عدوى الكلى

يكون التهاب الحويضة والكلية أكثر شيوعًا عند النساء بالمقارنة مع الرجال،وتسبب الإشريكيَّة القولونيَّة، وهي نوع من البكتيريا توجد بشكل طبيعي في المعَى الغليظ، نَحو 90٪ من حالات التهاب الحويضة والكلية عند الأشخاص غير المقيمين في المستشفى أو الذين يعيشون في دارٍ للرعاية.تنتشر حالات العدوى عادةً صاعدةً من منطقة الأعضاء التناسليَّة عبر الإحليل إلى المثانة، وعبر الحالبين إلى الكُلى.بالنسبة إلى شخصٍ لديه سبيل بولي سليم، تجري الوقاية من انتقال العدوى صعودًا عبر الحالبين إلى الكلى عن طريق طريق تدفق البول الذي يُخرِجُ المكروبات منها وعن طريق إغلاق الحالبين عند مدخلهما إلى المثانة.ولكن أي انسداد بدني في تدفق البول، مثل التَّشوُّهات البنيويَّة أو حصى الكُلى أو تضخُّم غدة البروستات أو ارتجاع البول من المثانة إلى الحالبين، يزيد من احتمال التهاب الحويضة والكلية.

يزداد خطر حدوث التهاب الحويضة والكلية في أثناء الحمل،وفي أثناء الحمل، يُشكِّل الرَّحم المُتضخِّم ضغطًا على الحالبين، ممَّا يُعيق بشكلٍ جزئيٍّ جريان البول الطبيعي نحو الأسفل؛كما يزيد الحمل أيضًا من خطر ارتداد البول (جرز أو جريان رجوعي) إلى الأعلى نحو الحالبين عن طريق التسبب في توسع الحالبين والتقليل من تقلصات العضلات التي تدفع البول نزولًا عبر الحالبين إلى المثانة.في بعض الأحيان، يمكن أن يُسبِّبَ القثطار الذي يبقى في المثانة التهابَ الحويضة والكلية من خلال السماح للبكتيريا بالدخول إلى المثانة أو البقاء فيها،

تنتقل حالات العدوى إلى الكُلى من جزءٍ آخر من الجسم عبر مجرى الدَّم في حَوالى 5 ٪ من الحالات.فعلى سبيل المثال، يمكن أن تنتشر عدوى الجلد بالمُكوَّرات العنقوديَّة إلى الكُلى من خلال مجرى الدَّم.

يزداد خطر وشدة التهاب الحويضة والكلية عند أشخاص السُّكَّري أو الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي (ممَّا يقلل من قدرة الجسم على محاربة العدوى).ينجم التهاب الحويضة والكلية عن بكتيريا عادةً، ولكنَّه ينجم في حالاتٍ نادرةٍ عن السُّل (سبب بكتيري نادر لالتهاب الحويضة والكلية)، وعن حالات العَدوَى الفطريَّة والفيروسات.

تحدث عند بعض الأشخاص عدوى طويلة الأمد (التهاب الحويضة والكلية المزمن)،حيث يكون لدى جميعهم تقريبًا تشوُّهات كامنة ملحوظة، مثل انسداد السبيل البولي وحصى في الكلى كبيرة تستمر، او بشكلٍ أكثر شيوعًا، ارتجاع من المثانة إلى الحالبين (والذي يحدث عند الصغار في معظم الأحيان).قد يُسبب التهاب الحويضة والكلية المزمن دخولَ البكتيريا إلى مجرى الدَّم، وينجم عنه أحيانًا حالات عدوى في الكلية الأخرى أو في مكانٍ آخر من الجسم .وفي حالاتٍ نادرة، يمكن لالتهاب الحويضة والكلية المزمن أن يُسبب ضررًا شديدًا في الكلى في نهاية المطاف.