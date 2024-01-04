تنظيرُ المثانة Cystoscopy

يمكن للطبيب تشخيص بعض الاضطرابات في المثانة والإحليل (مثل أورام المثانة والحصيات المثانية، أو الأعراض البولية المزعجة) من خلال النظر عبرَ أنبوب مشاهدة مرن (منظار المثانة، أحد أنواع المناظير الدَّاخليَّة).يكون قطرُ منظار المثانة قريبًا من قطر قلم رصاص، ويتراوح طوله بين 30 - 150 سم، ولكن لا يجري إدخال إلَّا حَوالى 15 - 30 سم منه في الإحليل والمثانة.معظمُ مناظيرالمثانة هي ألياف بصرية، وتحتوي على مصدر للضوء وكاميرا صغيرة، ممَّا يُتيح للطبيب رؤية الجزء الداخلي من المثانة والإحليل.كما يحتوي عدد من مناظير المثانة على أدوات تسمح للطبيب بالحصولَ على عَيِّنَة (خزعة) من بطانة المثانة.

يمكن إجراء تنظير المثانة مع بقاء الشخص مستيقظًا، حيث لا يتسبَّب له ذلك إلَّا إزعاجًٍا بسيطًا.يقوم الطبيب بإدخال هلامٍ مخدِّر إلى الإحليل قبلَ البدء بالإجراء عادةً.وتشتمل المُضَاعَفاتُ المحتملة على حدوث نزفٍ بسيطٍ وعدوى.

(انظر أيضًا تقييم اضطرابات الكلى والمسالك البولية).