصول الدواء إلى موقعه أو مواقعه المستهدفة المحدَّدة في النسج، حيث يؤدِّي عمله.يَجرِي إدخال الدواء في الجسم (عملية الإعطاء}) عادة، وبعيدًا عن هذا الموقع المستهدف أحيَانًا.يجب أن يتحرَّك الدواء نحو مجرى الدَّم (عملية الامتصاص)، ويَجرِي نقله إلى المواقع المستهدفة حيث هناك حاجة إليه (عملية التوزيع).تتغيَّر بعضُ الأدوية كيميائيًا (عملية التمثيل الغذائي أو الاستقلاب) من قِبل الجسم قبل أن يبدأ مفعولها، ويَجرِي استقلاب البعض الآخر بعدَ ذلك، ويبقى البعض الثالث من دون استقلاب على الإطلاق.والخطوةُ الأخيرة هي إزالة الدواء ومستقلباته (نواتجه الثانوية) من الجسم (عملية الإزالة أو التخلّص).

يمكن أن تؤثِّر العديدُ من العوامل، بما في ذلك وزن الشخص والتركيب الجيني ووظيفة الكلى أو الكبد، في هذه العمليات الحركيَّة (انظر لمحة عن الاستجابة للأدوية والتركيبةُ الجينية والاستجابة للعقاقير).كما أنَّ التغيَّرات الناجمة عن الشيخوخة تؤثر في كيفية معالجة الجسم للأَدوِيَة أيضًا (انظر الشيخوخة والأدوية).