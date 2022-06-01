التخلُّصُ من الدواء

تؤثِّر عدَّةُ عوامل، بما في ذلك بعضُ خصائص الدواء، في قدرة الكلى على إفراغ الأدوية.وحتَّى تُفرَغ الأدوية أو المُستَقلبات على نطاقٍ واسع في البول، يجب أن تكون قابلة للذوبان في الماء؛ ويجب ألاَّ تكونَ مرتبطة بشدَّة بالبروتينات في مجرى الدم.يمكن أن تؤثِّر حموضةُ البول، التي تتأثر بالنظام الغذائي والأدوية واضطرابات الكلى، في معدَّل إفراغ الكلى لبعض الأدوية.في مُعالَجَة التسمُّم ببعض الأدوية، يَجرِي تغييرُ حموضة البول عن طريق إعطاء مضادَّات الحموضة (مثل بيكربونات الصوديوم) أو المواد الحمضية (مثل كلوريد الأمونيوم) لتسريع طرح الدواء.

وتعتمد قدرةُ الكلى على إفراغ الأدوية أيضًا على:

جريان البول

جريان الدَّم عبر الكلى

حالة الكُلى

يمكن أن تتأثَّر وظائفُ الكلى بالعديد من الاضطرابات (وخاصَّة ارتفاع ضغط الدَّم والسكري والتهابات الكلى المتكرِّرة)، والتعرُّض لمستويات عالية من المواد الكيميائية السامَّة، وبالتغيُّرات المرتبطة بالعمر.وكلَّما تقدَّم العمر، انخفضت وظيفة الكلى ببطء؛فعلى سَبيل المثال، تفرغ الكلى لدى شخص يبلغ من العمر 85 عامًا الأدوية بنَحو نصف كفاءة ما تفرغه عندَ شخص يبلغ من العمر 35 عامًا.

ولذلك، في الأشخاص الذين انخفضت وظائف الكلى لديهم، قد تكون الجرعات "العاديَّة" من الأدوية التي يَجرِي التخلُّص منها بشكلٍ رَئيسيَ عن طريق الكلى أكثرَ من اللازم، ويمكن أن تسبِّب تأثيرات جانبية.لذلك، يجب على ممارسي الرعاية الصحية في بعض الأحيان ضبط جرعة الدواء على أساس كمِّية الانخفاض في وظيفة الكلى لدى الشخص.أمَّا الأشخاصُ الذين يعانون من اختلال وظائف الكلى فيتطلَّبون جرعاتٍ أقلّ من الأدوية بالمقارنة مع وظائف الكلى الطبيعيَّة.

ولدى ممارسي الرعاية الصحية عدَّة طرائق لتقدير الانخفاض في وظائف الكلى؛ففي بعض الأحيان يستند تقدير ذلك على عمر الشخص فقط.ولكن يمكن الحصولُ على تقدير أكثر دقَّة لوظائف الكلى باستخدام نتائج الاختبارات التي تقيس مستوى الكرياتينين (أحد الفضلات) في الدَّم، وفي البول أيضًا أحيَانًا.وتُستخدَم هذه النتائج لحساب مدى الكفاءة في إزالة الكرياتينين من الجسم (ويسمَّى ذلك تصفية الكرياتينين - انظر اختبارات وظائف الكلى)، مما يدلُّ على مدى كفاءة الوظيفة الكلوية.