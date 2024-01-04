skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

تنظيرُ المثانة Cystoscopy

حسبPaul H. Chung, MD, Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University
تمت مراجعته جمادى الآخرة 1445

    يمكن للطبيب تشخيص بعض الاضطرابات في المثانة والإحليل (مثل أورام المثانة والحصيات المثانية، أو الأعراض البولية المزعجة) من خلال النظر عبرَ أنبوب مشاهدة مرن (منظار المثانة، أحد أنواع المناظير الدَّاخليَّة).يكون قطرُ منظار المثانة قريبًا من قطر قلم رصاص، ويتراوح طوله بين 30 - 150 سم، ولكن لا يجري إدخال إلَّا حَوالى 15 - 30 سم منه في الإحليل والمثانة.معظمُ مناظيرالمثانة هي ألياف بصرية، وتحتوي على مصدر للضوء وكاميرا صغيرة، ممَّا يُتيح للطبيب رؤية الجزء الداخلي من المثانة والإحليل.كما يحتوي عدد من مناظير المثانة على أدوات تسمح للطبيب بالحصولَ على عَيِّنَة (خزعة) من بطانة المثانة.

    يمكن إجراء تنظير المثانة مع بقاء الشخص مستيقظًا، حيث لا يتسبَّب له ذلك إلَّا إزعاجًٍا بسيطًا.يقوم الطبيب بإدخال هلامٍ مخدِّر إلى الإحليل قبلَ البدء بالإجراء عادةً.وتشتمل المُضَاعَفاتُ المحتملة على حدوث نزفٍ بسيطٍ وعدوى.

    (انظر أيضًا تقييم اضطرابات الكلى والمسالك البولية).

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.