سَرَطانات الحُويضَة الكلويَّة والحالب

الجراحة

إذا كان السَّرَطانُ لم ينتشر خارج منطقة الحويضة الكلويَّة والحالب، فالعلاج المعتاد هو الاستئصال الجراحي للكلية والحالب (استئصال الكلية والحالب) مع جزءٍ صغير من المثانة.وبعدَ الجراحة، غالبًا ما يجري تقطير العلاج الكِيميائي ضمن المثانة للمساعدة على الوقاية من أيِّ نكس في المثانة.ولكن، في بعض الحالات ــ على سبيل المثال، عندما لا تعمل الكلى بشكل جيِّد أو يكون لدى الشخص كلية واحدة فقط - لا تَجرِي إزالةُ الكلية عادةً، لأن الشخصَ سيصبح معتمدًا على غَسل الكُلى.

بالنسبة إلى الأورام عالية الدرجة أو المرحلة، تُستخدَم المُعالجة الكِيميائيَّة قبل الجراحة أحيانًا.

تُعالج بعض أنواع السَّرَطان في الحويضة الكلويَّة والحالب (على سبيل المثال، بعض السرطانات ذات الدرجة المنخفضة والخطورة المحدودة) بالليزر لتخريب الخلايا السرطانية، أو بعملية جراحية تزيل السَّرَطان نفسه بينما تحافظ على الكلية والجزء غير المتسرطِن من الحالب والمثانة في مكانهما.ولكنَّ خطر النكس والانتشار يكون أعلى في هذه السرطانات.وفي بعض الأحيان، يَجرِي تقطير دواء، مثل ميتوميسين C أو عصيَّة كالميت-غورين (BCG، مادَّة تحفِّز الجهاز المناعي للجسم)، في الحالب، أو يعطى أحدُ أَدوِيَة المُعالجة الكِيميائيَّة.ولكن، ليس من الواضح مدى فعَّالية العلاج بالليزر وتقطير الأدوية.

ويُجرَى تنظيرُ المثانة (إدخال أنبوب مُعايَنة مرن لفحص باطن المثانة) بشكل دوري بعدَ الجراحة، وإلى أجل غير مسمَّى، لأن الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من السَّرَطان هم في خطر من الإصابة بسرطان المثانة.